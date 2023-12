En la previa de la marcha, Patricia Bullrich reveló que se saturó el sistema para denunciar amenazas de dirigentes piqueteros

Foto de archivo de la ministra de seguridad de Argentina, Patricia Bullrich. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

A pocas horas de la primera marcha piquetera desde la asunción de Javier Milei, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó hoy que se saturó el sistema implementado por el Gobierno para que beneficiarios de planes sociales denuncien por amenazas a dirigentes piqueteros, y que ya recibieron más de 5.000 llamados.

En ese sentido, contó que hay varios nombres identificados en esas denuncias, no solo de la provincia de Buenos Aires, sino en otros puntos del país, y que en los próximos días harán las presentaciones judiciales correspondientes.

El lunes, el Gobierno habilitó la línea telefónica 134 para que beneficiarios de planes denuncien amenazas de los dirigentes sociales. Se trata de un contacto telefónico del Gobierno para realizar denuncias anónimas bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. Según información oficial, los operadores del número 134 recibieron en los últimos años denuncias de posibles situaciones de narcotráfico, personas extraviadas, ciberdelitos, trata de personas, crimen organizado, violencia institucional, tránsito aéreo irregular y desarmaderos ilegales, entre otros delitos. Durante la pandemia, se recibieron llamados sobre incumplimientos de la cuarentena obligatoria que el Estado dispuso para mitigar el impacto del coronavirus COVID-19.

Hoy, Bullrich reveló que desde que se habilitó para la denuncia de amenazas de dirigentes piqueteros recibieron más de 5.000 llamados, lo que superó la capacidad del sistema.

“Nosotros hemos recibido ya más de 5.000 mil denuncias en el 134, y no recibimos más porque el sistema no tiene mas capacidad. Tiene capacidad para 300 llamados por hora. Hemos estado recibiendo mensajes todo el tiempo que decían ‘si no voy a la marcha, al piquete, me cortan el plan Potenciar Trabajo’”, dijo la ministra esta mañana en diálogo con TN.

En sentido, destacó que eso no va a ocurrir. “Es exactamente al revés: si se quedan trabajando, haciendo lo que tienen que hacer, el plan Potenciar Trabajo lo van a tener. Si cortan la calle, y acepta que tiene un señor jefe que le dice que vaya a la manifestación, lo va a perder el plan, si toca la calle. Esto es sin vuelta atrás, es muy importante que la gente lo sepa”.

Bullrich también reveló que en las denuncias hay varios nombres de dirigentes mencionados, y que con el correr de los días llevarán esos casos a la Justicia. Además, contó que, incluso, en las llamadas recibieron el reporte de que algunas organizaciones les cobran multa a quienes no participen de los piquetes.

“Hay muchísimas denuncias de las que tenemos que tienen identificados al líder o al piquetero barrial que los obliga a ir, y además, un sistema de organización paralela al Estado. Tenemos denuncias de que les cobran $7.000 de multa al que no va a la marcha. Es un Estado paralelo, un Estado que le cobra una parte de ese dinero por no cumplir con la obligación que la misma organización les da. Tenemos muchísimos nombres que, una vez terminado el día de hoy, vamos a judicializar estas denuncias. Y es de todo el país. Hemos tenido del Chaco, de Santa Fe. Son nombres que se repiten en algunos casos a nivel nacional y en otros casos, en el barrio”.

Cómo se aplicará el protocolo antipiquetes

Entre otras cosas, Bullrich dio detalles de cómo aplicarán el protocolo antipiquetes en la marcha de este miércoles, en la que distintas organizaciones piqueteras y de izquierda conmemorarán un nuevo aniversario del 20 de diciembre de 2001, cuando cayó el Gobierno de Fernando De la Rúa.

La ministra advirtió que los piquetes “se han convertido en la normalidad en Argentina”, y dijo que desde hace 20 años se registran “entre 8.000 y 12.000″ por año. Por eso, afirmó, el Gobierno busca que comience una nueva etapa sin manifestaciones que interrumpan el tránsito.

“La decisión del Gobierno es que se termine el corte de calle. Que se manifiesten las veces que quieran, vayan a las plazas, a los cordones de las calles. Pero las calles no se cortan. Hoy comienza. No hay que esperar hoy el 100% de éxito, hay que saber que hoy comienza un camino que es sin vuelta atrás”, dijo Bullrich.

La funcionaria dio detalles de cómo harán para identificar a aquellos manifestantes que corten calles, lo que implicará que dejen de cobrar planes sociales.

“Va a haber cámaras en toda la ciudad de Buenos Aires, en los ferrocarriles, en distintos lugares donde se pueden llegar a hacer un piquete. Va a haber fuerzas policiales con cámaras filmando, para luego generar un sistema de identificación. La Policía Federal tiene un sistema de identificación. El Renaper (Registro Nacional de las personas) está trabajando con nosotros. Aquellos que quieran cortar la calle sepan que tenemos la forma de identificarlos y van a perder el beneficio que tienen”, subrayó.

Noticia en desarrollo.