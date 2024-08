Pablo Moyano adelantó qué informe llevará la CGT a la reunión con el Papa y analizó por qué no hay protestas contra Milei

El Papa Francisco recibirá a una comitiva sindical con Héctor Daer y Pablo Moyano. En la foto también está presente Carlos Acuña, cotitular de la CGT (derecha)

Por primera vez, el Papa Francisco recibirá a la CGT en septiembre. Uno de los dirigentes que viajará a Roma es el Pablo Moyano, co-secretario titular de la central obrera, junto a Héctor Daer, del gremio de Sanidad. Mientras se ultiman los detalles del encuentro y cómo se conformará la delegación, el sindicalista de Camioneros adelantó parte de la agenda que le presentarán al Sumo Pontífice.

“Vamos a elaborar un informe con las problemáticas de cada actividad, y cómo están recortando los medicamentos oncológicos, los temas sociales, la educación y la salud. Aunque seguramente lo tiene (y sabe) el Papa”, reconoció Moyano.

El dirigente sindical reivindicó el rol que adoptó la CGT frente al gobierno de Javier Milei, ya que “viene siendo protagonista de una resistencia que comenzó en diciembre, con dos paros generales”. Desde ese lugar, apuntó, la cúpula gremial se entrevistará con el Papa. “Vamos a llevar un panorama de lo que están viviendo millones de argentinos”, remarcó en declaraciones a El Destape radio.

En un análisis contrastante con las expectativas del sindicalismo, Pablo Moyano evaluó por qué no hay más protestas y “efervescencia” en las calles contra el Gobierno, a pesar del ajuste implementado en pos de alcanzar el déficit cero, y dio a entender que ese clima arrastra a las propias acciones que podrían emprender desde la propia central.

De hecho, se mostró sorprendido por la falta de reacción social con el aumento que decidieron los senadores, medida que generó fuertes cruces entre dirigentes políticos y del propio Javier Milei hacia la Cámara Alta.

“El termómetro fue hace 20 días. Cuando los senadores se aumentaron el sueldo a 9 millones, el Congreso se tenía que haber llenado de ollas y cacerolas. No salió nadie. Eso da una pauta de cómo está el clima social”, ejemplificó.

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, con representantes de la CGT

En ese contexto, el referente sindical de Camioneros señaló que “muchos dicen que están en desacuerdo con este gobierno, insultan por la situación, pero otros dicen que hay que aguantar”. “Esa decepción y angustia que vive la gente es que no haya esa efervescencia como para ir a la calle o a un paro general. Creo que se va a ir dando con los aumentos permanentes de los servicios, de las tarifas y de lo que está pasando, pero hay una cierta angustia de la gente de querer proteger su trabajo y no salir, y ver hasta cuánto aguanta”, analizó.

Aun así, subrayó la persistencia de movilizaciones para defender los derechos sociales y gremiales, y adelantó que muchos sindicatos respaldarán estas acciones. “Va a haber movilizaciones y una gran marcha universitaria. Hay que defender a todos los sectores de la sociedad y muchos gremios van a acompañar con una convocatoria amplia”, dijo el cotitular de la CGT. Y señaló como “totalmente repudiable” el operativo policial de ayer en el Congreso que reprimió a los jubilados que se manifestaban en contra la política previsional y el DNU que veta la nueva fórmula previsional.

Moyano también expresó su rechazo a cualquier intento del Gobierno de restringir los aumentos salariales desde la negociación colectiva, y el rumbo que definió el ministro de Economía, Luis Caputo. “La CGT no puede ser cómplice de lo que manda el FMI a Caputo. Rechazamos cualquier tipo de techo a las paritarias. Tanto hablan de la libertad y te quieren poner paritarias de un 2%”, repudió.

"Esa decepción y angustia que vive la gente es que no haya esa efervescencia como para ir a la calle o a un paro general", evaluó Pablo Moyano (EFE/ Enrique García Medina)

En el caso de la paritaria camionera, el acuerdo salarial fue trimestral y del 11%, con cuotas de 4%, 4% y 3%, sobre los sueldos de agosto. “En algunas ramas estamos logrando otros adicionales importantes. Cada organización sabe cómo está su actividad, y que no está para pedir aumentos importantes porque ha bajado muchísimo el consumo y son sectores que están muy complicados”, consideró.

El sindicalista criticó también los múltiples proyectos de reforma laboral que buscan flexibilizar derechos de los trabajadores y recortar el poder de las asociaciones profesionales. Según Moyano, hay “28 proyectos de reforma laboral mucho más flexibilizadoras que el DNU que está en la justicia”. Apuntó también con los intentos de desfinanciar los sindicatos al recortar la “cuota solidaria”.

“¿Quienes son los diputados para decidir que un dirigente gremial tiene que ser reelecto o no? En cuatro años no podés construir 11 sanitarios, 18 campings y lograr uno de los mejores salarios en todo el país”, contrastó Moyano, y agregó: “Si no hay cuota solidaria, ¿cómo mantenés las estructuras sindicales, los hospitales y estos campamentos. El ataque es sistemático”. Y concluyó: “Te quieren demostrar que la casta son los sindicatos, pero no van a poder. No pudieron los milicos ni Macri”.