Elisa Carrió: “Si Javier Milei llega a ser presidente, yo posiblemente me exilie”

La líder de la Coalición Cívica explicó los motivos y objetivos del lanzamiento de su candidatura a presidenta y apuntó contra Milei.

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, explicó los motivos y objetivos del lanzamiento de su precandidatura a presidencial, habló sobre las internas en Juntos por el Cambio, la disputa de poder en el seno del PJ y apuntó con dureza contra Javier Milei, el dirigente libertario que mantiene altos niveles de adhesión para las próximas elecciones, según las encuestas.

“Si Milei llega a ser presidente, yo posiblemente me exilie”, afirmó Carrió, en una entrevista que concedió este sábado a Infobae, en la que también compartió su mirada sobre la actualidad, las discusiones por el liderazgo dentro del peronismo, la embestida del kirchnerismo contra los jueces de la Corte Suprema y la violencia narco de Rosario.

La socia fundadora de la coalición opositora detalló cuándo y por qué resolvió lanzar su candidatura presidencial y la desvinculó de cualquier tipo de negociación o intercambio. “Tengo derecho a ser candidata”, dijo. También se diferenció de las posiciones más duras y de los halcones de Juntos por el Cambio: “No creo en decisiones durísimas que favorezcan una guerra civil. No creo en la grieta ni en la guillotina. Yo no quiero un Bolsonaro en Argentina”.

El anuncio de Carrió de su postulación generó perplejidad en sectores de Juntos por el Cambio, que no entendieron la decisión. ¿Buscó abrir una negociación por bancas? ¿Es una jugada para limar a Patricia Bullrich y favorecer, así, a Horacio Rodríguez Larreta? Más allá de intereses o motivos, la ex diputado retomó una centralidad de la que estaba corrida. No pocos recordaron en ese movimiento la espectacularidad que tuvo el episodio de la “carterita” de 2014.

Promediaba agosto del año previo a las elecciones que terminó perdiendo el peronismo. Su entonces socio político, el fallecido ex senador Fernando “Pino” Solanas en un acto ante las cámaras de TV que transmitían en vivo se hartó de las críticas contra Mauricio Macri, se levantó, tomó su pequeño estuche y abandonó el estrado. De ese hecho -que sepultó para siempre el sello UNEN- nació meses después Cambiemos, con la Coalición Cívica, la UCR y el PRO.

Tras negar que tenga algún tipo de sentido especulativo, Carrió explicó en diálogo con Infobae cuáles son los objetivos de lanzar una postulación que aparece por ahora desprovista de una muscultura política que exceda a su propia figura.

Agosto de 2014. El día que Carrió se fue con su carterita y rompió UNEN para crear Cambiemos, junto al PRO de Macri.

Frases destacadas de la entrevista a Carrió

1- “Voy a ser candidata: esta es una estrategia y es para lograr una mayor integración, no una mayor división. El nivel de confrontación que se vio a lo largo de estos seis últimos meses fue muy alto y desgasta a Juntos por el Cambio”.

2- “Como fundadora de Juntos por el Cambio y fundadora de la estrategia que dio nacimiento a Juntos por el Cambio tengo derecho a ser candidata. Por formación, antecedentes y experiencia. Pero no me desespero por ganar, esto me diferencia”.

3- “Macri también es fundador de Juntos por el Cambio y nadie le puede negar ese derecho a ser candidato. No creo que perjudique nada que todavía no anuncie su decisión. Mientras los dos tengamos la común responsabilidad de que esto se mantenga unido y se amplíe, estamos bien”.

4- “Aquellos que especulan que esto tiene que ver con un poder de negociación yo me río, porque nunca especulo, jamás especulé. Ese es un problema de los especuladores. Si algo me ha caracterizado en la vida política es que no especulé. Esta candidatura va a ser sin campaña, sin financiamiento, es decir al estilo Carrió”.

5- “Las bancas se las he dado yo a muchas de esas personas que hoy especulan, porque llegaron al Congreso con mi voto y después tuvieron autonomía propia. Pero mi generosidad no puede estar puesta en discusión. Tuve un bloque de 45 diputados de los cuales 20 me traicionaron cuando asumieron”.

