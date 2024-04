Quienes son los piqueteros que desafiaron el protocolo antipiquetes y generaron graves incidentes en la 9 de Julio

Así detenían a uno de los manifestantes (Fotos: Maximiliano Luna)

Después de cuatro meses de gestión de La Libertad Avanza, los piqueteros le doblaron por una hora el brazo al protocolo antipiquetes, cortaron la traza de la Avenida 9 de Julio sin que la Policía de la Ciudad ni las fuerzas federales lo impidieran. Cuando actuaron las fuerzas de seguridad hubo graves incidentes, heridos y detenidos. También destrozos y comercios cerrados. En la marcha había niños, mujeres embarazadas y encapuchados, algo que no ocurrió en protestas anteriores.

Infobae había anticipado que los dirigentes sociales de izquierda e integrantes de la Unión Trabajadores de la Economía (UTEP) marchaban por la falta de alimentos en los comedores comunitarios, pero también en claro desafío a las medidas del ministerio de Seguridad de la Nación que impiden el corte de arterias. Además, por las bajas en programas sociales como el Potenciar Trabajo.

La intención de los activistas era mostrar “masividad” y “poder de convocatoria”.

Si bien las columnas eran numerosas, estuvo lejos de ser una convocatoria multitudinaria, y en principio lograron su objetivo solo porque no hubo un operativo que impidiera el despliegue de manifestantes sobre la Avenida 9 de Julio y Moreno, entre otras arterias.

Incidentes entre la Policía de la Ciudad y piqueteros

La “jornada nacional de lucha” contra el Gobierno de Javier Milei fue convocada por las principales organizaciones sociales, tanto peronistas como de izquierda.

Entre ellas destacan el Polo Obrero referenciado en Eduardo Belliboni, ausente por estar internado por una neumonía grave; el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), referenciado en Juan Grabois, el precandidato presidencial del Frente de Todos; la Corriente Clasista y Combativa (CCC), liderada por Juan Carlos Alderete, también ausente por problemas de salud, le diagnosticaron dengue.

Además, había columnas de Libres del Sur, de Silvia Saravia; el MTS-Teresa Vive, conducido por Mónica Sulle; el Movimiento Evita, conducido por, entre otros Gildo Onorato y el ex funcionario Emilio Pérsico; Somos Barrios de Pie, coordinado por Daniel Menéndez, ex funcionario de la ex cartera de Desarrollo Social y próximo a ser nombrado en el gobierno bonaerense de Axel Kicillof.

A estos se le sumaron el resto de las organizaciones de la Unión Trabajadores de la Economía Popular, cuyo secretario general es Alejandro Gramajo, entre ellas el Frente Popular Darío Santillán, liderada por Dina Sánchez; y de la Unidad Piquetera, como el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).

Juan Grabois dijo: "¿Qué esperan? ¿Piensan que con un tiro en la cara a un periodista resuelven algo? ¿Piensan que con presos por luchar resuelven algo? ¿Piensan que el Pueblo va a soportar el hambre pasivamente?”

Grabois, también dirigente de Argentina Humana, fue el primero en realizar declaraciones después de los incidentes. “Los barrios se levantan, la gente no aguanta”, enfatizó y abundó: “Los trabajadores más humildes siempre aguantando los trapos. Los barrios se levantan, la gente no aguanta. Sacaron del diccionario la palabra diálogo. ¿Qué esperan? ¿Piensan que con un tiro en la cara a un periodista resuelven algo? ¿Piensan que con presos por luchar resuelven algo? ¿Piensan que el Pueblo va a soportar el hambre pasivamente?”. Y finalizó: “Aguante la UTEP y los movimientos sociales. Viva la resistencia del pueblo pobre”.

Los incidentes

Si bien los dirigentes sociales no difundieron la característica que tendría la protesta de hoy, para no brindarle esos detalles a los funcionarios, era público el lugar, la hora y el lugar de concentración. También de qué manera llegarían a la Ciudad de Buenos Aires. Según funcionarios que colaboran con Patricia Bullrich en la cartera de Seguridad de la Nación, era la Policía de la Ciudad quien debía actuar para evitar los cortes de arterias. La Policía Federal, en cambio, iba a custodiar el histórico edificio ubicado en 9 de Julio y Moreno para evitar que los piqueteros ingresen a la fuerza, como lo hicieron en otra oportunidad.

La fuerza del orden que dependen del alcalde Jorge Macri actuaron casi una hora después. Lo hicieron con camiones hidrantes, balas de goma y gas pimienta, lo que generó graves incidentes. Los piqueteros respondieron con palos, adoquines, ladrillos y piedras. En el medio hubo varios heridos y detenidos: la Policía de la Ciudad esta tarde informó que era 11.

También fueron agredidos camarógrafos, reporteros gráficos y periodistas que cubrían el reclamo de las organizaciones sociales y de izquierda.

Los activistas, primero, exigieron ser recibidos por el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo de la Torre. Le reclaman alimentos para los comedores comunitarios y bajas en los programas sociales. Ante la negativa del funcionario, una columna se dirigió al ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, ubicado en Carlos Pellegrini 1285. Fue en este tránsito donde se profundizaron los enfrentamientos. Los agentes impidieron la marcha y terminaron desalojando a los piqueteros de la taza de la 9 de Julio.

Después de una hora de corte, la Policía de la Ciudad despejó el corte en la Avenida 9 de Julio y calles aledañas

Los dirigentes sociales aseguraron que habían sido citados por la ministra Pettovello. Sin embargo, en diálogo con este medio, funcionarios de esa cartera afirmaron que esa versión era “falsa”. “No se citó, y menos se lo va a hacer si se actúa de manera extorsiva y prepotente”, dijeron. En momentos de máxima tensión, el enfrentamiento entre la Policía y los manifestantes era cuerpo a cuerpo.

Los desmanes de este miércoles en el centro porteño fueron un llamado de atención para la alcaldía porteña y el Gobierno de La Libertad Avanza. Los dirigentes sociales se muestran cada vez más impacientes ante la falta de respuesta del Gobierno de Milei ante sus reclamos, pero también por los avances que sobre esas organizaciones realizó la ministra Pettovello, desfinanció las obras que las cooperativas realizaban en los barrios populares; suspendió la actividad de más de once mil de ellas; desdoble el Potenciar Trabajo y le quitó el manejo del programa y le quitó la tercerización de alimentos. Además, el propio Milei los llamó “gerentes e intermediarios de la pobreza”.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello no recibió a los dirigentes piqueteros. Tampoco los convocó

Desde la UTEP afirmaron: “Tenemos la histórica tarea de seguir luchando y visibilizando el programa de ajuste, saqueo y miseria que propone este Gobierno” y advirtieron: “Vamos a seguir organizándonos contra las injusticias de quienes nos gobiernan, que desprecian a los más humildes y a la clase trabajadora”.

Los dirigentes de la UTEP entienden que desde el Gobierno nacional hay una persecución y estigmatización hacia las organizaciones y la forma que encontraron los funcionarios de Milei “para avanzar con las medidas de ajuste, es deslegitimando a las diferentes políticas públicas”.

En los próximos días, piqueteros y dirigentes de la UTEP volverán a reunirse para diseñar una nueva medida de fuerza.