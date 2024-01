Patricia Bullrich dio una nueva versión del acuerdo con Macri para apoyar a Milei: “Yo tuve la idea de juntarnos”

Patricia Bullrich: "Yo tuve la idea de juntarnos con Milei y Macri"

Las versiones de ese momento que hacían trascender tanto desde el PRO como de La Libertad Avanza aseguraban que Mauricio Macri había sido el impulsor del acuerdo con Javier Milei y que Patricia Bullrich, recientemente derrotada en las elecciones del 22 de octubre, había tenido un rol secundario en las negociaciones, subordinada a la palabra del expresidente. La actual ministra de Seguridad terminó siendo la cara de la formalización de ese pacto por haber sido la tercera candidata más votada de los comicios. Pasaron más de dos meses de aquella rosca de superestructura y la excandidata a la Presidencia dio una nueva versión de los hechos en la que ella es la autora intelectual del pacto con el economista libertario.

“Yo tuve la idea de juntarnos con Milei y Macri”, declaró al respecto de la cena en la que se alcanzó al acuerdo en la casa del expresidente, a 48 horas de haber quedado fuera del balotaje.

Bullrich recordó que tras ser derrotada el 22 de octubre antes de acostarse -”un poco triste”- se puso a leer su tesis doctoral que trata “sobre la recurrencia corporativa y mafiosa de los partidos políticos en la Argentina”. Fue en ese momento que reflexionó que no podía “no hacer nada y tratar de romper esta hegemonía dominante que iba a intentar de nuevo el kirchnerperonismo” solo porque se peleó “un poquito” con Milei, porque de lo contrario “íbamos a terminar en la peor de las argentinas”.

El momento en el que se cerró el acuerdo entre Bullrich, Macri y Milei

“Me levanté convencida, me fui a la oficina, me encontré con todo mi equipo y les dije ‘tenemos que apoyar a Milei’. Me miraron y les expliqué el argumento teórico y estratégico de por qué nosotros no podíamos permitir que ganase un partido que iba a imponer un sistema populista en la Argentina”, continuó.

De acuerdo a la versión que reveló este martes en diálogo con Todo Noticias (TN), Macri “quería esperar unos días, hacer una encuesta y un focus group” antes de avanzar en el pacto con el libertario. “Yo dije ‘qué focus group ni focus group, acá hay que ir directo’”, se diferenció de su ex líder político.

En este marco, Bullrich convocó a Federico Pinedo y a Hernán Lombardi para ir a la casa de Macri en Acassuso donde le hizo “una explicación teórica de por qué había que apoyar a Milei -sin focus group, con decisión estratégica-”. “Mauricio dijo ‘qué rápido tomaron la decisión’; estaba de acuerdo”.

Javier Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich

En la versión que dio la ministra, fue allí que se comunicaron con el entonces candidato de La Libertad Avanza y le transmitieron su respaldo. “Creíamos que era mejor un cambio con interrogantes como teníamos nosotros en ese momento que una continuidad”, justificó anoche ya siendo funcionaria del nuevo Gobierno.

Distanciada del expresidente, Bullrich reveló que “hace un tiempo” no hablan, pero que está “convencida” que “él está seguro que éste es el camino”.

Bullrich manifestó su apoyo a Ecuador en medio de la escalada de la violencia narco

La ministra de Seguridad se refirió a la jornada de violencia en manos de bandas de narcotraficantes que azota a Ecuador y recordó que “hace 8 años tenía menos homicidios que la Argentina”. “Ecuador perdió absolutamente el control y hoy tiene 40 muertos cada 100 mil, perdió el control del territorio y hoy está destruido”, planteó.

“Le mandamos la solidaridad”, expresó y contó que se comunicó con la canciller Diana Mondino para “contarle la situación”: “Estamos dispuestos a ayudarlos y a mandar fuerzas de seguridad. Es un tema continental, tenemos que protegernos de esto”.

En este contexto también habló de la situación de Santa Fe -Rosario particularmente- donde el el gobernador Maximiliano Pullaro tuvo que mudar a su familia por amenazas narco: “Estamos tomando medidas, vamos a tener un protocolo anticriminales presos y tenemos tres cárceles en construcción”.