Villarruel desvinculó del Senado a 38 empleados nombrados por Cristina Kirchner y ya son 419 los despedidos

Fuerte advertencia de Cristina Kirchner contra Axel Kicillof: “Los Poncio Pilatos y los Judas en el peronismo no van más”

La ex presidenta se mostró molesta con el gobernador bonaerense durante una reunión en el sindicato Smata. “No estamos eligiendo entre San Martín y Belgrano. Me hace ruido y me provoca dolor que haya gente que no se defina”, sostuvo