El Gobierno acelera la privatización de Aerolíneas Argentinas: apuntan a tratar el proyecto en la próxima sesión

Avión de Aerolíneas Argentinas

La última reunión entre representantes del Gobierno y diputados del PRO, MID y la UCR en la Casa Rosada aceleró el proceso para la privatización de Aerolíneas Argentinas: el oficialismo y un amplio sector de los dialoguistas acordaron sacar el dictamen de comisión la semana que viene para intentar llevar el proyecto al recinto en la próxima sesión.

El texto impulsado por el diputado del PRO Hernán Lombardi había ingresado en la Cámara de Diputados en medio del conflicto con los gremios. En sus tres artículos establece dejar “sujeta a privatización, en los términos y con los efectos previstos en la Ley N° 23.696 de Reforma del Estado”, a la compañía pública y autorizar “al Poder Ejecutivo a establecer el marco legal y llevar adelante el procedimiento”.

Entre los fundamentos que figuran en el proyecto, Lombardi señaló que “en los últimos años, viajar en la aerolínea de bandera se ha convertido en un privilegio para unos pocos, financiado por aquellos que apenas pueden cubrir sus necesidades básicas”. Asimismo, resaltó que “para muchos que intentan acceder a este servicio, el alto costo de los pasajes, sumado a la escasa oferta de rutas aéreas, ha representado un obstáculo significativo”.

Desde la asunción de Javier Milei como presidente, el Gobierno tuvo entre sus objetivos la privatización de las empresas de servicios públicos, entre las que se encuentra Aerolíneas Argentinas, aunque la empresa aérea de bandera quedó fuera del listado de las compañías a vender en el proyecto de Ley Bases ante el rechazo de algunas de las fuerzas aliadas del Congreso. Sin embargo, la intención por parte de la Casa Rosada sigue siendo la misma.

Debate en comisión de la privatización de Aerolíneas Argentinas

La empresa afrontó el año pasado un déficit de USD 390 millones y en 2024 el Gobierno implementó una serie de reformas (achicamiento de estructuras, cierre de rutas, plan de retiros voluntarios) que apuntan a que sea menos de la mitad. En este marco, la compañía ya suspendió vuelos a destinos que generaban pérdidas, como Nueva York y La Habana.

Si bien el oficialismo podría llegar con pocas dificultades a sacar el dictamen en el plenario de comisiones de Transporte y Presupuesto, la situación en el recinto es un poco más compleja. Los libertarios más sus aliados de PRO y MID rondan las 80 voluntades, por lo que están obligados a negociar un apoyo mayoritario del radicalismo y el bloque Encuentro Federal. No está clara la posición del nuevo bloque radical Democracia para siempre.

La bancada conducida por Miguel Ángel Pichetto no rechaza la privatización de la aerolínea de bandera pero reclaman que el Gobierno explicite cómo será el proceso de privatización. En concreto, quieren que el oficialismo se comprometa a no desguazar o vender por partes la empresa.

No obstante, se muestran dispuestos a permitir un gerenciamiento privado de la compañía o la entrada de capitales privados para mejorar la gestión. “No vamos a firmarles un cheque en blanco. Y si lo que quieren es reventar como sea la empresa que lo hagan por decreto y paguen el costo político, con nosotros no van a contar”, explicó un diputado a Infobae.

Ayer, el Gobierno anunció el inicio del proceso para la privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A. La decisión oficial fue anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien en su conferencia de prensa adelantó: “Todo lo que se pueda privatizar, se va a privatizar”.

Por su parte, el secretario de Transporte, Franco Mogetta, defendió hoy la medida, aseguró que “va a ser un modelo diferente” al de la década de 1990 y anticipó que ya está trabajando también en un esquema para la venta del sistema de trenes de pasajeros.

Adorni anunció este miércoles que el Gobierno privatizará el Belgrano Cargas

Junto al titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher, el funcionario brindó una entrevista a un reducido número de medios, entre los cuales estuvo Infobae, en la que precisó también que de la licitación podrán participar tanto empresas locales como internacionales.

Para avanzar con esta decisión, tal como habilitó la Ley Bases aprobada por el Congreso, las autoridades hicieron primero un exhaustivo análisis de situación de cómo se encuentra la red en la actualidad y determinaron que “la distancia media transportada es de 500 km, lo mismo que hace 50 años”, a pesar de que durante ese tiempo “la producción agrícola se multiplicó por seis″.