El peronismo le solicitó a la Justicia que investigue los dichos de Javier Milei sobre el pedido coimas de legisladores

El peronismo busca trasladar al plano judicial la grave denuncia que hizo el presidente Javier Milei sobre hechos de corrupción en el Congreso. El jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, se presentó este viernes ante el Juzgado Federal N°4 de Rosario para radicar una denuncia contra el mandatario por sus dichos contra legisladores nacionales, a quienes acusó de apelar a la lentitud en el tratamiento del mega decreto de Necesidad y urgencia (DNU 70/23) de desregulación de la economía con el fin de “buscar coimas”.

Te puede interesar: Unión por la Patria adelantó cuál será la prioridad en las sesiones extraordinarias a las que llamó Javier Milei

“Por televisión, Milei tuvo expresiones absolutamente agraviantes contra legisladores nacionales. El Presidente de la Nación tiene la obligación de denunciar si sabe algo al respecto y esos hechos tienen que ser investigados”, reprochó Martínez en su cuenta personal de la red social X (ex Twitter).

El mandatario expresó su contrariedad públicamente acerca de los reparos y el rechazo de sectores de la oposición hacia el DNU, que fue cuestionado por la presunta inconstitucionalidad. En esas declaraciones, el líder de La Libertad Avanza (LLA) apuntó contra sectores de Juntos por el Cambio (JxC) que cuestionan la “forma” legal y constitucional del instrumento utilizado.

Te puede interesar: Reacción opositora a los dichos de Milei sobre supuestas coimas en el Congreso: “Es muy grave”

“Parte de la lentitud que le ponen los legisladores es porque buscan coimas también eh, ¡ojo!, algunos, pero a esos que les gusta tanto la discusión y todo eso…. y discutir la coma y todo eso, es porque están buscando coimas. Entonces, cuidado, porque esto justamente apunta contra los corruptos y unas de las cosas que buscan es que entre en esa dinámica para vender sus votos. Entonces, ojo, porque hay mucho vivillo y delincuente dando vuelta”, expresó Milei en una entrevista por LN+.

“El problema es que no les gusta, no les gusta, y no pueden decir abiertamente que no les gusta o quieren agarrar algún negocio negociando alguna ley, ojo, ojo”, agregó en referencia al rechazo que provocó el mega DNU 70/23. Y agregó: “Es que con este mecanismo no pueden morder, ese es el cinismo más grande, que no pueden morder. Eso es lo que más les molesta”.

Una de las hojas del escrito presentado por el diputado nacional Germán Martínez contra el presidente Javier Milei

Alineado con otros dirigentes del peronismo que también cuestionaron las declaraciones del jefe de Estado, Germán Martínez presentó un escrito ante el juzgado federal N°4 de Rosario, a cargo del magistrado Marcelo Bailaque, para que se investiguen los dichos del Presidente, los que consideró que “fueron absolutamente agraviantes contra legisladores nacionales y que, a mi criterio, tienen que ser investigados”.

Te puede interesar: El Gobierno tiene listo el decreto para dar de baja los contratos de 7 mil empleados públicos que ingresaron este año

En la denuncia se señaló que el artículo 177 del Código Procesal Penal establece que “tendrán obligación de denunciar los delitos perseguibles de oficio los funcionarios o empleados públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones”. Mientras que el artículo 277, inciso d, del mismo Código, señala que “será reprimido con prisión de 6 meses a 3 años el que, tras la comisión de un delito ejecutado por otro, en el que no hubiera participado no denunciare la perpetración, cuando estuviere obligado a promover la persecución penal de un delito de esa índole”.

“El presidente Javier Milei, no sólo es el primer mandatario de la Nación, y debe respetar y hacer respetar la Constitución Nacional, sino que además fue miembro de la Cámara de Diputados de la Nación en el período 2021 y 2023. Cualquier funcionario público que tenga conocimiento de algún delito debe denunciarlo, por su carácter de funcionario público, considerando además las características actuales y pasadas de sus funciones”, sostiene Martínez en su presentación publicada en redes sociales. “Su rol actual es inescindible de su persona y debe aportar pruebas de sus afirmaciones para instar a la judicatura correspondiente a la investigación de los hechos referidos. El no haberlo hecho lo responsabiliza de los delitos mencionados ut supra”, completa.

Grave denuncia de Javier Milei: “La lentitud que le ponen los legisladores al debate del DNU es porque buscan coimas”

Con otra acción legal del mismo tenor, el diputado de Unión por la Patria, Sergio Palazzo, le envió una carta documento a Milei en la que lo exhorta a rectificarse públicamente por sus declaraciones. Caso contrario, le advirtió que iniciará acciones legales.

“En el día de hoy le mandé esta Carta Documento al Presidente de la Nación para que ratifique o rectifique sus dichos pasados sobre los diputados corruptos a los que hace mención en una entrevista”, expresó ayer el actual secretario general de La Bancaria a través de su cuenta de “X”. “NO TODO VALE MILEI”, tituló el legislador nacional en su publicación.

En la misiva, Palazzo señala que las declaraciones del jefe de Estado “conllevarían a investigar la existencia del delito de cohecho e implicaría identificar a los diputados y senadores que incurrirían en ese accionar, pero que, al no mencionarlos, ha mancillado el buen nombre y honor de todos los integrantes del Honorable Congreso de la Nación del cual formo parte como diputado nacional, honrado por el voto ciudadano”.

“Requiero, Sr. Presidente, ponga a resguardo mi buen nombre y honor ratificando o rectificando sus aseveraciones hacia mi persona en forma inequívoca y por el mismo medio que utilizó para poner un manto de duda sobre la honorabilidad de los legisladores incluido quien suscribe”, intima el escrito.