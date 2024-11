Patricia Bullrich le respondió a Rafael Di Zeo y presentó una denuncia penal: “A mí no me amenaza nadie”

Guardar

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, respondió públicamente a Rafael Di Zeo, líder de la barra brava de Boca Juniors.

Di Zeo, en un audio filtrado, amenazó con “ir a la guerra” tras la detención de miembros de la hinchada.

Bullrich respondió con firmeza y anunció una denuncia penal contra Di Zeo por amenazas e intimidación pública. Lo esencial: la ministra de Seguridad Patricia Bullrich reaccionó tajantemente a las amenazas de Rafael Di Zeo, histórico líder de la barra brava de Boca Juniors. Después de que se filtrara un audio en el cual Di Zeo lanzaba advertencias tras la detención de barras del equipo, Bullrich replicó: “Di Zeo, a mí no me amenaza nadie”, anunciando además que tomará acciones legales. La respuesta de Bullrich se enmarca en un contexto de crecientes medidas de seguridad y restricciones para la entrada de barras a los estadios. Por qué importa: este enfrentamiento resalta la tensión entre las autoridades y las organizaciones de barras bravas en Argentina, un tema relevante en la seguridad pública del país. Refuerza el compromiso oficial contra la violencia en el fútbol.

Subraya la problemática de la influencia de grupos de hinchas en el ámbito de seguridad.

Puede impactar futuras políticas de control de acceso en eventos deportivos. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respondió con a las amenazas proferidas por Rafael Di Zeo, uno de los líderes de la barra brava de Boca Juniors. Di Zeo, en un audio filtrado, lanzó una advertencia directa a Bullrich en relación con la detención de varios miembros de la hinchada, sugiriendo una “guerra” en respuesta a las intervenciones policiales. Frente a estas palabras, Bullrich reaccionó rápidamente y declaró públicamente: “Di Zeo, a mí no me amenaza nadie”. “Ahora no solamente tenés restricción para entrar a las canchas, sino que te hacemos una denuncia penal por amenazas e intimidación pública”, agregó. Patricia Bullrich le respondió a Di Zeo En el audio, al que accedió Infobae, el barrabrava le expresa a su interlocutor -de nombre “Walter” y cuya identidad no se pudo determinar- que está dispuesto a “hacerle quilombo” al Gobierno, como represalia por la aplicación del denominado “derecho de admisión”, que le impide al afectado entrar a ninguna cancha de fútbol del país. “Cuando vayan a la cancha les vamos a pegar a los del Ministerio. Le vamos a hacer eso”, asegura Di Zeo en el audio.

Además, Di Zeo cuenta en el audio cómo en otras oportunidades pactaba la entrega de otros hinchas al derecho de admisión con las autoridades que estaban a cargo de dar seguridad a los partidos de fútbol. Y ataca al periodista Gustavo Grabia, que investiga y es un experto en cuestiones vinculadas al mundo de las hinchadas y de los casos de violencia en el fútbol, cuyo informe periodístico publicado en Infobae dio lugar a la medida del Ministerio de Seguridad.

“Vos me decís “Flaco, tenemos que hacer algo acá por este quilombo”. Listo, dale. Yo te doy tres nombres y los sacás en todos lados, boludo. Y quedás bien. Y te puedo conseguir otras cosas. Pero si no hablamos. Y si la señora (Patricia Bullrich) sigue haciendo lo que ella quiere de esa manera, bueno, que lo haga de esa manera... Nosotros a vamos a hacer la nuestra, boludo, vamos a hacerle quilombo a Tribuna Segura”, afirma el jefe de barra.

Rafael Di Zeo amenazó a Patricia Bullrich: "¿Qué quiere la señora, que vayamos a la guerra?

Y agrega, en la parte central de su conversación: “¿Qué quiere? ¿Que vayamos a la guerra? Vamos a la guerra. Que haga lo que quiera. Es una boluda. Si esto es de vivo, boludo (...) No hablamos más, no hablamos más, hagan lo que quieran. Me chupa la pi..a. entrar a la cancha. Me gusta más la guerra que entrar a la cancha”.

“Aplíquese “Restricción de Concurrencia Administrativa” a todo evento deportivo en todo el territorio nacional a FABIAN ADOLFO KRUGER, y a FERNANDO ALFREDO GATICA, por VEINTICUATRO (24) meses en forma preventiva, hasta tanto se gestionen las actuaciones administrativas por parte de la Policía de la Provincia de Santa Fe, en los términos del artículo 2° de la Resolución MS Nº 354/17, en función del Decreto N° 246/17, reglamentario de la Ley N° 20.655 y modificatorias”, estableció la sanción que aplicó el Ministerio de Seguridad, con la firma de Patricia Bullrich. Esa medida generó malestar en la barra, debido a que son dos de los lugartenientes principales que tiene Di Zeo en la hinchada.