6- “Siempre desprecié los cargos. Ahora ¿manejo el poder? Sí, manejo el poder y ¿sabés por qué manejo el poder? Porque lo desprecio. ¿Sabés por qué otros no saben manejar el poder? Porque hay mucho adicto al poder, porque los fascina el poder. El que está fascinado por el poder no puede manejarlo”.

7- “Así como el defecto del médico es apoderarse de su paciente y el defecto del cura es ser chismoso con las confesiones, el defecto de la política es la especulación y la fascinación por el poder. Esas serían “las sombras”, según Carl Jung, que hay que vencer para poder estar juntos”.

8- “Hay que dejar que Milei suba y baje (en las encuestas). Y si no baja, esta sociedad se enfrentará a ser gobernada por Milei. Si Milei llega a ser presidente, yo posiblemente me exilie, por una tranquilidad mental. Si gana, yo ya dejaría de ser responsable por la Nación. Si la Nación decide el rumbo de la irresponsabilidad, uno ya no puede hacer nada”.

9- “El peronismo, para contribuir con la Constitución y la República, en vez de destruirla, tiene que colaborar con un final de mandato razonable, porque tiene que haber elecciones democráticas y tienen que preservarse los valores republicanos”.

10- El peronismo es autoritario, mientras que Juntos por el Cambio y las otras fuerzas son republicanas y democráticas. Es una diferencia y eso atenúa la posibilidad de algo más grave frente a la interna del poder. No somos golpistas como ellos.

11- “Todos tenemos la responsabilidad de mantener la República, porque ya la crisis económica y la inflación van a ser muy difíciles. La carne se va a duplicar en el precio porque se liquidó stock por la sequía a partir de abril. Mostremos otro nivel de debate público, menos confrontación, menos especulación, menos megalomanía”.

12- “No creo en la grieta, ni en decisiones durísimas que favorezcan una guerra civil. Creo que se puede reconstruir el país desde la paz y la no violencia y también de la negociación con muchos grupos”.

13- “No quiero ser Bolsonaro. La sociedad debe tener calma, perseverancia y tranquilidad. Yo soy una humanista, no creo en la guillotina”.

14- “Ahondar en el juicio a la Corte es perjudicial para la Nación y para el Gobierno, porque todo el mundo considera que se trata de un atentado al orden democrático. Se va a ir desinflando porque cuando no están los números, no están los números. Lo impulsaron porque quieren ensuciar la política, quieren ensuciar a las personas”.

El reportaje completo a la líder de la Coalición Cívica

- El anuncio de tu candidatura presidencial evocó el episodio de la cartera de 2014. ¿Te lo comentaron?

Me decían ayer en la playa “hiciste lo de la carterita”. Pero no, la verdad que ya lo venía pensando y lo venía hablando con mi propio partido hace más de tres meses. Había un pre-acuerdo, con Horacio Rodríguez Larreta, con Gerardo Morales, con todos. Les había anunciado que posiblemente iba a ser candidata, pero sin especulaciones. No voy a hacer campaña, no voy a hacer afiches, pero sí voy a trabajar para lograr la unidad. Es la misma estrategia de 2015, donde no tuvimos una interna sino que Macri fue el ganador y lo acompañamos.

El primer objetivo mío es elevar el debate público, el segundo objetivo es que no vayamos a la confrontación entre todos. Voy a hacer campaña por todos, no voy a hacer campaña solo por mí. En tercer lugar, sostener a los equipos técnicos, que están trabajando de una manera excepcional, y que su trabajo sirva a cualquiera que sea electo presidente de la Nación.

Esto va a ayudar a formar grupos, independientemente de las candidaturas a presidente o a gobernador. Nos va a dar un mejor entramado y una mejor amistad política en las bases.

Elisa Carrió y Gerardo Morales, en la última reunión que mantuvieron semanas atrás en Exaltación de la Cruz.

