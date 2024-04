El mensaje de María Luján Rey en medio de su lucha contra el cáncer: “Dependemos de la solidaridad”

La diputada fue diagnosticada en abril de 2023 (Instagram @marialujan.rey)

A casi un año de que la diputada nacional de Juntos por el Cambio María Luján Rey revelara que había sido diagnosticada con cáncer, la representante legislativa lanzó una campaña solidaria en las redes sociales, con el objetivo de convocar a donantes de sangre. “Dependemos de la solidaridad”, dice la placa en la que piden dadores de sangre para ella.

Luego de que la ausencia de la presidenta de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados activara las alarmas en mayo del año pasado, con motivo de asistir a sus sesiones de quimioterapia, la legisladora comenzó a compartir el día a día de su lucha contra la enfermedad en las redes sociales.

Hace algunos meses, Rey confirmó que había finalizado con el tratamiento oncológico que había iniciado por el mieloma múltiple, conocido como cáncer en las células plasmáticas, y amiloidosis, una afección derivada de las células cancerígenas que afectaron los riñones, hígado y corazón a lo largo del proceso. Sin embargo, la etapa final consistirá de un trasplante de médula ósea, por lo que la diputada abrió una convocatoria para juntar donantes de sangre.

La noticia se dio a conocer por medio de su perfil en la red social X, en donde la madre de Lucas Menghini Rey, unas de las 52 víctimas de la Tragedia de Once, pidió a la comunidad que se acercaran al Hospital Italiano para donar sangre. “Ayer y hoy necesité transfusión de plaquetas, había porque hay gente que donó su sangre”, explicó sobre el procedimiento al que tuvo que ser sometida.

La información para poder donar al banco de sangre del Hospital Italiano (Instagram @marialujan.rey)

“Hoy quiero pedirles que lo hagan o que me ayuden difundiendo este pedido, puedo seguir necesitándolo yo u otros pacientes”, solicitó la integrante del bloque de Juntos por el Cambio al difundir un flyer con los datos necesarios para poder sacar un turno en el área de Hemoterapia a través de Whatsapp (1131355354) o de la dirección de correo electrónico info.hemoterapia@hiba.org.ar.

A pesar de que la diputada reconoció no haber tenido complicaciones para realizarse la transfusión de sangre, remarcó la necesidad de reponer la dotación al banco de sangre, con el objetivo de que otro paciente pudiera acceder al recurso sin problemas. “Dependemos de la solidaridad y la colaboración de la comunidad para que nuestros pacientes sigan con sus tratamientos”, destacó.

En la actualidad, la representante de los familiares de las víctimas de la Tragedia de Once fue ingresada a la clínica a mediados de marzo, para que pudieran realizarle el trasplante de médula ósea. “Ya me trasplantaron, estoy bien. Fue difícil, con algunas sensaciones extrañas”, describió al comunicar que solo faltaba esperar que el tejido se conectara con el resto de su organismo.

Pese a los dolores que presentó en los últimos días, Rey no pierde la esperanzas de mejorar (Instagram @marialujan.rey)

A través de la bitácora que inició desde que fue hospitalizada, Rey contó que la transfusión de plaquetas se la realizaron, ya que los médicos detectaron que tenía las plaquetas y los glóbulos blancos bajos. “La verdad es que ayer fue un día muy feo”, reveló para luego agregar que también tuvieron que suministrarle morfina para aliviar los dolores que sintió a lo largo del viernes.

En medio de las lágrimas y la emoción que expresó al agradecer el acompañamiento que le dieron, la diputada aseguró: “Hoy el +8 empezó un poco mejor, si bien de vuelta tuvieron que ponerme algunas medicaciones, estoy segura que va a ser mejor que ayer”, manifestó.

Previo a esto, la legisladora por Juntos por el Cambio había contado que sus defensas habían comenzado a bajar producto del tratamiento y la estimulación que le realizaron a su nueva médula ósea. No obstante, no pierde las esperanzas de recuperarse por completo. Asimismo, aseguró no haber tenido síntomas alarmantes como fiebre y que la última tomografía que le practicaron dio resultados positivos.