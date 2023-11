Guía para el balotaje 2023 entre Javier Milei y Sergio Massa: lo que hay que saber antes de votar este domingo

El balotaje se realizará este domingo 19 de noviembre de 8 a 18hs (Enrique García Medina)

Este domingo 19 de noviembre se llevará adelante en el país el balotaje 2023 para definir quién será el próximo presidente de la Nación. Los ciudadanos deberán concurrir a las urnas para elegir entre Javier Milei, el candidato de La Libertad Avanza, o Sergio Massa, el candidato de Unión por la Patria.

Te puede interesar: Balotaje 2023: ¿quiénes no están obligados a votar el 19 de noviembre?

La votación se desarrollará entre las 8 de la mañana y las 18h. En ese marco horario, los ciudadanos habilitados para votar en el padrón electoral deberán dirigirse a los centros de votación para sufragar.

La veda electoral que rige desde este viernes a las 8 de la mañana, finalizará a las 21h del domingo, mismo horario en que se conocerán los resultados de la segunda vuelta electoral, según informaron desde la Dirección Nacional Electoral (DNE).

El horario de votación del balotaje es de 8 a 18h (Télam)

¿Por qué hay balotaje 2023?

Hay balotaje o segunda vuelta en 2023 porque ninguno de los candidatos a presidente alcanzó los porcentajes establecidos en la Constitución Nacional para consagrarse ganador. En Argentina hay segunda vuelta o balotaje cuando los candidatos a presidente no llegan a obtener en las elecciones generales el 45% de los votos afirmativos válidamente emitidos, o cuando ningún candidato obtenga el 40% de los votos válidos con una diferencia de al menos 10 puntos del segundo, según los artículos 97 y 98 de la Constitución Nacional.

Te puede interesar: El plan de gobierno de Sergio Massa y de Unión por la Patria si logra vencer en el balotaje 2023 y es presidente

En las elecciones generales que se realizaron el 22 de octubre ninguno de los candidatos a presidente más votados alcanzaron esos porcentajes. Mientras Sergio Massa obtuvo el 36,7% de los votos, Javier Milei alcanzó el 29,9%. En consecuencia, ambos se enfrentarán el 19 de noviembre en el balotaje para definir quién de ellos gobernará el país desde el 10 de diciembre.

¿Quién gana el balotaje, según la ley?

De acuerdo al artículo 155 del Código Electoral Nacional, “en la segunda vuelta participarán solamente las dos fórmulas más votadas en la primera, resultando electa la que obtenga mayor número de votos afirmativos válidamente emitidos”. Esto significa que el ganador será quien obtenga más votos, sin importar la diferencia entre ambos o el resultado en términos porcentuales.

Te puede interesar: ¿Cómo justificar el no voto en el balotaje 2023?

Cabe señalar que los votos “afirmativos válidamente emitidos” son los votos emitidos mediante boletas oficializadas, incluso si presenta tachaduras de candidatos, adiciones o sustituciones (borratina), siempre y cuando el encabezado de la boleta se encuentre intacto.

Javier Milei y Sergio Massa, los candidatos a presidente que compiten en el balotaje 2023 en Argentina (EFE)

¿Es obligatorio votar en el balotaje 2023?

Sí, la participación en el balotaje es obligatoria. Así lo indica la Ley de Ciudadanía Argentina, la 26.674, que establece: “Todo elector tiene el deber de votar en la elección nacional que se realice en su distrito”. La legislación indica, además, que “son electores los argentinos nativos y por opción, desde los 16 años de edad, y los argentinos naturalizados, desde los 18 años de edad” que no estén inhabilitados por ley a emitir el voto.

¿Cuáles son los documentos válidos para votar en el balotaje 2023?

La Cámara Nacional Electoral difundió cuáles son los documentos válidos para votar:

Libreta de enrolamiento/libreta cívica

DNI libreta verde

DNI libreta celeste

Tarjeta del DNI libreta celeste, que contiene la leyenda “No válido para votar”.

DNI tarjeta

Los documentos habilitados por la Cámara Nacional Electoral para votar en el balotaje 2023.