- ¿Estás advirtiendo problemas en cuanto a la amistad política, a la relación entre los sectores de Juntos por el Cambio?

Sí. Por eso es mi decisión, porque lo que se vio a lo largo de estos seis últimos meses. El nivel de confrontación interna fue muy alto y esto desgasta a Juntos por el Cambio. Tenemos que ir al debate sobre cuestiones sustanciales de lo que viene y debemos enmarcar todo en un proyecto de Nación.

Pero mi intervención es cooperativa. Todo el mundo sabe que estoy más allá del resultado y aquellos que especulan que esto tiene que ver con un poder de negociación yo me río, si yo tengo todo acordado. Me río porque nunca especulo y jamás especulé. Ese es un problema de los especuladores. Si algo me ha caracterizado en la vida política es que no especulé. Esta candidatura va a ser sin campaña, sin financiamiento, es decir al estilo Carrió.

- En el interior de Juntos por el Cambio desorientó un poco la estrategia. No sé si todos terminaron de comprender bien qué representa tu candidatura.

No te preocupes. Nadie termina de comprenderlo bien. Como nadie terminó de comprender bien “la carterita” hasta que se armó Juntos por el Cambio.

Voy a ser candidata: esta es una estrategia. A lo mejor la adelanté porque no quería mentir. Cuando me hicieron una pregunta acerca de las candidaturas, yo la verdad que estaba promocionando un curso, pero como no miento, dije “voy a ser candidata”.

- ¿Esa candidatura implica que también vas a tener que armar listas de candidatos de la Coalición Cívica?

No. Por eso estamos en todos los casos acordando todo en las provincias y en un montón de lugares estamos todos armando listas conjuntas. Esto es para lograr una mayor integración, no una mayor división.

Por eso te menciono mis conversaciones con los líderes de Juntos por el Cambio. Con Gerardo Morales estuvimos todo el mes de enero reuniéndome, con Horacio Rodríguez Larreta nos reunimos mucho tiempo, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio donde está Maxi (Ferraro), donde está Patricia (Bullrich) funciona. Esto es para aplacar un poco y que nos demos cuenta de que tenemos que estar todos juntos.

Como fundadora de Juntos por el Cambio, como fundadora de la estrategia que dio nacimiento a Juntos por el Cambio, me parece que tengo derecho a ser candidata. Por formación, por antecedentes, por experiencia. No creo que nadie cuestione el derecho mío a ser candidata como fundadora del espacio. Pero no me desespero por ganar, esto quizás sea la diferencia con otros, porque nunca me desesperé por ganar.

Tuve millones de votos y tuve pocos votos y siempre fui la misma. Pero lo que sí quiero es que haya un reinicio, un proyecto de Nación que está no solo inacabado, sino que está decadente.

- Te mostraste con Larreta, con Morales trabajaron mucho estas semanas. Pero no se te vio con Macri o con Patricia Bullrich en el último tiempo.

Sí que he tenido reuniones, lo que pasa es que no me saqué fotos. Con Horacio, en realidad, tampoco tengo fotos, pero sí me he reunido con Macri, me he reunido con Patricia. El año pasado me saqué una foto con Patricia en el patio de casa. Lo llamé a Mauricio, la llamé a Juliana por el cumpleaños. No hay ningún problema.

Mauricio Macri estuvo activo durante el verano. Recibió dirigentes, habló en Mar del Plata y volverá a presentar su libro en Rosario.

- ¿Con Mauricio en tu última conversación de qué hablaron? ¿Cómo lo notaste?

La verdad que lo vi antes del Mundial. No sé cómo estará ahora.

- El diputado Mario Negri dijo esta semana que la demora de Macri en decir si va a ser candidato o no está perjudicando a Juntos por el Cambio. ¿Coincidís? ¿Qué opinión tenés?

No, no creo. Todo el mundo tiene derecho a decidir cuando quiera decidir. Y él también es fundador de Juntos por el Cambio y nadie le puede negar ese derecho a ser candidato. No creo que perjudique nada que todavía no anuncie su decisión. Mientras los dos tengamos la común responsabilidad de que esto se mantenga unido y se amplíe, estamos bien.

