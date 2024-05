“No contestás porque no te da la nafta”, “vos le sacás plata a la gente”: el fuerte cruce entre Juan Grabois y Ramiro Marra

Juan Grabois y Ramiro Marra - La pregunta sin filtro

Juan Grabois y Ramiro Marra trasladaron sus cruces en redes sociales a un fuerte debate televisivo en el que entre chicanas, insultos, agravios y acusaciones, expusieron sus visiones antagónicas de modelos de país.

La discusión entre el dirigente social y el legislador porteño de La Libertad Avanza se llevó a cabo en los estudios de Todo Noticias (TN), en el programa A Dos Voces, que organizó el temario a tratar.

De inmediato, el referente de Patria Grande comenzó criticando al bróker por haber publicado un tuit en el que festejaba una baja de precios de alimentos y señaló que eso sucedió porque “el consumo cayó un 17%”: “Así es fácil que bajen los precios, si la gente no tiene para comer, los comerciantes no tienen que vender y les triplicaste los precios”. “Fue un robo de guante blanco a través de un mecanismo de inflación planificada, la inflación fue una decisión política”, denunció Grabois, quien definió el proyecto de Javier Milei como “una economía de deshumanización y saqueo”.

A su turno, Marra destacó que la gestión libertaria “empezó a ordenar la economía” con la baja de la inflación y “el superávit financiero”, y responsabilizó al Gobierno de Alberto Fernández “por las consecuencias que sufrimos ahora”. “Nosotros evitamos la híperinflación que corría al 17 mil por ciento. Este gobierno está bancado por la sociedad que entendió las cagadas que se mandaron, entienden quién cometió los errores. Ustedes no entienden de economía, fomentaron la emisión que genera pobreza. Nosotros evitamos la catástrofe”, consideró el diputado de la Ciudad de Buenos Aires.

“Lo que dice Marra es tan contra fáctico y ridículo que no se sostiene el análisis”, cruzó Grabois elevando el nivel de tensión. “¿17.000% de inflación?, no jodamos. Es una falacia tan berreta decir que la culpa es de otro. Lo que hace el gobierno de Milei es culpa del gobierno de Milei”, agregó.

En este marco, Marra le reprochó a Grabois haber sido parte del Frente de Todos: “Ustedes le robaron la esperanza a la gente, ustedes solo dejaron pobres”.

“Perfectamente me puedo hacer cargo de un proyecto político que tuvo muchas frustraciones. Vos venís de ser bróker... la bolsa sube porque tenés acreedores totalmente convencidos que los van a privilegiar a costa de los jubilados”, respondió el referente social. A lo que Marra interrumpió y señaló que los diputados de Unión por la Patria “no acompañaron el debate para cambiar la fórmula jubilatoria”. “¿La política económica la fija el Poder Legislativo? ¿Vos querés hacernos creer que le bajan la jubilación a los ancianos porque no hubo un debate en el Congreso? te va a crecer la nariz, Marra”, arremetió Grabois.

Por su parte, el dirigente libertario le achacó a su rival en el debate “fomentar el impuesto inflacionario”: “Te cagás en los pobres”.

Luego de un frenético ida y vuelta, la discusión giró en torno al rol del Estado. Fue Marra quien primero explicó que está “a favor que el Estado ayude a la gente” y tenga “un rol primordial en la seguridad, la justicia, la defensa nacional, la salud y la educación, pero por gente como vos que se encapricha con ser candidato a presidente y tener carguitos públicos es que tenemos una situación crítica de muchos argentinos a los que se les da planes sociales”. “A ustedes no les gusta que la gente tenga trabajo”, manifestó y le pegó a Grabois por haber sido precandidato a presidente “para tener mas organismos, mas poder y mas control sobre el resto de la gente”. “Nosotros somos distintos, vos querés mas Aerolíneas Argentinas, yo quiero mas Mercado Libre, al que vos odias”, retrucó Marra exacerbando las diferencias entre ambos.

Fue un momento de quiebre dentro del debate. Cuando llegó su turno, Grabois aclaró que nunca tuvo cargos públicos, le reprochó al diputado de La Libertad Avanza ser de los legisladores que se “duplicaron el sueldo”: “Vos ganás más de tres palos, con la nuestra... te hacés el libertario pero cobrás de los impuestos de la gente; yo no eh, yo vivo de mi actividad privada desde los 18, nunca tuve cargo público”.

Luego dio su opinión sobre el rol del Estado. “El mercado no te salva pero tampoco el Estado. El Estado tiene que garantizar pisos de dignidad e igualdad de oportunidades, lo que dice la Constitución, no necesitamos una ley de bases ni pacto de mayo, ya tenemos una constitución que establece los derechos que le asisten a las personas”.

“Yo no tengo ningún problema con que haya participación privada, lo que no quiero es un régimen de saqueo”, agregó y aclaró que no odia a Mercado Libre: “Me parece una empresa muy buena, lo que no estoy de acuerdo es que el pibe mas rico del país tenga exenciones impsoitivas por mas de 150 millones de dólares -mínimo- por año”, agregó sobre Marcos Galperín y su compañía.

