Germán Martínez: “Ninguno de los problemas que se están viviendo tienen respuesta en la Ley Bases”

Germán Martínez, jefe del bloque de Diputados de Unión por la Patria

Germán Martínez, titular del bloque de Diputados de Unión por la Patria, ratificó este miércoles el posicionamiento del espacio de cara al tratamiento de la Ley Bases este jueves en el recinto. El kirchnerismo buscará frenar la reinstauración de Ganancias.

Molesto con la postura de La Libertad Avanza de intentar desestimar los cambios que se hicieron en el Senado e insistir con el texto aprobado en la Cámara Baja, Martínez manifestó: “Van a terminar igual que como empezaron, violentando todo. Mandaron (el proyecto) a escasísimas comisiones, no fueron a defenderla, armaron las comisiones con menos integrantes nuestros para tener la mayoría, escondieron dictámenes; cambiaron por embajadas en el Senado, prometen cosas...”, agregó recordando el nombramiento de la senadora Lucila Crexell como embajadora de la Unesco.

Contradiciendo el relato del oficialismo, el legislador peronista señaló que el Gobierno “agrega impuestos a los trabajadores” y a la vez “bajan alícuotas en Bienes Personales”.

En declaraciones a C5N, Martínez remarcó la postura que tendrá Unión por la Patria: “Nosotros vamos a estar en el mismo lugar de siempre, contra las facultades delegadas, contra las privatizaciones, contra la reforma laboral que no fue debatida, en contra de sacar el autoabastecimiento energético y en contra del RIGI que lejos de promover inversiones, va a canalizar inversiones previstas con un marco impositivo más favorable”, continuó y sentención: “Ninguno de los problemas que se están viviendo tienen respuesta en la Ley Bases”.

De cara al debate en Diputados, adelantó: “Se aceptaron los cambios del Senado, pero van a tratar de insistir con la reintroducción de Ganancias y la rebaja de bienes personales. Y la reforma de Ganancias se va a judicializar; para reintroducir a Ganancias en el debate tuvieron que hacer una interpretación absolutamente forzada del artículo 81 de la Constitución”, advirtió justificando el posicionamiento de UxP. De imponerse la postura del oficialismo, se pagará el impuesto con ingresos por arriba de $1.8 millones bruto.

Este jueves podría aprobarse la Ley Bases en Diputados (Adrián Escándar)

“Hay mucha hipocresía. Después de un recorrido tan largo, la clave es la coherencia en los posicionamientos y mañana (por este jueves) lo vamos a expresar en el recinto”, enfatizó.

Con respecto a la judicialización de Ganancias, Martínez mencionó que el diputado radical Rodrigo De Loredo “está diciendo que está abierto el frente de la judicialización porque están haciendo algo que no corresponde”. Hasta el martes, el Gobierno tenía los votos justos para recuperar el capítulo del tributo que el Senado descartó. La medida, de aprobarse, ampliará el universo de trabajadores que se verán alcanzados: pasaría de los actuales casi 200.000 a casi 1.200.000 empleados en relación de dependencia que superan los mínimos imponibles de $1,8 millones para solteros y $2,3 millones para casados.

En la primera votación en Diputados, el bloque de UxP sufrió la fuga de 6 votos que terminaron siendo fundamentales para La Libertad Avanza. Sin esos votos, el Régimen Impositivo de Grandes Inversiones se caía porque no alcanzaba las 129 adhesiones necesarias. Consultado por el potencial respaldo de diputados peronistas este jueves, Martínez señaló que no está “tan convencido” que sea así: “Esperemos, sabemos de las dificultades”. “Da la sensación de que (La Libertad Avanza) tienen ordenada la sesión para no necesitar nada de nadie, por eso mañana es tan importante la coherencia en los posicionamientos”, analizó.

“No hay que hacer contorsionistas extraños, hay que tener posturas, claras, coherentes y entendibles”, concluyó Martínez.

En principio, el Gobierno tiene los 129 votos que le permite aprobar tanto la Ley Bases como el paquete fiscal, en algunos casos de manera más holgada que en otros. La sesión será larga, así lo especulan en el oficialismo. Entienden que desde Unión por la Patria buscarán dilatar. La Ley Bases se vota toda junta y el paquete fiscal, separadas las insistencias (gastos tributarios, ganancias, bienes personales).