- Mencionabas que hacia adentro de la oposición se interpretó tu anuncio como parte de un cálculo o una negociación política. Incluso que es para perjudicar a Patricia Bullrich o para tener más bancas en el Congreso. ¿Qué respondés a eso?

Me conocen a mí por 30 años. Las bancas se las he dado yo a muchas de esas personas que hoy especulan, porque llegaron al Congreso con mi voto y después tuvieron autonomía propia. Así que mi generosidad no puede estar puesta en discusión.

He tenido un bloque de 45 diputados de los cuales 20 me traicionaron cuando asumieron. Yo no especulo, no sé especular, no sé.

El problema es que mucha de la política tradicional vive el microclima y la especulación. Yo tengo estrategias, tengo tácticas, no sé especular. Yo no tengo necesidad de nada. Si alguien me quiere decir “Lilita querés ser presidente”, yo ya soy “Lilita”. El hecho de que sea o no presidenta es solo una circunstancia más, pero mi carrera política debe ser juzgada desde la coherencia de 30 años.

Siempre desprecié los cargos. Ahora ¿manejo el poder? Sí, manejo el poder y ¿sabés por qué manejo el poder? Porque lo desprecio. ¿Sabés por qué otros no saben manejar el poder? Porque hay mucho adicto al poder, porque los fascina el poder.

El que está fascinado por el poder no puede manejarlo. El que lo desprecia -si lo toma como un instrumento- puede manejarlo, porque está más allá de la victoria y la derrota. Para mí derrota y victoria no existen. Existe la lucha, lo demás es irrelevante.

- ¿Estás viendo en Juntos por el Cambio dirigentes o candidatos que están demasiado fascinados o fascinadas por el poder?

Así como el defecto del médico es apoderarse de su paciente, y así como el defecto del cura es ser chismoso con las confesiones, el defecto de la política es la especulación y la fascinación por el poder. Esas serían “las sombras”, según Carl Jung, que hay que vencer para poder estar juntos.

- Con tu candidatura lanzada, estás pensando en algún vicepresidente o vicepresidenta?

No. Faltan varios meses. Lo único que hice en el programa de Jorge Lanata es no mentir, porque ya había tomado la decisión.

- ¿Cómo estás viendo la situación en Juntos por el Cambio? Algunos actúan y hablan como si ya estuviera ganada la elección, que es inexorable.

Eso no es cierto. Por eso estoy preocupada en ampliar la oferta electoral, incorporar más candidatos y candidatas, porque ninguna elección está ganada. He vivido presidencias en las que tenía la elección ganada un año y he salido cuarta al año siguiente. He tenido presidencias donde no figuraba y he sacado el 25 por ciento de los votos. Esto se decide entre el mes de mayo a agosto y de agosto a octubre. No está ganada la elección. Nada está ganado en la Argentina, porque la Argentina es imprevisible.

- En ese reportaje radial hablaste también del calendario electoral, que es tan largo. ¿Creés que hay que modificarlo?

Modificarlo no. Pero si en un caso la situación del país es dífcil, de agosto a octubre quizás sea un tiempo muy largo. Esto se puede negociar. Que haya unas PASO un mes, la elección en otro y la doble vuelta en otro. Esto acortaría el lapso para dar tranquilidad económica. Esto sí, si uno es responsable y hay cosas que hay que evaluar debe hacerse, pero con diálogo político.

- En la semana hubo un comunicado de Juntos por el Cambio que señaló que se está gestando una “bomba de la deuda en pesos”. ¿Coincidís con esta mirada?

No vi el comunicado, pero sí hay un problema: sí, están dejando un gran problema con las Leliq en pesos. Pero más que eso no puedo opinar porque no leí el comunicado.

- Lo pregunto por el lenguaje. Algunos dijeron que no era adecuado hablar de bomba. El peronismo, en el Ministerio de Economía y el propio Álvarez Agis, que es un economista cercano al Gobierno, hablaron de que Juntos por el Cambio buscan generar caos financiero o incluso un “golpe financiero”.

