El Gobierno minimizó el impacto de las primeras medidas gremiales: “Fue más ruido mediático que otra cosa”

En la Casa Rosada minimizaron el impacto de las primeras medidas gremiales (REUTERS)

Con el presidente Javier Milei de viaje en los Estados Unidos, diferentes sindicatos comenzaron este lunes con asambleas y cese de actividades como previa del paro general y movilización convocados por la CGT para el próximo jueves, en rechazo a la Ley Bases que empezará a tratar esta semana el Senado.

Tal como había anticipado Infobae, los gremios nucleados en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) llevaron adelante por la mañana un conjunto de protestas que afectaron los servicios ferroviarios, aeronáuticos, marítimos y terrestres.

No obstante, en medio del conflicto entre los líderes de esa organización, Sergio Sasia y Juan Carlos Schmid, no todas las entidades acataron la decisión, por lo que, por ejemplo, no se vio interrumpido el funcionamiento de los colectivos.

“Se está garantizando el servicio. Puede haber atrasos de trenes, porque obviamente los compañeros están llegando. Va a ser una asamblea muy grande. Es la única que hay en todos los ferrocarriles, porque las demás líneas no han convocado”, aclaró, en tanto, secretario general de Unión Ferroviaria Secc. Oeste, Rubén “Pollo” Sobrero.

Sergio Sasia y Juan Carlos Schmid, de la CATT

Por el contrario, sí hubo adhesión por parte de los Metrodelegados, que dispusieron la apertura de molinetes en todas las estaciones durante varias horas, y de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), que dificultó la operación en varios aeropuertos del país.

“Vamos a hacer gran asamblea en todo el país, hasta que paremos con la privatización de Aerolíneas Argentinas. El día 9 vamos a parar todos los vuelos del país, nacionales y de las empresas extrajeras. Sabemos que es un momento difícil, sabemos lo que representa para los trabajadores pero para tener un presentismo, tenemos que tener un trabajo y para tener trabajo, tenemos que tener una empresa”, aseguró el líder de este último sindicato, Edgardo Llano.

Sin embargo, el Gobierno desestimó el impacto de la protesta y remarcó que, en el caso de Aerolíneas Argentinas, “no hubo pérdidas porque se reprogramaron todos los vuelos” y no hubo ninguna cancelación.

Asimismo, las autoridades nacionales estiman que tampoco se vio demasiado afectada la actividad en el resto de los rubros, ya que son pocos los gremios que pararon y no alcanzó a la actividad comercial, aunque aún no se realizó un relevamiento completo de la jornada.

“Fue más ruido mediático, asambleas, que otra cosa. Lo mismo de siempre”, remarcó una fuente de Balcarce 50, donde buscaron minimizar el conflicto con los sindicatos, que culminará el jueves con la movilización de la CGT al Congreso.

El cese de actividades se sintió en los aeropuertos (Adrián Escandar)

Este lunes, el aeronáutico Edgardo Llano también se refirió a la Ley Bases y advirtió que la entidad que encabeza va “a explicarles a los pasajeros cada vez que viaje un senador de estos que están traicionando los mandatos populares”.

Esto motivó la respuesta de Manuel Adorni, que en su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada sostuvo que las declaraciones del gremialista son “parte del delirio que se vive en el país” y que “las amenazas son de otros tiempos, de otra argentina que ya nadie quiere, ni votó”.

“El escrache de por sí hay que condenarlo, no importa la fuerza política. Es una práctica que tiene que desaparecer en la Argentina. No sé si entienden bien como funciona una república, con los tres poderes que funcionan de manera independiente”, agregó el vocero presidencial.

El Ministerio de Capital Humano, rechazará un “recurso administrativo” presentado por la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) para que la titular de la cartera, Sandra Pettovello, deje sin efecto la disolución del plan Potenciar Trabajo y la creación, a través de la “Resolución Nº 84/24″, los programas “Volver al Trabajo” y de “Acompañamiento Social”, que lo reemplaza.

Por otra parte, en el marco del conflicto con la central obrera, el oficialismo recibió el respaldo del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, quien cuestionó el “silencio brutal y ensordecedor de los últimos cuatro años”.

“Esto nos lleva a reflexionar si desde lo gremial se protege al trabajador o hay más una actitud de proteger a un espacio político. Sería bueno saber eso. Si los gremios son de los partidos políticos o si defienden los derechos de los trabajadores. A partir de lo que estoy viendo, a partir del silencio brutal y ensordecedor de los últimos cuatro años, tienen más compromiso con los partidos políticos que con los trabajadores”, sostuvo el mandatario porteño en declaraciones radiales.