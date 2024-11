El Gobierno confía en cerrar lo más rapido posible un nuevo acuerdo con el FMI: “Está el camino allanado”

La negociación del gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es un tema recurrente en la agenda política local, y volvió a serlo esta mañana durante la conferencia de prensa que Manuel Adorni ofreció en Casa Rosada.

El vocero presidencial fue consultado al respecto y su respuesta fue contundente: “Seguro que va a haber un nuevo acuerdo, está el camino allanado para que haya un nuevo acuerdo lo más rápido posible”.

En el mismo sentido, el vocero consideró que “no hay razón para que no se apoye el acuerdo con Argentina”, pero hizo una aclaración relevante con la intención de que no haya interpretaciones apresuradas porque habló de un nuevo convenio, “sea o no con fondos extra”.

Con respecto a las razones que sustentan el optimismo, Adorni resaltó que “las metas y las expectativas están cumplidas y la economía está funcionando”, incluso de una manera “atípica para el FMI”, en base a lo que suele ser la Argentina; por eso, el vocero insistió con que ”no va a haber ningún problema con el acuerdo”.

Por supuesto, la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos es otro factor que potencia la confianza del oficialismo en torno a la negociación con el FMI. De todos modos, el portavoz intentó no poner el foco sólo en el mandatario republicano: “Entendemos que el apoyo va a estar siempre de todos los países, porque el plan de la Argentina absolutamente consistente con los de un país normal y sostenible en el tiempo”.

Además, Adorni se refirió a la agenda que se desarrolla en el Congreso y puso en duda que se extienda el período de debate: “No está definido que vaya a haber Sesiones Extraordinarias, se está evaluando, veremos con el correr de los días”.

NOTICIA EN DESARROLLO