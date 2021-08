Quién es el taiwanés que visitaba Olivos: el super con delivery en Belgrano, el salto a la seguridad y un socio con pasado en la Rosada

Robert Chien, en una fiesta de disfraces que organizó en su departamento con vista al río

Para sus amigos de la infancia siempre fue Robert Chien, aunque en los registros de la quinta de Olivos aparece como Chien Chia Hong por su viejo DNI. “Robert nació para los negocios”, lo define un amigo de la infancia. En su grupo de Whastsapp volvieron a circular esta semana viejas anécdotas del “Chino” a partir del revuelo por sus vistas a la residencia presidencial y los contratos con el Estado. Como otras familias asiáticas, Robert arrancó trabajando junto a sus padres en supermercados. Cuando aterrizó en el rubro de la seguridad ya había amasado su pequeña fortuna con un local ubicado en Belgrano R, donde fue precursor con el delivery a vecinos de altos recursos.

Chia Hong Chien (45), de origen taiwanés, llegó a la Argentina a comienzos de la década del 80′, junto a sus padres, Jen Yen Chien (75) y su madre. “El 90% de la inmigración china en Argentina es de China continental y apenas un 10% de Taiwán. Al comienzo se dedicaban a los supermercados, pero después diversificaron sus negocios con desarrollos inmobiliarios, financieros, y otro tiempo de empresas”, explica un conocedor de esos movimientos migratorios.

Robert cursó parte el colegio secundario en el New Model Internacional School, un colegio bilingüe ubicado en El Salvador y Salguero, en pleno barrio de Palermo . “En ese momento tenía primario y secundario, Robert se fue en cuarto año a otro colegio”, contó a Infobae uno de los ex compañeros.

Luego estudió Comercio Exterior en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES). Su primera incursión en los negocios fue en 1999, con apenas 23 años. Según consta en registros oficiales, creó, junto a un socio italiano, una SRL denominada “M GROUP” que se dedicaba a la importación . No duró mucho la sociedad. Al año siguiente, el italiano que ahora vive en Ushuaia se desprendió de sus acciones.

La sede de la firma se estableció en Echeverría 3054, donde ya funcionaba el supermercado familiar. Ese local fue clave para el futuro de Chien. “Fue precursor con el sistema de delivey en la zona de Belgrano R”, cuenta un amigo que conoce su recorrido. Ahí amasó su pequeña fortuna. “Robert siempre fue bueno para los negocios, en el 2001 y 2002 comprobaba patacones con el efectivo que recibía en los supermercados”, explicó esa misma fuente.

El super de la familia Chien en el barrio de Belgrano

El negocio de Chien se expandió con otras sucursales.

Cuando saltó al rubro de la seguridad y la tecnología, ya tenía otro nivel de vida. Compró un departamento con vista al río en una torre de Vicente López, donde solía hacer grandes fiestas, y también vivió en la zona de Nordelta.

En 2018, Chien creó Apache Solutions junto a Hugo Enrique Gavassa, quien trabajó en la Secretaría General de la Presidencia de la Nación desde 2005 y hasta 2017, según consta en registros comerciales consultados por Infobae. Con la asunción de Mauricio Macri, el socio de Chien fue designado Director de Gestión Informática. No duró mucho tiempo.

Apache Solutions apenas había participado de dos licitaciones con el Estado nacional hasta que Chien aterrizó en la quinta de Olivos como acompañante de la ex modelo y por entonces asesora presidencial Sofía Pacchi: uno con el Ministerio de Cultura, y otra con el Centro Atómico Bariloche.

La primera vista de Chien a la residencia fue el 2 de abril de 2020, el día del cumpleaños del presidente Alberto Fernández, en medio de las cuarentena estricta. Llegó a las 22 y se retiró a las 2.58 de la madrugada, casi tres horas después que su supuesta pareja. El viernes, en una entrevista radial, el Presidente negó haberse reunido con el empresario taiwanés. Sobre aquella visita a Olivos, dijo que Chien participó de “una reunión” junto a la primera dama Fabiola Yañez y un grupo de allegados.

Alberto Fernández (EFE/Alberto Valdés/Archivo)

“No hay nada peor que explicar algo que no he hecho, porque no ocurrió. Chien Chia Hong debe haber ganado los concursos legítimamente. Si los ganó ilegítimamente, que me den el nombre del funcionario que lo benefició y lo echo inmediatamente”, afirmó el Presidente.

Horas después, ante la magnitud del escándalo, el Gobierno publicó un comunicado admitiendo que la empresa de Chien que “fue adjudicatario total o parcialmente en seis procesos de compras por un valor total de $ 6.961.826″. Ese dato incluye los contratos a partir del 10 de diciembre de 2019.

Chien fundó Apache Solutions en 2018 junto a Hugo Enrique Gavassa.

Si se toma en cuenta la creación de la sociedad, en 2018, Apache Solutions participó en 22 procesos de compra ante el Estado Nacional . Dicho de otra manera, perdió la mayoría de los contratos. Pero hay un dato que llama la atención de los expertos en contrataciones públicas: en la mayoría de las licitaciones privadas o públicas en las que participó aparecen casi los mismos oferentes, un dato que suele arrastrar sospechosas.

El empresario taiwanés volvió a Olivos el miércoles 11 de noviembre de 2020: ingresó a las 15 horas y se retiró a las 19. Su supuesta pareja, también estuvo en la residencia ese día, pero llegó a las 22:01 y se fue media hora después.

La mirada pública se concentró en Chien aunque los contactos de su socio argentino dentro de la maquinaria estatal también habrían sido claves para el despegue de la sociedad. Apache Solutions obtuvo contratos con gobiernos municipales, provinciales, y luego con el Estado Nacional. En su página web también promociona otro negocio: la provisión e instalación del nuevo sistema de vigilancia para los tribunales de Comodoro Py, donde ahora se investigan las visitas a Olivos.

Gavassa también estuvo en la residencia, según reveló ayer la revista Noticias. Fue el 14 de mayo de este año, junto a otro empleado de Apache Solutions, Hernán Diaz. Los anfitriones de aquella reunión habrían sido Ignacio Caamaño, actual Director de Gestión Informática, e Ignacio Bazán, Director General de Tecnología Informática y Telecomunicaciones.

