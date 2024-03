Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan casi no la protagonizan: ahora se reúnen tras más de 20 años en la secuela

El éxito rotundo de este remake de 2003 abre camino para una innovadora secuela. (Créditos: Disney+)

Un remake no siempre es la mejor decisión para un estudio cinematográfico, especialmente si hay un enorme cariño por la creación original. Pero ese no es el caso de Un viernes de locos (Freaky Friday), cuya versión de 2003 con Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan llegó a ser más querida que el film original de los 70 con Jodie Foster y Barbara Harris. Ambientada a comienzos de este siglo, la historia encantó por sus elementos modernos y la excelente química que tuvieron las protagonistas en los roles de madre e hija. Ahora, a más de 20 años de su estreno, ambas se reunirán en una secuela. ¿Cómo Curtis y Lohan hicieron posible esta dupla de ensueño casi de improvisto?

Teniendo en cuenta que la película de 1976 fue protagonizada por Foster en su niñez, para el productor Andrew Gunn hubiese sido especial que ella interprete a la madre en esta adaptación, según un reporte del diario Lakeland Ledger en ese entonces. Fue la primera opción, pero la actriz rechazó el papel. Annette Bening y Michelle Trachtenberg (Sueños sobre hielo) le siguieron como las candidatas a los dos roles principales de Tess y Anna, respectivamente. Trachtenberg se retiró por conflictos de agenda, ya que había poca flexibilidad durante la filmación del programa Buffy the Vampire Slayer, en el que participaba por esa época.

La secuela de "Un viernes de locos" con Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan sorprende tras más de dos décadas de su estreno. (Créditos: Disney+)

Sobre Bening, el director Mark Waters contó a The Hollywood Reporter que la estrella nunca terminó de estar segura de interpretar el papel: “Al final, creo que seguimos prometiéndole que el guion iba a ser cada vez mejor, y ella sintió que estábamos muy cerca del rodaje y aún no era lo bastante bueno. Por lo tanto, ella estaba un poco ansiosa al respecto. Y fue entonces cuando decidió alejarse”. Un día, Nina Jacobson, ejecutiva de Disney, estuvo mirando Mentiras verdaderas (1994) en la televisión y pensó en Jamie Lee Curtis. Automáticamente, llamó al productor y director. La respuesta estaba allí.

“Creo que [el casting de Curtis] acabó salvando la película por su energía y también su química con Lindsay [Lohan, de 16 años]... las dos tienen mucha energía agresiva, y la agresividad es divertida”, recordó Waters en la misma entrevista con THR. Además, quiso tomar el riesgo de elegir un camino más radical con las dos actrices para Un viernes de locos: “Si haces comedia de forma tímida y sin confrontación, nunca es tan buena. Pero las dos no tenían miedo de meterse la una con la otra, y eso hizo que funcionara realmente bien”. Cabe destacar que, por las prisas del proyecto, Jamie Lee no tuvo muchos días para adaptarse al personaje: “Si hubiera tenido todo el tiempo del mundo para prepararme, no creo que hubiera salido tan bien”, contó a The New York Times. “Sólo tenía que estar en mi cuerpo”.

Las actrices están listas para retomar sus icónicos roles en la segunda parte del film. (Créditos: Disney+)

“Un viernes de locos 2” ya está confirmada

Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis se reencontrarán más de dos décadas después para protagonizar la secuela del éxito de 2003, bajo la producción de Disney. La confirmación surge tras varios años de especulaciones, finalmente con el visto bueno de Lohan durante una reciente entrevista en el programa de SiriusXM de Andy Cohen. “Sí [está en marcha]. No diré mucho todavía”, dijo. Mientras que detalles específicos sobre la trama y la fecha de inicio de rodaje aún no se han revelado, se sabe que ambas estrellas han expresado entusiasmo sobre su participación en el proyecto. Este anuncio marca un regreso significativo para una película que fue un fenómeno de taquilla (recaudó 160 millones de dólares a nivel global) y se convirtió en un punto de referencia cultural dentro del género de intercambio de cuerpos.

La trama todavía está bajo reserva, pero, en 2023, Curtis compartió su interés por explorar nuevos ángulos narrativos, sugiriendo una dinámica donde los personajes experimenten “nuevos desafíos generacionales”. Esta continuación reaviva la franquicia basada en la novela de 1972 de Mary Rodgers, que ha visto varias adaptaciones a lo largo de los años, incluyendo la versión original de 1976 protagonizada por Barbara Harris y Jodie Foster, y una adaptación televisiva en 1995. La más reciente, antes de la nueva producción anunciada, fue un musical de Disney Channel en 2018.

A más de dos décadas, Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan revivirán la magia en la esperada "Un viernes de locos 2". (Créditos: Disney+)

La posibilidad de una secuela de Un viernes de locos ha sido motivo de discusión entre los fans por varios años, sobre todo considerando el impacto cultural y el éxito financiero del largometraje original. En lo que esperas por más actualizaciones de la segunda parte, puedes ver las versiones de 1976, 2003 y 2018 en el catálogo de Disney+.