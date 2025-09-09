Política

“Obviamente no”: el intendente más votado de las elecciones del domingo anticipó que no asumirá como concejal

Leonardo Nardini afirmó que continuará como jefe comunal de Malvinas Argentinas, donde obtuvo más del 60% de los votos

Por Alejandro Caminos

Un día después de la victoria de Fuerza Patria en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, otro intendente peronista admitió que su candidatura fue testimonial.

Leonardo Nardini, intendente de Malvinas Argentinas y primer concejal electo en su partido, confirmó que no asumirá la banca para la que resultó electo en los comicios provinciales y explicó que su postulación solo tuvo como objetivo “defender la gestión”.

Durante una entrevista concedida a la señal Todo Noticias, Nardini fue consultado sobre si asumiría el cargo. “No, obviamente que no”, afirmó sin rodeos. Luego argumentó que su puesto en la lista respondió a una estrategia política: “Nosotros trabajamos todos los días. En la elección de 2023 obtuvimos el 60% de los votos. Terminó la elección y no es que me guardo o no estoy. Estoy en contacto permanente, resolviendo problemas, recibiendo a los vecinos. Le explicamos a la gente que nuestra candidatura defendía la gestión en Malvinas Argentinas, que, como otros distritos, está siendo vulnerada por el Gobierno”.

Nardini fue el intendente más votado de las elecciones bonaerenses. Encabezó la lista de concejales de Fuerza Patria en su municipio, que integra la primera sección electoral. Sacó más de 68% y superó por casi 46 puntos a su rival.

Al ser interpelado sobre el trasfondo de las candidaturas testimoniales, Nardini descartó la existencia de una filosofía detrás de esta práctica. En este sentido, evitó responder de manera directa a la crítica sobre no asumir el cargo para el que lo votaron. En su lugar, contestó: “Tenés un montón de legisladores nacionales que la gente ha votado y no saben ni quiénes son. Hay una diputada que opina sobre cómo solucionar el país, pero vive en Malvinas y nadie la conoce”. Cuando le señalaron que esos políticos sí ocupan sus bancas, el intendente no profundizó en el tema.

Nardini defendió el voto a Fuerza Patria, sugiriendo que la población buscó poner un límite a las políticas que, en su visión, vulneran derechos. Además, opinó que el electorado en 2023 confió en candidatos ajenos a la política tradicional, pero que las acciones del Gobierno no respondieron a esa expectativa. Y sostuvo que la ciudadanía no ignora estas maniobras electorales y comprendió que el principal objetivo de su sector era frenar el avance de medidas consideradas adversas para los intereses sociales.

Leonardo Nardini confesó que no asumirá como concejal electo.

La polémica en torno a las candidaturas testimoniales no es nueva en la política bonaerense. Este tema generó coincidencias entre figuras antagónicas como Javier Milei y Cristina Kirchner, quienes manifestaron públicamente su rechazo a esta práctica. La expresidenta advirtió a sus candidatos que no toleraría candidaturas testimoniales y les exigió asumir si resultaban electos. Karina Milei, hermana del presidente, se expresó en el mismo sentido dentro de su espacio político.

En este punto, abordaron los rumores sobre la candidatura porteña del vocero presidencial, Manuel Adorni, sobre quien recae la especulación de que no asumiría su cargo en la Legislatura porteña. “No se sabe si va a asumir”, sentenció Nardini. En cambio, defendió la candidatura testimonial de la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario: “En su caso, estuvo aclarada la situación con el electorado desde el primer momento”.

Recientemente, trascendió que Verónica Magario —vicegobernadora bonaerense y electa diputada provincial por la tercera sección electoral— tampoco asumirá. Lo mismo sucederá con Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura y electo senador provincial por la primera sección.

El caso de Nardini replica el mecanismo adoptado por al menos otros 23 intendentes que se incluyeron en las boletas con el propósito de territorializar la elección y proteger sus distritos. Entre ellos figuran Mario Seco en Ensenada, Juan José Mussi en Berazategui y Fabián Cagliardi en Berisso.

Pese a que las candidaturas testimoniales no contravienen la ley, la Justicia consideró que esta práctica constituye una manipulación inaceptable de las instituciones republicanas. Los fallos remarcan que colocar figuras de peso en las listas, sin la intención de asumir, erosiona la confianza del electorado y distorsiona el sentido original de la representación.

En las recientes elecciones bonaerenses, la alianza Fuerza Patria, integrada por el kirchnerismo, el kicillofismo y el Frente Renovador de Sergio Massa, incluyó a 17 intendentes en sus listas. El frente Somos Buenos Aires, compuesto por sectores de la UCR, el peronismo no kirchnerista, la Coalición Cívica y una fracción del Pro, sumó cuatro intendentes. Por su parte, La Libertad Avanza anotó a dos.

La posibilidad de que funcionarios de alto perfil sean candidatos sin intención de ejercer el cargo concentra críticas desde diferentes espacios políticos y sociales. El caso de Nardini se suma a una dinámica recurrente en el ámbito bonaerense, donde la puja entre estrategias electorales y ética institucional sigue siendo motivo de debate público.

