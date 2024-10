La intimidad de la reunión de Victoria Villarruel con Isabel en Madrid y los guiños a un peronismo huérfano

Victoria Villarruel junto a la viuda de Perón

Está lo obvio y evidente y está lo oculto, lo que no se ve o se borronea deliberadamente. Pasa en la vida y sobre todo en la política, donde los protagonistas suelen proponer un juego de espejos enfrentados a propósito, que multiplica imágenes y, sobre todo, interpretaciones. Lo que ocurrió esta semana con la vicepresidente Victoria Villarruel y su foto con Isabel Martínez, viuda de Juan Domingo Perón, cumple a la perfección ese libreto. Una reunión que se mantuvo en el secreto más absoluto hasta que se publicaron, intencionadamente, el Día de la Lealtad, poco antes de la instalación del busto de la primera mujer en ser vicepresidente y luego jefa de Estado.

¿Pero qué se propuso y qué proyecta Villarruel con esos gestos? Hay una respuesta inocente y desprovista de las rugosidades que tienen los políticos respecto de sus intenciones: nada más que reivindicar a una figura relevante en la historia argentina, que fue condenada por la narrativa que imperó en el PJ desde que Néstor Kirchner llegó en 2003 al poder. Pero hay otra, compleja y que puede encerrar injusticias o verdades a medias: cortejar a un electorado huérfano -el del peronismo de derecha, refractario del desborde woke progresista de los últimos años- y convocarlo a un nuevo proyecto. ¿El Javier Milei y La Libertad Avanza o uno autónomo y propio?

Hablando del Presidente, y como él propone en el debate público: primero los hechos. Según lo que pudo saber Infobae de fuentes inobjetables, Villarruel fue a Madrid, en la que fue su primera gira internacional desde la asunción en la Vicepresidencia, con el objetivo de reunirse con Isabel, la viuda de Perón. Gestionó el encuentro por un joven vinculado a ambas, cuya identidad se mantiene en reserva, y consiguió ser recibida en Villafranca del Castillo, una zona residencial ubicada en las afueras de Madrid donde vive hace décadas la ex mandataria.

Villarruel se reunió con Isabel Martínez de Perón (Twitter/@VickyVillarruel)

Fue un encuentro prolongado y emotivo. Apenas té y agua y sin tentempié que impidiera una charla que, de acuerdo a lo que reconstruyó este medio, estuvo todo el tiempo cruzada por la emoción de Isabel Perón, que no agradeció el reconocimiento y la reivindicación, después de un tiempo largo de condena simbólica, sobre todo de los que se suponían propios. “La trató como si fuera su nieta y agradeció el gesto que tuvo con ella”, dijeron en el entorno de la vicepresidente.

No hubo terceros por parte de la vicepresidenta. Apenas un colaborador de la viuda del fundador del peronismo, que fue el que se encargó de sacar las fotos que después se difundieron públicamente. En casi toda la charla, Isabel tomó de las manos a su invitada y le transmitió el agradecimiento por el homenaje y la colocación de su estatua en el mismo lugar que supo ocupar el busto de Néstor Kirchner cuando la que caminaba esos pasillos era Cristina Fernández.

Villarruel le entregó un obsequio del Senado -un plato ornamental plateado- a quien fuera presidenta de la Cámara entre el 12 de octubre de 1973 y el 1° de julio de 1974. Fue la semana en la que viajó primero a España y luego a Roma. De allí se había venido con dos instantáneas valiosas: con el rey Felipe VI y con el papa Francisco, que hizo grabar y luego difundir por los canales oficiales vaticanos todos los detalles del encuentro en el Palacio Apostólico, el mismo lugar donde estuvo Javier Milei. Ahora se supo que, en realidad, fueron tres fotos con significación política.

En la charla con Isabel Perón -si bien su nombre es Estela Martínez, usa desde joven el nombre de confirmación católica- Villarruel le transmitió el cambio político que se dio en la Argentina a partir de la victoria de Javier Milei, su mirada sobre los años 70 y el reclamo para que se respete una “verdad completa”, que además de condenar las violaciones a los derechos humanos cometidos por los militares, también se castigue los crímenes de los integrantes de las organizaciones guerrilleras de izquierda que se levantaron en armas, incluso en democracia.

