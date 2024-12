Milei respaldó al “Gordo Dan” por su frase sobre “brazo armado”: “Suelen atacar con una frase incompleta”

Milei respaldo al Gordo Dan

Tras la polémica que se generó por la frase donde Daniel “El Gordo Dan” Parisini consideró que la agrupación “Las Fuerzas del Cielo” son el “brazo armado de La Libertad Avanza”; Javier Milei aclaró, durante el cierre de la CPAC Argentina, cómo fue la frase completa y defendió al influencer libertario. Por eso, cuestionó a quienes lo sacaron de contexto y los tildó de tener “deshonestidad intelectual”.

Días atrás, el influencer y conductor del programa de streaming “La Misa” estuvo en el centro de atención luego de presentar en San Miguel la agrupación “Las Fuerzas del Cielo”. Allí planteó que la misma es el “brazo armado de La Libertad Avanza” y están dispuestos a armar una “guardia pretoriana del presidente Javier Milei”.

A partir de dicho discurso se generó una polémica en torno a la frase “brazo armado” y fue el propio mandatario el responsable de aclararla y manifestar su confianza hacia el referente libertario. De hecho, adelantó su compromiso de ir al programa del influencer. “Yo no voy a streamings, pero “La Misa” se ganó un lugar en el corazón”.

“Vean qué interesante, la mediocridad y la forma en la cual mienten los medios y lo descarados que son: el Gordo Dan, el Gordo monstruo, básicamente ¿Qué es lo que dijo?: “Nosotros somos el brazo armado del presidente y nosotros tenemos el arma más poderosa que se creó en la historia de la humanidad” y sacó su teléfono celular”, aclaró Milei.

El Gordo Dan sobre el Arma Poderosa

Al asegurar que la frase de “El Gordo Dan” fue descontextualizada, Milei cuestionó: “Miren la miserabilidad de los medios, que agarraron la frase, la cortaron, quitaron lo último, que era la referencia explícita al celular y empezaron a hablar del brazo armado, y empezaron a compararnos con los hijos de remil puta que durante fines de la 60, inicios de los 70 mataban gente”.

Por eso, criticó a quienes “escandalizándose de que se hable de brazo armado, cuando estaba hablando de un teléfono celular”, sostuvo. En tal sentido, consideró que “entonces, si fuera solamente “sobreli”, uy, perdón, me equivoqué” pero “verdaderamente vean la deshonestidad intelectual, y eso lo hacen muchísimos”.

Y es que más allá de apuntar contra los medios de comunicación, el presidente consideró que distintos actores políticos y empresariales se hacen eco de las frases fuera de contexto. “Tienen unos cuantos, de los que suelen hacer estas trampas de cortar frases y atacar con una frase incompleta, lo cual es de una deshonestidad intelectual enorme. Pero no lo hacen solamente los periodistas, también lo hacen muchos profesionales, que también son parte de la casta y que laburan justamente para los corruptos”.

Milei adelantó que irá al streaming de "El Gordo Dan"

“Así es que, solamente los micrófonos ensobrados son una parte del engranaje, porque también están los empresarios prebendarios, están los políticos corruptos, pero también están estos profesionales delincuentes que también juegan en favor de algún interés siniestro”, acusó el mandatario.

Durante el encuentro de CPAC Argentina, Parisini expresó su convicción de que la llegada de Donald Trump al poder en Estados Unidos podría ser beneficiosa para Argentina y el gobierno de Javier Milei. En diálogo con Infobae remarcó la necesidad de una “batalla cultural” contra la izquierda, afirmando que “el monstruo de la izquierda es el mismo en todos los países y hay que combatirlo de frente”.

Consultado acerca de si un grupo armado con celulares es agresivo, Parisini sostuvo que todos los que “nos han acusado de las peores cosas en las últimas semanas, no han tenido la misma vehemencia para condenar los actos violentos en serio de la izquierda y del kirchnerismo, como por ejemplo cuando intentaron asesinarlo al periodista Franfijap, que literalmente lo lincharon entre 50 personas”.

“Y nunca, hasta el día de hoy, se ha visto una turba de libertarios haciendo lo mismo que hicieron ellos. Nosotros no linchamos personas. ¿Alguna vez han visto una turba de libertarios linchando a una persona entre 50 por pensar diferente? Yo no, eso no pasa de este lado directamente. De hecho, como les decía hace un momento, cada vez que hay un acto de La Libertad Avanza que son multitudinarios”, indicó.

A modo de ejemplo, detalló que “el último Parque Lezama, que contó con la presencia del presidente Javier Milei, vienen periodistas de todos los colores, de todos los canales, de todas las ideologías, y se los trata como un igual, nunca han sufrido amedrentamientos, ni verbales ni físicos de parte nuestra. Creo que esa es una característica más de la izquierda que nosotros.”