En sus minutos de réplica, Marra le enrostró al dirigente social que gana “más plata que tres millones”: “Soy empresario. ¿Te da bronca que gane plata? Si querés saber lo que hago con mi sueldo de diputado te lo muestro, la invertí y gané plata. Vos querés estar en el medio de todo por eso intermedias en planes sociales”, cuestionó el bróker.

En ese instante, la conversación giró en torno al sueldo del legislador porteño. Grabois le manifestó que le parece “alto” para “la situación que estamos viviendo” y “bochornoso” que se lo hayan aumentado. “Tengo clarísimo que este chabón cobra del Estado, tendrá su empesa pero los tres palos no los regala”, lo criticó y lo chicaneó: “No creo que labure mucho, como un obrero de los que perdieron su laburo”.

Marra replicó enfatizando que está “orgulloso” de su trabajo y destacó que a él lo eligió la gente: “Yo no obligo a nadie”.

“Cobrás un sueldo del Estado, hacete cargo”, insistió el ex precandidato a presidente de Unión por la Patria inaugurando un nuevo ida y vuelta:

- Vos le sacas plata a la gente.

- ¿Tenes pruebas?

- Sí, administras comedores, planes sociales...

- No administro nada, ¿Tenes pruebas?

Marra le mencionó a Grabois la investigación por irregularidades en el manejo del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), del cual formaba parte Fernanda Ramona Miño, integrante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), agrupación que se encuentra encabezada por el propio Grabois.

“Falacia por asociación”; contestó, ‚molesto por la acusación, el dirigente de Patria Grande y le preguntó: “¿Vos estás asociado con Espert? ¿Tenés algo que ver con el avión narco de Fred Machado con el que Espert hacía campaña”, expresó reviviendo una vieja denuncia contra el diputado nacional liberal. Por su parte, Marra le mencionó a Grabois su vínculo con el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, quien está siendo investigado en la causa por presunta extorsión a beneficiarios de planes sociales.

“Si pensás que así me vas a provocar, te vas a frustrar más que cuando Karina Milei te sacó del bloque y cuando no te dieron el puestito que quería en Aduana”, contestó Grabois. “¿Qué puestito? Trabajo en el sector privado, gano un montón de plata”, respondió el bróker. “No creo que ganes tanta, no te hagas el canchero, ¿Conocés la categoría de piojito resucitado?”, provocó el referente de Patria Grande.

En una parte del debate, los protagonistas tenían que hacerse una “pregunta sin filtro”. Comenzó Grabois preguntándole a Marra cuándo el índice de pobreza “que aumentó objetivamente en este gobierno” va a estar debajo de los niveles de cuando asumió.

“Me la haces muy fácil. La pobreza que recibimos era de tu gobierno. Ahora estamos entrando en un proceso de baja de la inflación que es la culpa de la pobreza, vamos a ver a lo largo de este gobierno que va a haber menos pobreza. Es básico. Claramente no entendieron nada de economía. Cada vez que baja la inflación va a haber menos pobreza. No prometo fechas ni ilusiones”, respondió el libertario.

A Grabois no le convenció la respuesta y le dijo: “No contestás porque no te da la nafta”.

A su turno, Marra le volvió a mencionar el caso del FISU y obras que quedaron inconclusas: “Todos sabemos que se llevaron más de 1.000 millones de dólares y todo lo manejaba Fernanda Miño, que respondía a vos. ¿Te vas a hacer cargo? sino voy a pensar que pecás de ingenuo o inútil. Decime algo concreto”, presionó.

“Todo lo que decís es mentira, obvio que faltan terminar obras porque es un proceso de 20 años para urbanizar barrios populares. Me hago cargo y estoy orgulloso de visibilizar a Fernanda Miño que no se llevó un centavo. Los empleados del FISU no son del MTE ni de Patria Grande”, aclaró.

“Si no fueron chorros, fueron inútiles. No están las cuentas claras”, opinó Marra.

Llegando al final del debate, el bloque temático fue cortes de calle y protocolo antipiquetes. Comenzó Marra señalando que “cortar una calle es un delito”: “Entiendo que para vos no tenga nada de malo porque fomentás la toma de tierras, te juntas con gente que bloquea empresas, vos no respetás la propiedad privada”, le dijo a Grabois. “Por suerte hay un protocolo para que no corten la calle, no cometan mas delitos, porque está mal. Ustedes no son dueños del espacio público. La gente nos votó para terminar con ustedes”, agregó.

El ex candidato de UxP interrumpió y dijo: “No sé si la gente los votó para terminar con otros... el protocolo de Patricia Bullrich es una estupidez que no funciona. Cuando hay necesidades insatisfechas, le guste o no a Marra, va a haber protestas”.

Luego se refirió a la denuncia del Gobierno que asegura que más de la mitad de los comedores registrados no existen. “Ese dato pero eso implica que hay comedores que sí existen, pero no les mandan alimentos. Si alguien le sacó plata a alguien para cortar una calle o lo que sea, que no corresponde, está cometiendo un delito, y grave, tiene que ser investigado”, manifestó Grabois.

Por su parte Marra le achacó haber “jugado a los dos lados del mostrador” durante la administración anterior: “Se robaron bolsones de comida, no tienen vergüenza, ¿Y vas a decir que no tenes nada que ver? Son amigos tuyos”, acusó.

