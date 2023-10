Mauricio Macri confirmará hoy su apoyo a Milei y avanza la integración de los equipos de los libertarios y del PRO

Después de Patricia Bullrich, Mauricio Macri hablará por primera vez sobre el pacto con Javier Milei (Foto EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

En las próximas horas, la escena política volverá a estar pendiente de lo que diga Mauricio Macri: por primera vez, hablará esta mañana sobre su pacto con Javier Milei, que originó la ruptura de Juntos por el Cambio. Lo confirmará este viernes, desde las 8, en una entrevista con Eduardo Feinmann para Radio Mitre. Se espera que el ex presidente justifique y brinde detalles del acuerdo al que llegó con el líder libertario y que derivó en el anuncio de Patricia Bullrich de que apoyará al candidato de La Libertad Avanza en el balotaje. También responderá las duras críticas de sus socios de la coalición.

Mientras, avanza la integración de los equipos de los libertarios y del PRO para organizar la campaña conjunta: ya se definió que la semana próxima comenzarán a funcionar una mesa política y una de fiscalización que integrarán referentes de los dos partidos. En la primera, el bullrichismo estaría representado por Juan Pablo Arenaza, jefe de campaña de la candidata presidencial de Juntos por el Cambio. En la segunda podría incorporarse Cristian Ritondo, una de las principales figuras del PRO en la provincia de Buenos Aires. El equipo que organizará la fiscalización electoral es considerado clave para el balotaje porque Milei tuvo muchos problemas para controlar los votos en todo el país.

Bullrich nombró a Alberto Fohrig, coordinador de sus equipos técnicos, y a la abogada Silvina Martínez para que se integren a sus pares de La Libertad Avanza en esa misma tarea. También se integrarán los responsables de comunicación y de otras áreas para trabajar juntos en la campaña. De allí surgirá la compatibilización de medidas de gobierno en las que hay afinidad entre Milei y el PRO.

Patricia Bullrich y Mauricio Macri, en el búnker de JxC durante la noche de las elecciones (Foto AP)

En las filas macristas-bullrichistas están convencidos de que hicieron lo correcto al sellar el pacto con Milei y confían en que con el correr de los días habrá más figuras que apoyarán al libertario para el balotaje del 19 de noviembre como una forma de frenar a Sergio Massa, el candidato oficialista.

Por eso la expectativa está puesta en las palabras de Macri cuando sea entrevistado por Feinmann. Se prevé una fuerte defensa del ex presidente del acuerdo con Milei y una réplica a los cuestionamientos que recibió por parte de Elisa Carrió y de radicales como Gerardo Morales y Martín Lousteau.

Hasta ahora, el ex mandatario no habló sobre el tema, pero sí lo hizo Bullrich en la conferencia de prensa de este miércoles, junto con Luis Petri, su compañero de fórmula, donde ratificó su rechazo al oficialismo: “La Argentina no puede iniciar un nuevo ciclo kirchnerista liderado por Sergio Massa. Hace 20 años que nos hunden en la decadencia”. dijo. Y agregó: “Nos encontramos ante el dilema de cambio o de continuidad mafiosa. La mayoría eligió un cambio, nosotros lo representamos y no podemos ser neutrales. No negociamos el cambio que la Argentina necesita”.

Javier Milei y Patricia Bullrich posan durante su participación en el programa "A Dos Voces" (Foto EFE)

“Hoy creemos que hay que unir fuerzas para un objetivo superior. Como dijo San Martín, ‘cuando la patria está en peligro todo está permitido, excepto no defenderla’”, remató.

En la rueda de prensa, Bullrich fue consultada sobre los ataques que recibió de Milei en la campaña (la acusó de poner bombas en jardines de infantes): “Anoche tuve encuentro con Milei, mantuvimos una charla respecto de lo que fueron sus declaraciones y nos perdonamos mutuamente porque hoy la Patria necesita que seamos capaces de perdonarnos; está en juego el futuro”, enfatizó.

