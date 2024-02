Tras reunirse con Macri, Soledad Acuña dijo que “Mauricio aconseja al Presidente”, pero aclaró que “no cogobierna”

Soledad Acuña dio detalles de la charla que mantuvo con Mauricio Macri

Mientras disfruta de su ya tradicional descanso en el sur de la Argentina, Mauricio Macri define por estos días una alianza política concreta con el Gobierno. El country Cumelén es el escenario donde el expresidente decidió retomar un rol político activo para, en primer lugar, retomar el liderazgo del PRO y, luego, definir si desembarca finalmente con su fuerza en la gestión nacional.

En las últimas horas, el ex jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires mantuvo una serie de encuentros en Villa La Angostura con dirigentes de su confianza. Una de ella fue Soledad Acuña, la ex ministra de Educación durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, quien dio detalles de ese encuentro.

“Tengo familia en el sur, soy de Bariloche. Mis padres viven allá. Me fui a ver a mi familia, Mauricio estaba allá y habíamos dicho que nos íbamos a intentar cruzar para seguir charlando qué tenemos que hacer para adelante para acompañar las necesidades de la gente pero, sobre todo, nuestra visión de lo que hace falta en la Argentina”, contó hoy Acuña.

La dirigente, que en su momento había sido apoyada públicamente por Macri en su intento por participar como candidata para la Jefatura de Gobierno en la Ciudad, explicó qué ocurre con el PRO y qué lugar ocupa en la actual coyuntura política.

“Hay un Gobierno que ganó, que es el de la Libertad Avanza, representado por Javier Milei, que es el que está gobernando. Y está gobernando La LIbertad Avanza. Nosotros somos un espacio político que tiene muchas coincidencias ideológicas con lo que se está haciendo, que tiene voluntad y vocación de ser un partido que acompañe las reformas que hacen falta en la Argentina, hoy en la oposición”, dijo Acuña.

El presidente de Argentina, Javier Milei (c), salud al expresidente Mauricio Macri (d), en una fotografía de archivo. EFE/ Demian Alday Estevez

A su vez, dijo que “en paralelo, hay una relación que tiene Mauricio con el presidente actual, que lo escucha. Mauricio le cuenta su experiencia”.

“Por supuesto, Mauricio no conduce al Presidente ni cogobierna, solo que acompaña y trata de ayudar con su mirada en lo que puede. Y, mientras tanto, se está dando un proceso que también es parte de la historia y la evolución de nuestro partido político donde estamos discutiendo cuáles son los bordes de nuestro espacio”, subrayó la exministra.

En las charlas patagónicas, Macri transmite a sus interlocutores que la prioridad es definir la identidad del PRO, definir los bordes, los límites, aquello que lo define. Además, dicen que para el ex presidente el partido debe recuperar una conducción única, que evite los desvíos que lo desperfilaron en términos de ideas, programas y valores.

Eso fue lo que explicó Acuña, quien insistió en aclarar que el PRO no forma parte del Gobierno. “Hoy el PRO no gobierna, no está dentro de la Libertad Avanza ni pretende estar fusionado a La Libertad Avanza. Pretendemos volver a ratificar quiénes somos, dónde estamos, unificar conducciones. Parte de la dispersión del liderazgo fue lo que hizo que se dispersaran también quiénes somos y a quiénes representamos. Hoy nos toca trabajar en la reconfiguración del partido también desde el liderazgo. Pero insisto: Mauricio aconseja al Presidente lo que este le pide, pero hoy no estamos cogobernando”, dijo durante una entrevista en Radio La Red.

Tras afirmar que los dirigentes del PRO que aceptaron cargos en el Gobierno “lo hicieron por cuenta propia”, dijo que la discusión que debe dar su partido es cómo seguirán acompañando al Gobierno, y anticipó que la reconfiguración que tenga determinará “nuevas alianzas, con fuerzas antiguas y también nuevas”.

Acuña fue consultada sobre la mirada que tiene Macri respecto de la situación actual del país: “Siente que, como nos viene pasando hace muchos años, no paramos de caer, de perder oportunidades. Pero también siente que hay un presidente que tiene la voluntad de hacer los cambios de fondo, sin importarle los costos políticos. Está entusiasmado con esta vocación y voluntad del presidente de ir para adelante, pese a lo que todo la política tradicional le diga, pese a lo que los gobernadores amenacen o a lo que algunos sectores del poder económico puedan ir poniendo sobre la mesa, él está dispuesto a hacer las reformas de fondo y eso lo entusiasma mucho”, afirmó.