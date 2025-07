Llamativa multa en Bariloche para quienes no participen de un referéndum popular de 10 puntos

Walter Cortés, intendente de Bariloche.

El intendente de Bariloche, Walter Cortés, sorprendió al anunciar una consulta popular obligatoria, donde presentará a la ciudadanía diez propuestas de alto impacto para el futuro del municipio. De perfil sindicalista y con un pasado en la conducción gremial gastronómica, el mandatario decidió recurrir a esta herramienta, luego de encontrar resistencia o demoras en el Concejo Deliberante para varias de sus iniciativas.

La consulta tendrá lugar el domingo 9 de noviembre, dos semanas después de las elecciones nacionales, y se empleará una boleta única de papel. Los vecinos de Bariloche deberán responder, de forma individual y por sí o por no, a cada uno de los diez puntos propuestos desde el Ejecutivo municipal. El referéndum es de carácter vinculante y, según el intendente, será obligatorio, ya que, quienes no participen, enfrentarán una sanción particular, que consiste en la entrega de una bolsa de cemento, cuyo valor en la zona supera los diez mil pesos actuales.

Los puntos de la consulta popular

Entre las propuestas principales, Cortés plantea eliminar el pago de sueldos municipales a dirigentes del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Bariloche (Soyem) que no presten funciones para el municipio. Según el intendente, la iniciativa busca adecuar la situación a lo establecido en la ley nacional de asociaciones sindicales, trasladando el pago de los salarios sindicales exclusivamente a los aportes de los afiliados, como ocurre en otros gremios del país.

El segundo punto de la consulta gira en torno a la habilitación formal de aplicaciones de transporte como Uber dentro de la ciudad. Aunque la aplicación ya opera en los hechos, su legalización enfrentó la resistencia del sindicato de taxis, con peso histórico en Bariloche.

La crisis habitacional también ocupa un lugar destacado en la agenda del intendente. Otro de los ejes de la consulta es la extensión de la emergencia habitacional, que implicaría exigir a todo desarrollador de tierras ceder el 22% de los lotes de cada nuevo emprendimiento para uso social. En este sentido, Bariloche enfrenta una demanda creciente, ya que, según datos municipales, unas 6.000 personas reclaman acceso a tierras para construir su vivienda.

Cerro Catedral, una de las bellezas de Bariloche (Cerro Catedral)

Una de las propuestas más simbólicas contempla la entrega de un restaurante municipal —ubicado en la costanera del lago Nahuel Huapi— a los excombatientes de la Guerra de Malvinas. El jefe comunal explicó que el objetivo es que los exsoldados puedan gestionar el predio, recaudar fondos para el mantenimiento del monumento a Malvinas y desarrollar allí un museo y un espacio de conmemoración. Según el plan, parte de los recursos obtenidos se destinarán a conservar el avión histórico que está proyectado exhibir en el sitio.

En el área de infraestructura urbana, Cortés impulsa la puesta en marcha de un plan vial para asfaltar los barrios de la ciudad mediante el cobro de cuotas a los frentistas. El intendente ejemplificó que la realización de una cuadra demanda unos 100 millones de pesos y que sería inviable que solo los vecinos financien ese gasto íntegramente, por lo que se propone una modalidad colectiva donde todos los residentes aporten una cuota —estimada entre 5.000 y 6.000 pesos mensuales— para ir pavimentando progresivamente diferentes sectores de la ciudad.

El desarrollo turístico y urbanístico también son parte del referéndum. Entre las propuestas figura la revalorización de la Isla Huemul, donde el austríaco Ronald Richter impulsó, durante la presidencia de Juan Domingo Perón, el proyecto de fusión nuclear. La ínsula se encuentra actualmente en estado de abandono; y el intendente propone comprar una lancha para facilitar el acceso, construir una casa para el cuidador y reabrir el paseo turístico, con manejo directo municipal.

Otro de los puntos busca replicar la Ecotasa, vigente desde la gestión anterior y utilizada para obras vinculadas al turismo. Con estos recursos, la municipalidad aspira a financiar nuevas obras de acceso para quienes ingresen a la ciudad por la Ruta 40, entre otros destinos.

También se incluyen propuestas para la construcción de un natatorio municipal, la finalización del centro de convenciones que permanece inconcluso desde hace más de 40 años —y que llegó a ser escenario de producciones audiovisuales— y el reemplazo de la plantación de pinos en la Costanera por especies arbóreas autóctonas, con el propósito de preservar el entorno natural e impulsar la identidad local.

La convocatoria a consulta popular representa un hecho casi inédito en la historia de la ciudad y marca, según Cortés, una apuesta a fórmulas de democracia directa. El intendente planea que no sea la última experiencia de este tipo, ya que adelantó su intención de reformar la Carta Orgánica en 2027 para limitar la cantidad de concejales, fomentar mecanismos participativos y autorizar hasta dos consultas populares vinculantes por año.