Macri recibió a Milei en su casa el martes por la noche para tratar de alcanzar un acuerdo. Se sumó Bullrich primero y luego lo hicieron los libertarios Guillermo Francos y Karina Milei y dos invitados del ex presidente, Cristian Ritondo y Diego Santilli. Al día siguiente estaba prevista una reunión del PRO para debatir la postura en el balotaje, pero se suspendió porque Bullrich dio una conferencia de prensa para anunciar su respaldo a Milei “a título personal”, al igual que Petri.

Horacio Rodríguez Larreta comunicó que no apoyará ni a Javier Milei ni a Sergio Massa en el balotaje

Antes de hablar con los periodistas, la titular del PRO recibió en su casa de Palermo a un grupo de dirigentes del partido para hablar del tema: estaban, entre otros, Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Jorge Macri, Cristian Ritondo, Diego Santilli, Federico Angelini, Ignacio Torres y Humberto Schiavoni, entre otros. Bullrich y Mauricio Macri conversaron con sus pares durante media hora sobre la necesidad de fijar una postura del partido ante el balotaje, pero sin mencionar lo que todos habían leído en los diarios: el encuentro secreto con Milei. El polémico tema apareció recién a partir de una pregunta de Vidal que tensó el ambiente: “¿Pero ustedes se reunieron o no con Milei?”.

Sólo en ese momento Macri y Bullrich lo admitieron, sin dar muchos detalles, y lo justificaron como una estrategia para evitar la continuidad del kirchnerismo. En un clima de tirantez, Larreta expresó sus diferencias con Milei y con Massa y le pidió a Bullrich que en la conferencia de prensa aclarara que su apoyo al libertario era a título personal. Enseguida estalló Ignacio Torres, el gobernador electo de Chubut: “Recién me entero de la reunión con Milei. Quiero saber por qué estamos deliberando sobre algo que ya tienen decidido”, se quejó. “Fue algo informal”, le contestó Bullrich.

Larreta se diferenció de Macri y Bullrich: este miércoles, luego del anuncio de la titular del partido, llamó a una conferencia de prensa para confirmar que no apoyará a Milei ni a Massa en el balotaje del próximo 19 de noviembre: “Quiero ser bien claro ante ese dilema. Las dos opciones son muy malas para todos los argentinos. Es nuestra responsabilidad defenderlos”, resaltó.

Patricia Bullrich y Luis Petri anuncian su apoyo a Javier Milei para la segunda vuelta (Foto Maximiliano Luna)

El jefe de Gobierno admitió su “claro malestar” por la actitud del ex presidente y la titular del PRO de mantener “reuniones secretas, a medianoche, y acuerdos que no se saben qué son”. Incluso fue más allá al poner la mira en los coqueteos del ex presidente con el libertario: “Macri le dio aval a la palabra de Milei durante la campaña y eso mismo le dijo Bullrich quejándose, no es cosa mía”, dijo.

Luego, los 10 gobernadores de JxC tomaron distancia de la decisión de Macri y Bullrich: tras reunirse, ratificaron su oposición al gobierno nacional, pero aclararon que esa decisión no significa un respaldo explícito al líder libertario.A la vez, enfatizaron en que seguirán trabajando en la defensa de sus valores, pero sin entregarse “al alquimista de turno” ni “traicionando su identidad”.

También rechazaron el apoyo a Milei y a Massa figuras de Juntos por el Cambio como Vidal, Elisa Carrió, Miguel Angel Pichetto y Graciela Ocaña, entre otros dirigentes. Lo mismo hicieron las autoridades de la UCR, lideradas por Gerardo Morales y Martín Lousteau, con fuertes críticas contra Macri y Bullrich: “Están fuera de la coalición”, afirmaron tras una reunión del partido. La réplica de Bullrich a sus críticos fue virulenta: “Conformamos un equipo hace tiempo con Mauricio (Macri) y estamos legitimados por la sociedad porque ganamos las PASO”, dijo. Y explicó: “Acá pueden hablar Lousteau, Morales, Larreta y todos los que quieran, pero nosotros les ganamos”.