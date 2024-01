Eligieron a los mejores países para trabajar remoto: qué posición ocupa Argentina, sus virtudes y defectos

Los países compiten por la llegada de los nómades digitales, que crecieron tras la pandemia

El trabajo remoto que, ya era una tendencia pre pandemia, se consolidó después del Covid-19. La modalidad de empleo a distancia, el “home office”, se multiplicó y, con ello, afloró una nueva categoría de trabajador: los nómades digitales. Empleados o emprendedores que no tienen un hogar fijo. Se mueven de acuerdo a su deseo o conveniencia gracias a la flexibilidad que le otorga su trabajo. Solo necesitan una notebook e Internet para que puedan prestar tareas en su país natal o en el punto más lejano del mapa.

Los nómades digitales se volvieron un público objetivo. En general de alto poder adquisitivo, gastan más dinero que un ciudadano promedio. Muchos países, con los europeos a la cabeza, buscan atraerlos con políticas que fomenten su ingreso y faciliten su estadía. Tanto el trabajador remoto local como el extranjero exigen ciertas condiciones -infraestructura digital, costo de vida accesible, seguridad- que año a año dan lugar a un ranking que ordena a los mejores países para trabajar online.

La firma tecnológica estadounidense NordLayer elabora el Global Remote Work Index (GRWI). Mide a 108 países en cuatro dimensiones, todas con el mismo peso relativo:

1. Ciberseguridad (infraestructura, capacidad de respuesta cibernética y medidas legales)

2. Seguridad económica (atractivo turístico, dominio del inglés, costo de vida y atención médica)

3. Infraestructura digital y física (calidad de Internet, asequibilidad, infraestructura electrónica, gobierno electrónico, infraestructura física y espacios de coworking)

4. Seguridad social (seguridad, derechos personales e inclusión)

“Definimos 4 dimensiones del índice, cada una de las cuales combina varios atributos que ayudan a evaluar el atractivo para el trabajo remoto. Por ejemplo, la dimensión de ‘seguridad económica’ abarca los diferentes aspectos de vivir y trabajar en un país en particular. Se refiere al costo de vida, el acceso a la atención médica, la facilidad de comunicación y las oportunidades de tiempo libre de calidad. Un alto desempeño en seguridad económica significa un entorno de vida saludable, económicamente sostenible y amigable para los extranjeros, con pocas barreras de comunicación”, explicó a Infobae Evita Anilionytė, especialista de la compañía.

Para evaluar cada criterio, se sirven de documentos oficiales proporcionados por cada país o fuentes confiables como el Informe de Competitividad de Viajes y Turismo del Foro Económico Mundial, el Índice de Costo de Vida de Numbeo, el Gasto Gubernamental en Salud y Educación, entre otros.

Entre los 108 países evaluados, Argentina se encuentra en mitad de tabla, en el puesto 55. En la región lo superan tanto Uruguay (43) como Chile (50). “Si analizamos el caso de Argentina, un bajo costo de vida y un buen nivel de atención médica son los dos indicadores en los que se destaca y que elevan al país en la clasificación”, advirtió Anilionytė.

En el análisis pormenorizado, Argentina sobresale en el indicador de “seguridad económica” en el que consigue el puesto 19 a nivel mundial. Su atractivo turístico y su bajo costo de vida en dólares se combinan con un aceptable dominio del idioma inglés y atención sanitaria gratuita y de calidad. Donde peor le va a Argentina, según el ranking, es en la infraestructura digital, lejos de la ideal, y a su vez figura como uno de los países más inseguros del listado (puesto 90 sobre 108).

Nómades digitales en la Argentina

Los nómades digitales conocen ciudades del mundo mientras trabajan a distancia

Danielle Bailey y Daniel Kang nacieron en Toronto, Canadá, pero recorren el mundo como nómades digitales. Desde que iniciaron su periplo de trabajo remoto alrededor del planeta, visitaron doce países. Entre ellos, Argentina en dos ocasiones en 2023, primero en febrero y luego en septiembre. Las dos veces se radicaron en la ciudad de Buenos Aires.

“Antes de venir a Argentina, amigos y conocidos que ya habían visitado el país nos habían advertido que debíamos tener cuidado, pero nos sentimos seguros, en especial en comparación con Brasil. Por supuesto hay que tener cuidado, como se hace en cualquier país, pero no tuvimos problema en caminar y explorar Buenos Aires. Nos ayudó tener amigos que nos dieran consejos sobre áreas que debíamos evitar en ciertos momentos. Aunque, a decir verdad, no me sentí más vulnerable recorriendo Chacarita o Colegiales que caminando por Toronto”, le dijo a Infobae Danielle, de 36 años, directora de marcas globales en una startup canadiense.

