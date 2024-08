Tras relanzar el PRO, Macri impulsará en el Congreso una agenda propia, distinta de las prioridades de Milei

Macri se mostrará más activo y propone una agenda parlamentaria propia

Mauricio Macri rompió el hielo y salió fuerte a la cancha. Puso en un registro público lo que decía en privado desde hace largos meses. Aconsejó en silencio a Javier Milei durante largas semanas, pero la mayoría de esas propuestas se perdían en el aire. Sintió que era el momento oportuno para sincerar su mirada -y, en parte, su malestar- con el Gobierno por el trato a su partido. El jueves relanzó, finalmente, el PRO y abrió una nueva etapa en su carrera política y en la de su espacio. Fue el primer paso de una agenda pública muy activa que continuará esta semana y hasta fin de año. Ahora, el ex Presidente posa sus ojos sobre el Congreso.

El líder del PRO hizo saber su descontento con la gestión del Gobierno. Apuntó contra la falta de equipos y lanzó un Exocet contra el “entorno” de Milei. La crítica tiene nombre y apellido: Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, y Santiago Caputo, asesor y estratega del Jefe de Estado. Macri considera que el círculo presidencial bloquea sus iniciativas y el desembarco de cuadros del macrismo en la Casa Rosada.

En Balcarce 50 cayeron mal las declaraciones del ex Presidente y la respuesta fue unánime. “De ninguna manera comparto que el Presidente Milei no haya armado un equipo. Sonó un poco raro que, por un lado, diga que se han obtenido éxitos en lo económico pero que eso se haya logrado con un mal equipo. Ahí hay un contra sentido”, respondió Guillermo Francos, jefe de Gabinete, en diálogo con Radio La Red. Además, el ministro coordinador apuntó contra el fundador del PRO pquerer sumar cuadros de su cercanía al Gabinete. “Macri sostiene que han apoyado al Gobierno desde el inicio y como que están buscando una participación mayor de dirigentes su sector en el Gobierno”, sostuvo Francos. Fue en línea con la respuesta oficial que el viernes pasado había encabezado el vocero Manuel Adorni.

Mauricio Macri apuntó contra Santiago Caputo como parte del entorno" de Javier Milei

Macri se niega a una “fusión” con La Libertad Avanza. Y así se lo hizo saber a Milei en la comida que tuvieron el lunes pasado en la Quinta de Olivos. Incluso, el Jefe de Estado le propuso encabezar en 2025 la lista de candidatos a senadores nacionales por la Ciudad. El ex Presidente desestimó la oferta -por ahora- y optó por insistir en su planteo sobre la gestión y la propuesta de acercar nombres para formar “equipos”.

La idea que persigue es fortalecer la identidad del PRO, darle autonomía respecto a La Libertad Avanza y mostrarse firme de cara al cierre de listas de 2025. Aunque no lo diga en público, en el fondo se trata de una discusión de poder. Macri conoce que los libertarios interpelan a buena parte de su electorado y se niega a perder control sobre su sello electoral y, especialmente, sobre el distrito nativo del PRO, la Ciudad de Buenos Aires.

En ese sentido, Macri comenzará desde esta semana a ejercer presión sobre el Congreso. Apoyará a Milei, aunque impulsará una agenda parlamentaria propia, por un lado, y discutirá punto por punto los proyectos del oficialismo, por otro. Con esa impronta, recibirá esta mañana a Cristian Ritondo, jefe de la bancada de Diputados amarillos en la Cámara Baja. Será una reunión a sola para repasar temas políticos y legislativos.

Mauricio Macri se reunirá hoy con Cristian Ritondo, jefe de los diputados nacionales del PRO

Ritondo es un hombre clave para Macri. Le es leal y consecuente. Tiene habilidad política para conducir el bloque del PRO en el Congreso y se ganó la confianza de Martín Menem y Guillermo Francos para articular a la par del Gobierno con la agenda parlamentaria. Sin embargo, hay matices. El jefe de los diputados amarillos tiene un método distinto al de los libertarios y no siempre concuerda con el fondo y las formas de las iniciativas legislativas del oficialismo.

Macri busca que el PRO impulse esa impronta en el Congreso. De hecho, Ritondo y los diputados del PRO ya le presentaron al Gobierno una serie de proyectos que buscan implementar. Entre ellos, articulados sobre trasparencia institucional, como el de ficha limpia. Pero también buscan terciar y tener voz sobre temas en el candelero que empuja Milei. Por ejemplo, la reforma electoral, reformas a la Justicia o temas económicos. En las próximas semanas, Luis Caputo, ministro de Economía de la Nación, presentará el Presupuesto 2025. El macrismo pretende tener cierta incidencia en puntos claves de la ley de leyes.

En ese sentido, Macri también analiza lanzar esta semana un nuevo informe de la Fundación Pensar, think tank del PRO que conduce María Eugenia Vidal, diputada nacional y referente histórica del partido. La ex gobernadora trabaja en esos documentos con el nuevo equipo de la usina intelectual macrista, que integran Francisco Cabrera, ex ministro de Producción, Silvia Lospennato, diputada nacional, Francisco Quintana, ex presidente del Consejo de la Magistratura porteño y titular de la FURP, Fulvio Pompeo, secretario General de la Ciudad de Buenos Aires, José Grippo, titular del Ente de la Ciudad.

Javier Milei y Mauricio Macri.

Según supo Infobae, será sobre el rumbo económico y tendrá el aporte de economistas ligados al espacio, como Hernán Lacunza, Luciano Laspina, Nicolás Dujovne y Daiana Fernández Molero. Habrá un diagnóstico favorable sobre el programa macroeconómico, aunque matices respecto a la situación de algunos sectores, como la industria, la actividad económica, y la actualidad de la micro.

En paralelo, Macri continuará con su raid mediático y prepara más apariciones públicas. Incluso, hará viajes al interior del país para realizar actividades del PRO. Casi como si estuviese en campaña rumbo a 2025. Es que de algún modo lo está. Se mueve para que su partido tenga candidatos propios en todos los distritos de cara al año que viene. Facundo Pérez Carletti, secretario general del partido, se mueve activamente en ese sentido, para articular políticamente. Lo hace a la par de asesores íntimos de Macri, como Fernando De Andreis y Darío Nieto.

Para mostrar músculo político y territorialidad, Macri viajará a las provincias en las que el PRO tiene gobernaciones, estará en los municipios en los que cuenta con intendentes propios, y realizará actos, actividades y movidas para potenciar el partido.

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad (Adrián Escándar)

Son movimientos que hace en contra de la voluntad de Patricia Bullrich, la otra referente del PRO. La ministra de Seguridad de la Nación rechaza la propuesta de Macri y es la principal impulsora de una “fusión” con Milei. Considera que el partido debe ser oficialista y atar su suerte al Gobierno. Entiende que el electorado amarillo ya se tiñó por completo de violeta.

Se mueve con su propio equipo, lejos del macrismo, construyendo políticamente una línea interna del PRO que tributa a Milei. Tiene a Pablo Walter, Damián Arabia, Juan Pablo Arenaza como sus principales armadores. En ese sentido, la ministra será uno de los nombres fuertes en el acto de Karina Milei organizó para el 20 de agosto en La Plata, que será en encabezado por Javier Milei y José Luis Espert. El diputado y economista es la espada legislativa del Presidente para 2025 en la provincia de Buenos Aires.

Agosto macró, de forma anticipada, el comienzo formal de la puja electoral entre el PRO y La Libertad Avanza. Es una disputa con final abierto.