Cabe señalar que no se aceptará un documento cuyo ejemplar sea anterior al que figura en el padrón electoral, aunque sí los electores podrán sufragar si presentan una versión posterior al documento registrado en la nómina oficial. Tampoco se aceptará el pasaporte como un documento válido para votar.

¿Puedo votar con DNI digital en el balotaje 2023?

La Cámara Electoral Nacional definió que la versión virtual del DNI disponible en la aplicación Mi Argentina no será aceptada como una constancia legal para certificar la identidad del sufragante. A pesar de contener la misma información que el DNI físico, no lo sustituye y tampoco es válido para fines de viaje internacional.

¿Puedo votar en el balotaje 2023 si no voté en las elecciones generales o en las PASO?

Sí. Los ciudadanos que figuren en el padrón electoral que no hayan votado en las elecciones generales del 22 de octubre o en las PASO del 13 de agosto tienen el derecho y la obligación de realizarlo en el balotaje. Sin embargo, quienes no hayan acudido a las urnas durante los comicios previos, deberán justificar su ausencia ante la Justicia Electoral o pagar una multa.

¿Cuáles son las fórmulas presidenciales que se presentan en el balotaje 2023?

Las fórmulas presidenciales que compiten en el balotaje de este 19 de noviembre son:

Javier Milei - Victoria Villarruel (La Libertad Avanza)

Sergio Massa - Agustín Rossi (Unión por la Patria)

¿Cuáles son las boletas válidas para votar en el balotaje 2023?

De acuerdo a lo que difundió este viernes la Cámara Nacional Electoral, son válidas para votar en el balotaje 2023 las boletas que fueron oficializadas para la primera vuelta que se realizó el 22 de octubre, en la categoría de candidatos a Presidente y Vicepresidente de la Nación.

Asimismo, también se podrá votar con las boletas oficializadas para este domingo 19 de noviembre “respetando el diseño y sin otra modificación”, aclaró la CNE.

Así son las boletas de Javier Milei de La Libertad Avanza y de Sergio Massa, de Unión por la Patria, para el balotaje 2023.

¿A quién beneficia el voto en blanco en el balotaje 2023?

El hecho de introducir un sobre vacío en la urna de votación en el balotaje es una opción de sufragio válida pero no se traduce en una ventaja para ningún candidato en particular. Así lo señaló el secretario de Actuación Electoral de la Cámara Nacional Electoral (CNE), Sebastián Schimmel, quien aclaró que “no beneficia especialmente a ninguno de los dos candidatos”.

“El voto blanco es válido según nuestro Código Electoral, no es nulo, pero no computa para ninguno de los dos candidatos”, señaló la autoridad electoral en una entrevista en Todo Noticias (TN) este miércoles.

Cómo consultar el padrón electoral para saber dónde votar

Para averiguar los datos para poder votar en el balotaje del 19 de noviembre puede seguir los siguientes pasos:

Ingresar en el sitio web del padrón electoral de la Cámara Nacional Electoral Indicar el número de DNI sin puntos ni letras Seleccionar género Seleccionar distrito Introducir el código verificador A continuación, podrá chequear podrá ver en pantalla el nombre y el apellido del votante, el distrito y la sección electoral, la dirección y el nombre del establecimiento de votación, el número de mesa y de orden.

Para poder votar en el balotaje, es necesario figurar en el padrón electoral (Télam)

¿Dónde votan Javier Milei y Sergio Massa en el balotaje 2023?

Al igual que lo hizo en las PASO y en las elecciones generales, Javier Milei emitirá su voto en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), sede de Almagro, ubicada sobre la avenida Medrano 951, en CABA.

En tanto, Sergio Massa lo hará en un establecimiento educativo de Tigre; distrito donde vivió toda su vida. Se trata de la Escuela 34, ubicada sobre la Alvear 1430, casi esquina Chacabuco.

¿Qué pasa si no voto en el balotaje 2023?

Si el elector entre 18 y 70 años y no asistió a votar el día de la elección, para no formar parte del Registro de Infractores, tiene que justificar tu ausencia ante la Secretaría Electoral del Juzgado Federal del distrito que corresponda, dentro de los 60 días posteriores al balotaje.