En el mundo se calcula que hay más de 35 millones de nómades digitales. En Argentina, el Gobierno lanzó un visado especial en mayo de 2022 con el objetivo de atraerlos, de fomentar el ingreso de dólares y potenciar sectores como el turismo, la gastronomía y los comercios. La visa se otorga por un período de seis meses, con la opción de renovarla por el mismo plazo.

“Ser un nómade digital en Argentina fue una gran experiencia porque nuestro dólar nos rindió mucho más: los gastos diarios fueron muy pocos en comparación a ciudades de Europa o algún lugar de Estados Unidos como Hawái, a los que hemos viajado en nuestra experiencia como teletrabajadores. La escena gastronómica argentina es excelente y, por el precio, es difícil superarla”, comentó Daniel, de 31 años, que trabaja como analista de operaciones.

Daniel y Danielle, en una de sus visitas a la Argentina, recorrieron Bariloche

A la pareja canadiense la vida en Buenos Aires les resultó barata. Les permitió gozar de un estilo de vida -paseos turísticos, restaurantes de lujo- que en su Toronto natal o en otras ciudades del mundo no hubieran podido tener al mismo precio. La parte más cara, dicen, fue pagar el departamento que alquilaron por Airbnb, pero así y todo por los bajos costos en dólares de la vida diaria, la comida y las salidas, pudieron ahorrar.

Buenos Aires, desde que explotó la tendencia del teletrabajo, supo ganarse su reputación. Tanto que, de acuerdo a una encuesta de la comunidad global Nomad, es la mejor ciudad del mundo para el nómade digital. La capital argentina, según los votantes, destaca justamente por su costo accesible, que en abril se estimaba en 1.743 dólares mensuales, por su clima amigable, su buena gastronomía, su vida nocturna, su acceso a la salud y su libertad de expresión.

“Lo único negativo que se me ocurre es el hecho de que no hablamos muy fluidamente español, por lo que a veces la comunicación era un problema, aunque no más difícil que en cualquiera de los otros países en los que hemos estado y que no tienen el inglés como primera lengua”, señalaron Danielle y Daniel, que también advirtieron que no tuvieron mayores inconvenientes con el uso de Internet más allá de que, por momentos, la velocidad no era la ideal.

Europa a la cabeza

Los países europeos lideran el ranking de atracción de trabajadores remotos

Los países europeos, en especial los de Europa del norte, dominan el Índice Global de Trabajo Remoto 2023, al punto de que el top 10 se compone únicamente de naciones del viejo continente: Dinamarca, Países Bajos, Alemania, España, Suecia, Portugal, Estonia, Lituania, Irlanda y Eslovaquia.

“Hubo pocos cambios respecto a la edición de 2022. La mayoría de los países del top 10 se mantienen a la cabeza en 2023. Si bien puede haber muchos factores que determinen tales resultados, la mayoría comparte un alto rango de inclusión, así como infraestructura física, atractivo turístico, buenas medidas legales y capacidad de respuesta cibernética”, explicó la representante del ranking.

Dinamarca, el líder de la clasificación, se destaca por su calidad de Internet, la inclusión social y la atención médica, lo que lo convierte en un lugar atractivo para trabajadores remotos y nómades digitales.

En Países Bajos, la dimensión económica es el gran punto fuerte para el trabajo a distancia. Su posición en el indicador se atribuye en gran medida a su atractivo como destino turístico y al uso generalizado del inglés, según indica el GRWI.

Por su parte, el tercero del ranking, Alemania, ofrece una proporción única entre el costo y la calidad de vida. Es barato vivir bien. Además que cuenta con el servicio de Internet de mayor acceso en el mundo.

En cada apartado del ranking (ciberseguridad, seguridad económica, infraestructura digital y física y seguridad social) hay un líder diferente. Eslovaquia es el país de mayor ciberseguridad para el trabajo remoto del mundo por su capacidad de respuesta a las amenazas digitales y su marco jurídico.

En cuanto a la seguridad económica, el Reino Unido ocupa la primera posición, tomando en cuenta el costo de vida, el acceso a la atención médica, la facilidad de comunicación y la calidad de las oportunidades de ocio.

Singapur se destaca como el mejor país en infraestructuras digitales y físicas, con servicios de Internet estables, rápidos y ampliamente disponibles. A eso se le suman edificios cómodos y seguros, y autopistas de vanguardia. Por último, Suiza encabeza el índice de seguridad social, considerando tanto la seguridad física como la protección de los trabajadores remotos.