Esas no son mis palabras y el Gobierno sabe que fui yo quién inició el proceso para el arreglo de la deuda y logró los votos en el Congreso de la Nación para que se apruebe el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

El Gobierno nunca va a poder decir que la Coalición Cívica y yo personalmente no contribuí a que se aprobara el acuerdo. Como no contribuyeron otros, como sus propios partidarios. Pero como no leí el comunicado no puedo hablar.

Javier Milei está encabezando la intención de voto en el electorado. (foto Alejandro Beltrame)

- ¿Y sobre el fenómeno Milei qué pensás? Continúa creciendo en intención de voto y por ahora no baja. Lo pregunto porque él dice que te denunció por compararlo con Hitler.

La verdad es que hay que dejar que Milei suba y que baje. Y si no baja, esta sociedad se enfrentará a ser gobernada por Milei. Ahí sí, yo no sé si no decido exiliarme.

- ¿Te exiliarías si gobierna Milei?

Sí. Si Milei llega a ser presidente yo posiblemente me exilie, por una tranquilidad mental. Porque ahí yo ya dejaría de ser responsable por la Nación ¿te das cuenta?

- ¿Por qué?

Si la Nación decide el rumbo de la irresponsabilidad, uno ya no puede hacer nada.

- Antes de pasar a tu mirada sobre el PJ ¿cómo estás viendo la Argentina en esta etapa pre electoral, con una economía tan frágil?

Se vienen tiempos económicos muy difíciles, mientras hay una falta de unidad de poder en el Gobierno. Esto gracias a Dios no nos afectó a nosotros en su momento, porque todos estuvimos unidos hasta el final de mandato junto con Mauricio Macri. Yo estuve al lado de él hasta el final de mandato, cosa que no es la situación que tiene hoy Alberto Fernández.

El peronismo, por un criterio de contribución a la Constitución y a la República, en vez de destruirla tiene que colaborar con un final de mandato razonable, porque tiene que haber elecciones democráticas, porque tienen que preservarse los valores republicanos. Pero esto ya no nos pertenece, yo hago lo que puedo y la coalición hace lo que puede en el campo de Juntos por el Cambio. Pero el PJ tiene que hacer lo que puede en su propio ámbito, incluido todos sus dirigentes.

- Fuiste testigo de transiciones y disputas de liderazgo y del poder dentro del PJ. De Menem a Duhalde, de Duhalde a Kirchner ¿Cristina Kirchner está en esta situación?

Sí, pero la diferencia es que cuando el peronismo tiene dificultades como es la fuerza más autoritaria, y de las otras fuerzas -Juntos por el Cambio y otras- son republicanas y democráticas, esto atenúa la posibilidad de algo más grave a la interna del poder. Nosotros no somos golpistas como ellos.

Foto icónica. La imagen que expone la complicada relación entre la vicepresidenta Cristina Kirchner y Alberto Fernández.

- ¿Creés que están siendo golpistas incluso ahora?

El concepto coup d’état, viene del francés, golpe de Estado, que es pelea de facciones al interior de un gobierno. Ellos pasan de un coup d’état a otro coup d’état, esa es la verdadera palabra y su verdadero significado.

Ojalá que no sigan fraccionándose, nada más, pero es un deseo, no es algo en lo que uno pueda incidir. Pero sí todos tenemos la responsabilidad de mantener la República, porque ya la crisis económica y la inflación van a ser muy difíciles. La carne se va a duplicar en el precio porque se liquidó stock por la sequía a partir de abril. No vamos a pasar un buen año económico, al menos mostremos otro nivel de debate público, menos confrontación, menos especulación, menos megalomanía.

- En Juntos por el Cambio se plantea que si gana la oposición se vienen más toneladas de piedra, una complicación en la convivencia democrática. ¿Tenés una mirada parecida?

No. No creo en la grieta, ni creo en decisiones durísimas que favorezcan una guerra civil. Creo que se puede reconstruir el país desde la paz y desde la no violencia y también de la negociación con muchos grupos.