Hay otro eslabón que relaciona a Victoria Villarruel y el último Perón, que echó de la Plaza a los jóvenes que, de grandes, formaron parte del gobierno : apenas asumió, nombró directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado a Claudia Rucci, hija del líder de la CGT, José Ignacio Rucci, que fue asesinado por las balas de Montoneros. “Me mataron a un hijo. Esos balazos fueron para mí, me cortaron las patas”, dijo el hombre que volvió con Isabel para pacificar el país.

Victoria Villarruel inauguró un busto de Isabel Perón en el Senado

“Con Isabel Martínez de Perón, primera presidente mujer del mundo y de la Argentina constitucionalmente elegida. Vicepresidente como yo y argentina bien nacida. En un día cómo hoy, en donde se habla de lealtad, quiero reivindicar su figura”, fue la frase que publicó Villarruel en sus redes sociales el Día de la Lealtad. El tuit, ese territorio donde el kirchnerismo propone a Cristina presidenta del PJ o Milei tiene una ultraactividad que ordena a los propios y extraños, sorprendió y a los pocos minutos estuvo en portales, diarios, radios y televisión.

No fue el único movimiento. Después de eso, encabezó el acto de descubrimiento del busto: “Hoy se termina la proscripción de Isabel Perón, impuesta por los mismos que ahora dirigen el partido político que lleva su mismo apellido y que ha corroído las bases estructurales de nuestra gran nación, desoyendo las ideas que alimentaron la doctrina justicialista”, afirmó en su discurso que fue transmitido en las redes del Senado y poco por la televisión.

No fue un gesto aséptico para sus seguidores. “¿Qué mierda es esto, Vicky?”, le preguntó un seguidor, a lo que respondió: “Unidad nacional. Y el reconocimiento a la primera mujer vice y presidente, aunque otras hayan creído eso”. El “otras” era, en realidad, una: Cristina Kirchner, quien durante las últimas semanas se encuentra inmersa en el reordenamiento del PJ, tironeando con su antiguo pupilo y hoy gobernador Axel Kicillof, por la presidencia del partido que fundó el marido fallecido de la mujer que se juntó con Villarruel en Madrid.

Es que en todo este minué hay una mujer -pero no la única- que sobrevuela estas discusiones. “Cristina de Kirchner llama a su lista Primero la Patria. Si es primero la Patria ¿por qué nos dejaron el país sumido en la pobreza? Si es primero la Patria ¿por qué la dejaron indefensa? Si es primero la Patria ¿por qué los trabajadores sufren la inseguridad y ellos trabajaron para liberar a los delincuentes? Primero la Patria no es instalar la división, el revanchismo y el resentimiento entre los compatriotas. Primero la Patria no es instalar una base china en la Patagonia. La Patria se defiende impidiendo que se roben nuestra pesca, lo que nunca hicieron bajo su gobierno. Pobreza infantil, jóvenes que no saben sumar y restar, inseguridad que destroza familias argentinas, narcotráfico que pudre la carne y el espíritu, ese es el legado de quienes se llenaron la boca con la Patria”, publicó antes de instalar el coqueteo con el peronismo de derecha, que siempre repudió al kirchnerismo.

Villarruel, Milei y Karina

¿Y la otra mujer? Karina Milei, claro. Es que la secretaria General de la Presidencia, “El Jefe”, según la define el Presidente, no le perdona estos gestos de autonomía. De hecho, ninguno de los mensajes ni posteos que publicó la vice vinculados al tema Isabel Perón tuvieron un retuit, un me gusta. Lo que abundó fue la más redonda y absoluta indiferencia.

Son actos de independencia política que Villarruel marcó desde el primer día y que tuvo en la crítica al acuerdo con el Reino Unido uno de sus últimos chispazos. Más que matices son profundas diferencias. Las mismas que la hicieron ausentarse del Parque Lezama, el acto fundacional del mileísmo como movimiento nacional político-partidario. El argumento fue que Villarruel todavía pertenece al Partido Demócrata y está en proceso de salida. La hermana del primer mandatario es la presidenta de La Libertad Avanza. Ante ella deberá firma la ficha de afiliación. “Que llame”, dijeron con mordacidad.