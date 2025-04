‘Misión Imposible: Sentencia Final’: la esperada película protagonizada por Tom Cruise lanza un nuevo adelanto

Misión Imposible: Sentencia Final, la próxima entrega liderada por Tom Cruise, presenta un nuevo tráiler.

A lo largo de su carrera, Tom Cruise ha sido el rostro de grandes éxitos del cine como Top Gun, Rain Man, Jerry Maguire, Minority Report, Collateral, La guerra de los mundos y Al filo del mañana. Sin embargo, uno de sus proyectos más longevos y emblemáticos sigue siendo la icónica franquicia cinematográfica Misión Imposible (Mission: Impossible). En el próximo mes de mayo, llegará una nueva entrega que se perfila como la más ambiciosa y emotiva hasta el momento. Con el estreno cada vez más cerca, Paramount Pictures presentó un nuevo tráiler extendido que anticipa una dosis de acción intensa, tensión dramática y momentos decisivos para Ethan Hunt.

Con el título Misión Imposible: Sentencia Final (Mission: Impossible – The Final Reckoning), esta nueva entrega podría marcar el desenlace definitivo de la saga, aunque por el momento no hay una confirmación oficial. La historia continúa justo después de los eventos de Misión: Imposible - Sentencia Mortal Parte 1 (Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One - 2023), donde Ethan Hunt y su equipo lograron escapar de un brutal accidente ferroviario. En esta ocasión, deberán rastrear y neutralizar a The Entity, una inteligencia artificial sumamente peligrosa que se oculta en un antiguo submarino ruso, y que representa una amenaza directa para la misión y la estabilidad global.

“Todo lo que fuiste, todo lo que has hecho se reduce a esto”, se escucha al comienzo del nuevo tráiler, marcando el tono épico y emotivo que atraviesa esta entrega. Las imágenes avanzan con fuerza mostrando escenas clave de la saga y exhiben un despliegue de acción cada vez más ambicioso, con una lucha coreografiada sobre avionetas en pleno vuelo, persecuciones a alta velocidad, enfrentamientos bajo el agua y secuencias de combate cuerpo a cuerpo que combinan precisión y espectacularidad. El avance también deja entrever momentos de tensión dramática y decisiones al límite para Hunt, en lo que podría ser su misión más compleja hasta la fecha. Como ya es costumbre en la franquicia, la promesa está clara: el espectáculo será tan extremo como inolvidable.

Captura del tráiler oficial de Misión Imposible: Sentencia Final

Bajo la dirección de Christopher McQuarrie (Jack Reacher: Bajo la mira), la producción estará liderada por un gran elenco que acompaña a Tom Cruise. Entre ellos, destacan Hayley Atwell (Capitán América: El primer vengador), Angela Bassett (Black Panther), Ving Rhames (Robot Salvaje), Simon Pegg (Shaun of the Dead), Esai Morales (Mi familia), Pom Klementieff (Guardianes de la Galaxia Vol. 2), Vanessa Kirby (Napoleón), Henry Czerny (Boda sangrienta), Greg Tarzan Davis (Top Gun: Maverick), Hannah Waddingham (Ted Lasso) y Tramell Tillman (Severance).

Misión Imposible: Sentencia Final tiene su estreno programado para el próximo 23 de mayo del 2025.