Asuntos pendientes: un romance lleno de tensiones y un pasado que asusta

“Proyecto Corea” (Vera, 2024) es la primera novela de Sol Klinkenberg

“Jiwoo emergió desde las sombras con la majestuosidad de un ave. Un ave tan hipnótica como tenebrosa. Julia no podía ver nada más. La razón por la que había demorado 20 años en volver a poner un pie en Corea avanzaba hacia ella con un imponente vestido, tragándoselo todo a su paso como si se tratara de un gran agujero negro. Tanto tiempo sin vernos. ¿Has estado bien? (…) Por más que tratara de ocultarlo el miedo regía todas las acciones de su némesis. El miedo a no ser la primera en todo, el miedo a que se rieran de ella, el miedo a decepcionar a su familia, el miedo a perder a Dongsun. (…) una risa antinatural cortó el aire de la sala. Julia recordó haber escuchado en algún documental que muchas especies animales emitían sonidos parecidos cuando se sentían amenazadas o en peligro. Las hienas, por ejemplo.” La que habla es Julia Kang, la protagonista de esta novela romántica y se acaba de encontrar con su archienemiga después de 20 años. Por supuesto que hubo un tercero en discordia, pero eso lo veremos más adelante en el desarrollo de la historia. Como sea, Proyecto Corea (Vera, 2024), es el primer relato de ficción de la periodista y escritora argentina Sol Klinkenberg. Narra la vida de una manager de talentos, que vive en Hollywood, pero con raíces coreanas por adopción, las cuales decidió dejó atrás hace dos décadas. Pero, un buen día, su trabajo la obliga a viajar a ese país del que huyó, para cerrar un contrato con uno de los actores del momento, Kim Daehyun. Y pasa de todo. Hay suspenso, misterio, pelea, romance emoción. Y también hay un hilo rojo que une todo. Porque para los orientales nada es porque sí y todo está conectado. Hay mucho que aprender de la experiencia de los personajes y de cómo resuelven desde lugares que nosotros nunca hubiéramos imaginado. Como sea, el K-drama de Klinkenberg propone una trama atractiva a la vez que invita a descubrir la historia, tradición, geografía y costumbres de un país exótico, poco conocido y cautivante.

Y a esta altura se preguntarán: entonces, ¿la escritora es coreana? ¿Conoce Corea? La respuesta es: no. Es por eso que, para poder escribir sobre el país oriental y sus costumbres, tuvo que embarcarse en una investigación que le llevó mucho tiempo de inmersión en esta cultura tan ajena a la nuestra. En total, fueron tres los años de hacer cursos y seminarios, visitar bibliotecas, asistir a eventos de la comunidad coreana, hacer entrevistas a personas que viven en Corea y a miembros de la comunidad coreana en Argentina, leer, leer y leer y ver documentales. En fin, un laburo chino. O coreano, en este caso. Pero mejor volvamos a la obra.

Halmeoni, la estrella

Dividida en 3 partes y 44 capítulos, la ficción se muda de una latitud a otra y hace un recorrido que abarca desde Hollywood hasta Seúl pasando por Michoacán, México. Porque, la protagonista, Julia, tiene ascendencia mexicana-argentina y familia adoptiva coreana. Y de este último dato se desprende una de las 2 presencias clave en el libro: halmeoni o abuela en coreano. Y entonces sospecho que en este personaje habita un guiño autobiográfico. “A mis abuelas, la de sangre y la que me dio la vida. ¡Lo hicieron bien chicas! ¡Gracias!”, escribió Klinkenberg en las dedicatorias del inicio de la obra. E allí que sea probable que esa “abuela” fuera una figura de relevancia, no solo en la vida real de Klinkenberg sino también en la de Julia, donde nieta y abuela comparten una relación muy cercana y especial. “Julia, lo que quiero decirte es que no hay una sola forma de amar (NdeA: las abuelas siempre tienen razón). Aunque hoy sientas que todo se acabó para ti, te puedo asegurar que la vida debe de estar preparándote varias oportunidades más. Sé que quizás es muy pronto para esta conversación, pero quiero que me prometas algo. Júrame que estarás atenta. Y que cuando llegue ese amor (…) lo defenderás con uñas y dientes. Es una promesa- respondió la nieta, estirando su mano y entrelazando su dedo meñique con el de la mujer, como si tuviera diez años otra vez”. Y el segundo elemento importante, con un rol destacado, es el Hanbok, vestimenta tradicional coreana, que hace las veces de conector entre el pasado y el presente y destaca la transmisión de saberes, entre mujeres, de una generación a la otra. Tan notable es el rol de esta vestimenta tradicional, que la autora decidió representarlo a través de dibujos, en la última página del ejemplar, donde describe -en forma detallada- cada parte de dicho traje.

En 2020 Sol Klinkenberg dio los primeros pasos en el aprendizaje del idioma coreano y, en 2021, fue elegida Honorary Reporter de Corea

Con diseño de tapa de Juan Pablo Cambariere e interiores de Florencia Amenedo, Proyecto Corea señala –con paciencia y delicadeza- que los asuntos pendientes (que dejamos sin resolver) pueden convertirse en escollos que impidan avanzar. Pero, a la misma vez, pueden ser esa fuerza transformadora que nos dé el coraje para redoblar la apuesta y “defender con uñas y dientes”, como le dijo Halmeoni a Julia, aquello que amamos. No siempre tiene que ser una persona, pero casi siempre lo es. Y me recuerda algo que estoy leyendo del filósofo francés Francois Jullien, en su ensayo Una Segunda Vida: “La segunda vida (¿segunda oportunidad?) es una reactivación que toma esa experiencia global, acumulativa, pero para intentar de nuevo. Se propone comenzar mejor, arriesgar mejor, intentar mejor, de manera más decidida.” Y tiene razón. Porque solo de lo vivido con anterioridad, sea bueno, malo o más o menos, es de donde puede surgir un espacio de reinvención, un lugar para probar de nuevo, pero mejor que antes. Sanar y redescubrirse. Un reencontrarse con uno y con el otro, pero con la ventaja del camino recorrido, de lo aprendido, de haber pasado por ahí antes. Porque como dijo Cicerón: “Lo aprendí más por experiencia que por estudio”. Y algo de eso hay.

¿Quién es Sol Klinkenberg?

Sol Klinkenberg vive y trabaja en Buenos Aires. Se dedica a la comunicación corporativa y a la producción de contenidos. Es periodista, escritora, y durante muchos años fotógrafa y artista visual. Fue cronista de teatro y de cine. La literatura romántica ocupa un lugar importante en su vida. Su interés por la cultura asiática comenzó hace muchos años. En 2020 dio los primeros pasos en el aprendizaje del idioma coreano y, en 2021, fue elegida Honorary Reporter de Corea. Proyecto Corea (Vera, 2024) es su primera novela.