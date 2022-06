“Un equipo muy especial”, la nueva serie basada en un éxito noventero de chicas beisbolistas

Serie de comedia sobre la liga de béisbol femenina profesional All-American de la Segunda Guerra Mundial. (Prime Video)

¿Sabías que los equipos de béisbol femeninos surgieron durante la Segunda Guerra Mundial? Por lo tanto, en 1992 se lanzó una película llamada A League of Their Own (Un equipo muy especial), que causó sensación al respecto y fue dirigida por una gran mujer; Penny Marshall (Enredadas... pero felices, 2016), una reconocida actriz, productora y directora de cine estadounidense. Ahora dicha película será adaptada como una serie por Amazon Studios.

Chanté Adams como una de las protagonistas de "Un equipo muy especial"). (Prime Video)

La historia original de Un equipo muy especial (A League of Their Own) contaba que en 1943, mientras los hombres estaban en la guerra, el béisbol estuvo a punto de desaparecer. Pero no fue así gracias a un grupo de mujeres. En ese entonces, la producción fue integrada por Geena Davis y Lori Petty, quienes formaron parte del equipo femenino y debieron demostrar que eran capaces de competir y luchar como hombres; enfrentándose a su sarcástico, cínico y siempre casi ebrio entrenador Jimmy, interpretado por Tom Hanks.

Tom Hanks en "Un equipo muy especial", de 1992. (Columbia Pictures)

Ahora, en 2022, esta se compone de 8 episodios como una serie de comedia sobre la liga de béisbol femenina profesional All-American de la Segunda Guerra Mundial, que rememora el espíritu alegre de la película de Penny Marshall, mientras ahonda en la historia de toda una generación de mujeres que soñaban con jugar al béisbol profesional. Profundiza en la raza y la sexualidad, siguiendo el viaje de un nuevo grupo de personajes a medida que van labrando sus propios caminos, tanto en la liga como fuera de ella.

Su teaser tráiler nos muestra a un grupo de mujeres soñadoras y empoderadas viviendo diversas experiencias, mientras se aventuran, aprenden, juegan y se divierten, con un fondo musical que nos traslada a los años 80 y 90, el cual emana mucha energía.

Will Graham y Abbi Jacobson son los cocreadores de "Un equipo muy especial" (2022). (Prime Video)

Esta nueva producción en serie tiene en su dirección a varios nombres, principalmente a Will Graham, productor y director estadounidense, y a Abbi Jacobson, ambos también cocreadores de esta.

El fresco reparto de Un equipo muy especial (A League of Their Own) está integrado por Abbi Jacobson (actriz, humorista e ilustradora), D’Arcy Carden (actriz y comediante), Priscilla Delgado (actriz española), Chanté Adams y Gbemisola Ukumelo; entre otras. Dentro de sus productoras se encuentran Amazon Studios, Field Trip Productions y Sony Pictures Television. Amazon Studios es su distribuidora oficial.

Abbi Jacobson, D’Arcy Carden, Priscilla Delgado, Chanté Adams y Gbemisola Ukumelo son las figuras principales de "Un equipo muy especial" (2022). (Prime Video)

Ayer, 13 de junio de 2022, se realizó una proyección de estreno mundial en el Festival de Cine de Tribeca y el estreno de la serie en Prime Video está previsto para el 12 de agosto de 2022.