Si no lo justifica, le corresponderá una multa y no podrá ser designado para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección. Este trámite podrá realizarse hasta el 21 de diciembre, según el cronograma electoral oficial.

¿Cómo justificar el no voto en el balotaje 2023?

Para justificar la ausencia en el balotaje 2023, las personas deberán concurrir con su documento cívico a la comisaría más próxima del lugar en el que se encuentre en ese momento. Una vez allí, se debe solicitar una certificación escrita que justifique su imposibilidad de sufragar.

Para esto se debe realizar una consulta a través de Internet y enviar los documentos que corroboren el motivo de fuerza mayor que les impidió emitir el sufragio. Cuentan con 60 días desde las elecciones para presentar el formulario ante la Justicia Electoral, ya que en caso contrario la multa se adherirá automáticamente en el Registro de Infractores de cada persona.

Para consultar si tenés una multa por no votar, podés ingresar al sitio web del Registro de Infractores de la Cámara Nacional Electoral

¿Quiénes están exceptuados de votar en el balotaje?

El sufragio es de carácter obligatorio para todos los electores que figuren en el padrón electoral, a menos que estén contemplados en las excepciones detalladas en la legislación. El artículo 12 del Código Nacional Electoral detalla cuáles son estos grupos exceptuados de ir a votar, pero que deben justificar su ausencia ante la Justicia Electoral para no ser sancionados:

Si el día de los comicios se encuentra a más de 500 kilómetros de distancia del lugar donde tiene que votar y justifica ante la autoridad policial, más próxima que esa situación obedece a motivos razonables.

Si está enfermo o imposibilitado de asistir al establecimiento de votación por razones de fuerza mayor suficientemente comprobadas y justificadas ante médicos del servicio de sanidad nacional. Los profesionales oficiales de referencia estarán obligados a responder, el día del comicio, al requerimiento del elector enfermo o imposibilitado, debiendo concurrir a su domicilio para verificar esas circunstancias y hacerle entrega del certificado correspondiente . Por otro lado, según el artículo 127 del Código Nacional Electoral, los jefes de los organismos nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipales expedirán una constancia de acuerdo al modelo que establezca la reglamentación, que acredite el motivo de la omisión del voto y en la que se aclare “cuando la misma haya sido originada por actos de servicio por disposición legal, siendo suficiente constancia para tenerlo como no infractor”.

Por otro lado, estará justificada la ausencia del personal de organismos y empresas de servicios públicos que por razones atinentes a su cumplimiento deban realizar tareas que le impidan asistir al comicio durante su desarrollo.

Además, si sos juez o auxiliar y por disposición del Código Electoral Nacional tenés que asistir a tu oficina y mantenerla abierta durante los comicios.

¿De cuánto es la multa por no votar en el balotaje 2023?

De acuerdo a la Ley Electoral, las personas que no se hayan presentado en la votación anterior y vengan repitiendo esa actitud tendrán que pagar una multa máxima $500.

El cronograma de pagos fue establecido de la siguiente manera:

Votante sin infracciones previas: $50.

Votante con una 1 infracción previa sin regularizar: $100.

Votante con 2 infracciones previas sin regularizar: $200.

Votante con 3 infracciones previas sin regularizar: $400.

Votante con 4 o más infracciones previas sin regularizar: $500.

¿Cómo denunicar irregularidades durante la votación ante la Justicia Electoral?

La Cámara Nacional Electoral (CNE) comunicó que las denuncias en las elecciones generales por “irregularidades, faltas o delitos” en las elecciones deben realizarse de forma presencial o virtual y que las presentaciones “anónimas” no tienen validez legal.

El organismo judicial, que supervisa de manera independiente y técnica el proceso electoral, informó que las denuncias deben realizarse de manera personal ante juzgados federales electorales y fiscalías federales electorales. También podrán hacerse de forma virtual a través del sitio padron.gov.ar/cne_denuncias/.

¿Cuándo asumirá el nuevo presidente de Argentina?

El candidato que resulte ganador en el balotaje del 2023 asumirá como nuevo presidente de Argentina el próximo 10 de diciembre. El traspaso de mando se realizará el mismo día en que se cumplen 40 años de democracia ininterrumpida en el país, desde la asunción de Raúl Alfonsín en 1983.

