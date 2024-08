Sofía Pacchi, la mujer apuntada por Fabiola Yañez, regresó a la Quinta de Olivos al final del mandato a Alberto Fernández

Pacchi estuvo en la quinta presidencial el 25 de julio de 2023.

Sofía Pacchi era una de las mejores amigas de Fabiola Yañez. Se contaban todos los secretos y trabajaban juntas. Pero la filtración de la foto de la Fiesta de Olivos, el 12 de agosto de 2021, destruyó su relación personal. Pacchi fue borrada del entorno de la ex primera dama. Un día antes, le había mostrado a su amiga los mensajes íntimos que le mandaba Alberto Fernández. Esa situación, sumada al escándalo de la foto, la marginó del entorno presidencial. A partir de ese momento, se mantuvo en silencio. Pero un día volvió a Olivos.

Según los registros oficiales de la residencia, a los que tuvo acceso Infobae, Pacchi ingresó a Olivos el 25 de julio de 2023, sobre el final del mandato del ex presidente. La entrada, por la calle Villate, quedó registrada a las 10 AM y la salida a las 12:15 PM. No es la única prueba sobre esa visita.

El entorno de Alberto Fernández había ensayado una respuesta, casi de manual, si se filtraba la incómoda visita: “Estuvo reunida con otra persona”.

El ex presidente utilizó el mismo argumento cuando comenzó el escándalo de los seguros y trascendió que el broker Héctor Martínez Sosa había estado en Olivos. “Lo iba a ver al ‘Gordo’ Rodriguez”, repetía en la intimidad en alusión el intendente de la quinta de Olivos. Pero los chats con María Cantero revelaron que tuvo más de un encuentro con el broker.

El 21 de diciembre de 2021, Martínez Sosa ingresó a la residencia y no fue registrado. Su esposa había organizado la reunión. “Recién salgo. Muy lindo”, contestó Martínez Sosa a las 11:47 dando a entender que había estado con Fernández. La confirmación apareció en el chat entre Cantero y el ex presidente.

A las 11:23, el Presidente reenvió una imagen de Martínez Sosa, sentado en el despacho de Olivos, vestido con jean y camisa blanca manga corta. Esa foto fue borrada y luego recuperada por los peritos de la PSA.

La foto de Martínez Sosa en el despacho presidencial de Olivos

La relación entre Pacchi y Yañez se remontaba al menos hasta 2012. “Se conocieron en un curso de teatro en lo de (Carlos) Evaristo, en Palermo. En algún momento también vivieron juntas”, recuerda un integrante de ese círculo íntimo.

Cuando Fernández fue elegido Presidente, Pacchi participó de los festejos junto a su pareja de ese entonces, el empresario taiwanés Chia Hong Chien, más conocido como Robert Chien. Y a los pocos días comenzó a trabajar en el equipo de la primera dama.

La relación explotó el 11 de agosto. Ese día, Pacchi le habría mostrado a su amiga mensajes que le mandaba Alberto Fernández. La primera dama se lo contó a la secretaria Cantero al día siguiente.

Fabiola Yañez: Pero te digo que anoche me quizo ahorcar solo porque le dije una verdad que estaba coaccionando a una conocida mía para que se acueste con él.

María Cantero: Pero podemos decir que yo q no aparezco nunca en ningún lado puedo ir a tomar café con vos y charlar

FY: Y ella me mostró los mensajes

MC: NO entiendo.

FY: Y cuando se lo dije que quizo ahorcar!!! Tamos todos locos.

El mensaje de Fabiola Yañez a María Cantero tras una de las agresiones de Alberto Fernández

En ese intercambio, Yañez no mencionó a Pacchi. La confirmación que esa “amiga” era Pacchi surgió en la declaración que dio este martes la ex primera dama ante el fiscal Ramiro González, confirmaron a Infobae fuentes judiciales.

Luego de ver los mensajes, Yañez le recriminó la supuesta infidelidad a Alberto Fernández. La discusión terminó de manera violenta. El fiscal expuso en su dictamen que el ex presidente “zamarreó a Yáñez de sus brazos, provocándole una lesión en una de sus extremidades y la sujetó con sus manos del cuello”.

Al día siguiente, se filtró la foto de la Fiesta de Olivos, que potenció la crisis matrimonial. Yañez culpó de todo Pacchi y la borró de su entorno.

Pacchi se convirtió en problema para la Casa Rosada. “Era un cabo suelto porque sabía mucho”, coincidían todos los interlocutores que estaban al tanto de la situación. Por ese motivo, siguió trabajando cobrando su sueldo hasta fines de 2021 como “empleada” de la Secretaría General de la Presidencia. Fue una manera de tenerla contenida. La ex modelo quería hablar en los medios y contar su versión de los hechos.

Pacchi es defendida por Fernando Burlando y tiene que declarar como testigo.

La situación se complicó en 2022, cuando el juez federal Lino Mirabelli la citó a indagatoria por la Fiesta de Olivos. Pacchi comenzó a reclamar, a través de diversos interlocutores y de manera muy insistente, que “le cierren la causa”. Nunca ocurrió.

Aunque la causa nunca se cerró, Pacchi se mantuvo en silencio.

El 25 de julio del año pasado, llamativamente, volvió a Olivos para encontrarse con el ex presidente. La reunión estaba pactada para otra fecha pero se canceló a último momento “por la agenda del Presidente”.

¿De qué hablaron en ese encuentro? Cerca de Pacchi dicen que fue a pedir por un tema familiar. Otros insisten que en realidad buscaba una solución definitiva a la causa judicial por la Fiesta de Olivos.

La elección de la fecha no fue casual: ese día Fabiola Yañez había viajado a la provincia Misiones.

En pocos días, Pacchi deberá volver a Comodoro Py. Esta vez deberá declarar como testigo y responderá preguntas sobre la relación de su ex amiga Yañez y Alberto Fernández. Su testimonio puede ser explosivo. “Ella se mantuvo siempre en contacto con Alberto, si le preguntan todo puede dar alguna sorpresa”, dicen en su entorno.