No, no creo eso, al contrario: trabajo por el fin de la grieta y no tener ninguna actitud de gobierno que pueda avanzar sobre esto. No quiero ser Bolsonaro.

- ¿Creés que hay alguna mirada bolsonarista dentro de Juntos por el Cambio?

No. Digo por estas ideas que vos transmitís, de ser muy duro. Yo no tengo esa visión, al contrario, tengo una visión de mayor tranquilidad y paz, en medio de enormes dificultades.

- Patricia Bullrich y otros planteas que hay que ir con fuerza, que no hay que negociar con el kirchnerismo.

No se trata de negociar o no. No se trata de los otros, se trata de una sociedad que debe tener calma, perseverancia y tranquilidad. Yo soy una humanista, no creo en la guillotina.

- ¿Algunos sí creen?

Yo digo que no creo en la guillotina.

Tiempo parlamentario. Patricia Bullrich y Elisa Carrió, cuando compartían bancada en la Cámara de Diputados.

El juicio a la Corte y los narcos de Rosario

- Con respecto al juicio de la Corte cómo estás analizando la situación?

Creo que ya terminó. Después va a haber dictamen, pero incluso hay que ver si hay dictamen, porque con la admisibilidad y los fundamentos de la inadmisibilidad está claro que no se llega a los dos tercios de los presentes en la Cámara de Diputados.

Ahondar en esta cuestión es, a esta altura, perjudicial para la Nación y perjudicial para el Gobierno, porque todo el mundo lo considera que se trata de un atentado al orden democrático, en especial sobre el presidente de la Corte (Horacio Rosatti), sobre Juan Carlos Maqueda, y Carlos Rosenkrantz.

Nosotros ya hicimos nuestro trabajo, con todas las pruebas. Creo que esto se va a ir desinflando lentamente, porque cuando no están los números, no están los números.

- ¿Pero por qué hicieron esto, si sabían que no iban a tener resultado?

Porque quieren ensuciar la política, quieren ensuciar a las personas. Como a mí me han tratado de ensuciar durante 30 años, estoy acostumbrada.

Jueces supremos. Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

- Con respecto a Rosario y la violencia narco ¿qué mirada tenés sobre el tema? ¿Hay causal para algún tipo de intervención federal?

Con respecto a Rosario tengo mi opinión y la forma de solución, pero no me quisiera expresarme públicamente hoy porque esto tiene que ser acordado por líderes y de manera muy seria.

Creo tener la solución y fui la primera que denuncié hace 30 años, hace 30 años que vengo diciendo lo que va a pasar. Creo que hay una línea solución y que es la única posible, pero no lo quisiera dar a conocer, porque podría generar un debate que sin consenso no tiene sentido.

Que es gravísima la situación, sí. No hay muchas salidas, hay una sola y es muy dura.

- ¿Qué significaría eso?

Porque el tema es político. El tema es la íntima relación entre la promoción del narcotráfico y la política.

- ¿Creés que hay vinculación entre políticos y narcos?

Crímenes narcos. La violencia en Rosario está fuera de control y se cobra víctimas todos los días.

Sí, y policías, todo un entramado. No me hagas hablar más. Lo vengo denunciando desde hace años. Las únicas denuncias son las nuestras. Recorrimos viajes, en rutas y les demostré que no está ni Gendarmería y la cuestión se está poniendo cada vez más compleja. Hay posibilidad en el norte del país de gobiernos totalmente digitados por el narcotráfico. No es sólo en Santa Fe.

- Terrible.

Sí, es terrible.

- ¿Algún tema importante que quieras remarcar de esta charla?

Que la sociedad se quede tranquila, que yo estoy trabajando en los tres temas que la amenazan, que es la falta de educación, el tema del campo y las retenciones, el gran problema de las pymes y los impuestos y la reforma laboral y estamos estudiando las cuestiones políticas y que hay equipos brillantes del PRO, del radicalismo, la Coalición Cívica y estoy orgullosa de todos ellos. Hay equipo de gobierno.

