Gildo Insfrán descalificó a un referente wichí y lo trató de “elemento contamninante” para su comunidad

Gildo Insfrán trató de "elemento contaminante" a un miembro de la comunidad wichí

En el marco de una reunión con la militancia del Partido Justicialista de la Comunidad de La Bomba, realizada el pasado miércoles 8 de noviembre, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, volvió a quedar envuelto en una polémica tras haber descalificado a Adriano López, integrante de la comunidad wichí de Francisco Muñiz, en la localidad de Las Lomitas. Durante su discurso, y ante la atenta mirada de los vecinos, el mandatario provincial tildó al referente del pueblo originario de “elemento contaminante”, e instó al resto de su comunidad a “sacarlo”.

“En Muñiz ustedes tienen un elemento que es contaminante que está ahí adentro. Tienen que sacarlo y lograr la unidad de ustedes”, opinó Insfrán, sentado en una silla y con el micrófono en mano, durante el encuentro que protagonizó a 300 kilómetros de la capital provincial.

En esa misma línea, profundizó: “No puede ser que una persona que no es del lugar esté causando permanentemente problemas a mucha gente y cobran todos ustedes (integrantes de la comunidad). Eso queda en manos de ustedes resolverlo, nosotros no nos vamos a meter”.

Durante su visita a la comunidad La Bomba, Gildo Insfrán calificó de "elemento contaminante" a Adriano López, referente wichí de la comunidad Francisco Muñíz.

Con ese agravio, el presidente del Partido Justicialista de Formosa apuntó sin reparos contra Adriano López, quien no se quedó de brazos cruzados y en las últimas horas le respondió al mandatario formoseño. “Soy integrante originario Wichi comunidad Muñiz de la localidad de Las Lomitas. La gravedad de los dichos de Insfrán, que incitó a mis propios hermanos de la comunidad a deshacerse de mi persona”, inició su descargo.

Luego fue más allá y responsabilizó al mandatario provincial por cualquier cosa que le pudiera ocurrir en el futuro, tanto a él como a su familia. “Insfrán dijo que soy un elemento contaminante. Yo hago responsable por mi vida, mi salud, mi seguridad y la de mi familia directamente al Gobierno de Gildo Insfrán si algo me pasara”, añadió López frente a la cámara.

Respuesta de Adriano López a las críticas de Gildo Insfrán

El mensaje fue difundido por la diputada provincial de Juntos por el Cambio, Gabriela Neme, quien cuestionó al gobernador y opinó que sus declaraciones forman parte del “modelo de exclusión de Insfrán”.

“Toda persona que se anime a levantar la voz contra las injusticias es declarada ‘elemento contaminante’ por Insfrán incitando a la comunidad a eliminarlo”, escribió en un tuit, y concluyó: “Todo mi apoyo a Adriano López que a pesar de las amenazas se sigue animando”.

Esta expresión no fue el único hecho polémico de Insfrán durante su gira por el interior formoseño. En Campo del Cielo, a pocos kilómetros de Las Lomitas y luego de cuestionar al referente wichí, el mandatario de Formosa retó a una artesana de la misma comunidad que vende sus productos a través de las redes sociales.

Durante un intercambio con el gobernador, la vecina afirmó que “tenía la casa muy llena de artesanías y no podía vender, y las cambiaba por ropa o por mercadería”. Luego de escucharla atentamente, Insfrán la increpó por el escaso rédito económico que consigue por su producción. “Vos dijiste recién que gracias al wifi venden su artesanía y yo te quiero preguntar, ¿quién te compra esa artesanía?”, le consultó con un gesto adusto.

“Nosotros hemos aprendido a tener una página para poder publicar”, respondió la joven, sin exhibir temor por el diálogo que entablaba con el gobernador.

A lo que Insfrán, sin rodeos, replicó: “De esa manera te pagan dos pesos, son todas organizaciones de Estados Unidos, el Gran Chaco se disfraza y les paga 2 pesos. No tienen que dejarse engañar, cualquier parte del mundo, lo que le gusta led paga 2 pesos, porque es 2 pesos para ellos; en dólar, euro o en otras monedas”.

Por último, el gobernador formoseño criticó el trabajo de la Fundación Gran Chaco y otras ONGs que están a cargo de proyectos de conectividad en la provincia del noreste argentino. “El Gran Chaco se disfraza y les paga 2 pesos, estuve en Estados Unidos, estuve con Movistar, en Washington y me muestran una fotografía de acá, de Campo del Cielo”, subrayó.