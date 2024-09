Un combo explosivo: Dwayne “La Roca” Johnson y Chris Evans salvan la Navidad

La misión para salvar la Navidad está en marcha. Mirá ahora el nuevo trailer de #CodigoTrajeRojo y disfrutala el 7 de noviembre, solo en cines.(Crédito: Warner Bros.)

Este 7 de noviembre, llega a los cines Código: Traje Rojo, una explosiva comedia navideña protagonizada por Dwayne “La Roca” Johnson y Chris Evans, que promete ser el evento cinematográfico de la temporada. Con un enfoque fresco y lleno de adrenalina sobre la Navidad, la película lleva al público a una aventura épica y divertida que se desarrolla a lo largo del mundo, mientras los protagonistas luchan por salvar el espíritu navideño.

De qué se trata el film

En Código: Traje Rojo, Santa Claus (interpretado por el oscarizado J.K. Simmons) es secuestrado por una organización misteriosa, lo que pone en marcha una misión a contrarreloj para rescatarlo. El jefe de seguridad del Polo Norte, interpretado por Dwayne Johnson, deberá unir fuerzas con el cazarrecompensas más infame del mundo, encarnado por Chris Evans. Juntos, deberán enfrentarse a una serie de desafíos y peligros en diferentes partes del mundo, mientras intentan recuperar a Santa y asegurar que la Navidad no se pierda para siempre.

La película marca la reunión de Johnson con el director Jake Kasdan, con quien trabajó previamente en los éxitos de taquilla de la franquicia Jumanji. Esta vez, el dúo se embarca en un proyecto que combina lo mejor de la comedia y la acción, con una dosis adicional de espíritu navideño. Kasdan trae su característico estilo de dirección lleno de humor, pero también con grandes secuencias de acción, como se ha visto en sus anteriores trabajos. El resto del elenco incluye a Lucy Liu, Kiernan Shipka, Bonnie Hunt, Kristofer Hivju y Nick Kroll.

El guion, escrito por Chris Morgan, conocido por su trabajo en la franquicia Fast & Furious, añade una dosis de adrenalina y humor que eleva el típico relato navideño a un nuevo nivel. Morgan comentó que la clave para Código: Traje Rojo fue crear una historia que tuviera el corazón de una película de Navidad, pero con la emoción de un thriller de acción.

Visualmente, Código: Traje Rojo también promete ser un espectáculo. El equipo creativo incluye al renombrado director de fotografía Dan Mindel, que ha trabajado en películas como Star Wars y Twisters, y al diseñador de producción Bill Brzeski, responsable de las impresionantes visuales de Aquaman y Jumanji. Juntos, han creado un mundo navideño lleno de color y acción, que contrasta con las intensas escenas de combate y persecuciones que se desarrollan a lo largo del filme.

Con una banda sonora compuesta por Henry Jackman (Jumanji: The Next Level), la película no solo destaca por su ritmo dinámico, sino también por la música festiva que acompaña las escenas más emocionantes.

Producida por Seven Bucks Productions y distribuida internacionalmente por Warner Bros. Pictures, Código: Traje Rojo está preparada para convertirse en un éxito navideño global. Johnson y su equipo han creado una película que no solo atraerá a los fanáticos de las comedias de acción, sino también a aquellos que buscan una nueva forma de disfrutar la temporada navideña en familia.

La película no solo ofrece la emoción de una película de acción, sino que también subraya el espíritu navideño de esperanza y colaboración, haciendo de esta misión para salvar la Navidad una experiencia cinematográfica inolvidable. La misión para salvar la Navidad ha comenzado, y el 7 de noviembre, solo en cines, podremos ver si estos héroes improbables logran rescatar las fiestas en Código: Traje Rojo.