El próximo presidente asumirá el cargo el 10 de diciembre (Agustin Marcarian)

¿Cuál fue el resultado de las elecciones generales 2023?

El candidato a presidente más votado en las elecciones generales 2023 del 22 de octubre fue Sergio Massa (Unión por la Patria) con el 36,6% de los votos. En segundo lugar, quedó Javier Milei (La Libertad Avanza) con el 29,9% de los votos.

En tercer lugar se ubicó Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio) con el 23,8% de los votos, y en cuarto y quinto lugar quedaron Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País) y Myriam Bregman (Frente de Izquierda Unidad), con el 6,7% y el 2,7%, respectivamente.

Además de presidente y vicepresidente, también se votaron 130 diputados y 24 senadores de la Nación y 43 representantes del Parlasur. Con respecto al Congreso Nacional y considerando los resultados del escrutinio, Unión por la Patria pasará de tener 118 a 107 diputados en el Congreso Nacional. Juntos por el Cambio, pasará de tener 117 a 93, y La Libertad Avanza pasará de tener 3 a 37 bancas en la Cámara Baja. Por otra parte, el Frente de Izquierda pasará de tener 4 a tener 5, y habrá 15 bancas de partidos provinciales que se mantendrán.

¿Cómo funcionará el transporte público el 19 de noviembre?

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, toda la red de Subte, el Premetro y el sistema de bicicletas de la Ciudad funcionarán de manera gratuita. El Subte y Premetro comenzarán a prestar servicio a las 7 de la mañana, es decir, una hora antes de lo habitual. Además, el sistema Ecobici, se habilitará el pase básico (gratuito), que habitualmente funciona de lunes a viernes para aquellas personas que quieran ir a votar en bicicleta. El estacionamiento en CABA funcionará como todos los domingos.

Por otra parte, el Ministerio de Transporte de la Nación resolvió la gratuidad del transporte público de jurisdicción nacional.

¿Hasta qué hora dura la veda electoral y qué no se puede hacer?

El artículo 71 del Código Electoral Nacional establece las prohibiciones que rigen durante la veda electoral:

Realizar actos públicos de proselitismo y publicar y difundir encuestas y sondeos preelectorales, desde 48 horas antes de la iniciación del comicio y hasta el cierre del mismo.

Tener abiertas las casas destinadas al expendio de cualquier clase de bebidas alcohólicas hasta transcurridas tres horas del cierre del comicio.

Ofrecer o entregar a los electores boletas de sufragio dentro de un radio de 80 metros de las mesas receptores de votos, contados sobre la calzada, calle o camino.

Los espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados, fiestas teatrales, deportivas y de toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral, durante su desarrollo y hasta pasadas 3 horas de ser clausurado, es decir, desde el domingo a las 8h hasta las 21h .

Está prohibido vender bebidas alcohólicas desde el sábado a las 20 hasta el domingo a las 21.

La venta de alcohol está prohibida desde este sábado a las 20 hasta el domingo a las 21h.

A los electores, la portación de armas , el uso de banderas, divisas u otros distintivos durante el día de la elección, desde el sábado a las 20h y hasta las 21 del domingo (12 horas antes y 3 horas después de finalizada)

La apertura de organismos partidarios dentro de un radio de ochenta (80) metros del lugar en que se instalen mesas receptoras, de votos.

También está prohibida la difusión de publicidad electoral , televisiva, radial, en internet y en medios gráficos

Publicar o difundir encuestas y proyecciones sobre el resultado de la elección durante la realización del comicio y hasta tres horas después de su cierre.

¿Hay feriado el lunes 20 de noviembre después del balotaje?

Sí. El 20 de noviembre es feriado porque se celebra en el país el Día de la Soberanía Nacional, en conmemoración a la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida en 1845 durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas, en el período de conformación del país.

A pesar del reclamo por parte de referentes opositores y de la Cámara Nacional Electoral al gobierno de Alberto Fernández de modificar la fecha del feriado para asegurar la participación de los ciudadanos en el balotaje del 19 de noviembre, se confirmó que el feriado no se trasladará y se mantendrá el lunes siguiente al balotaje, por lo tanto, habrá un fin de semana largo de 3 días.