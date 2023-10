Martín Lousteau: “Macri dejó Juntos por el Cambio y fundó el mileimacrismo”

El senador nacional de Evolución apuntó habló sobre Mauricio Macri tras el respaldo a Milei

Luego de que la tensión estallara dentro de Juntos por el Cambio por el pacto entre Javier Milei y Patricia Bullrich, gestionado por Mauricio Macri, el senador nacional Martín Lousteau volvió a apuntar contra el expresidente en medio de los riesgos de ruptura de la coalición. “Macri dejó Juntos por el Cambio y fundó el mileimacrismo”, sostuvo.

Tras la derrota electoral de la oposición en las elecciones generales, Lousteau expresó que “siente una decepción muy grande”, al tiempo que analizó el panorama electoral actual. “La cuestión es entre dos candidatos que no entusiasman nada”, indicó.

Durante una entrevista con Luis Novaresio al aire de LN+, negó que haya tenido intenciones de abandonar todo luego de que Juntos por el Cambio se posicionara como la tercera fuerza nacional al mencionar que tiene por delante “dos años más de senador, con un rol asignado y una responsabilidad”. De igual forma, reconoció que “no hicieron las cosas bien”, razón por la cual el electorado decidió que fueran oposición.

Las declaraciones del senador se dan luego del anuncio que realizó Bullrich el miércoles, con el que terminó de destapar las diferencias internas que había dentro del espacio opositor. “Tuve encuentro con Milei, mantuvimos una charla respecto de lo que fueron sus declaraciones (la acusó de poner bombas en jardines de infantes) y nos perdonamos mutuamente porque hoy la Patria necesita que seamos capaces de perdonarnos”, alegó en ese momento la exministra de Seguridad al hacer público su respaldo al candidato libertario.

Gerardo Morales y Martín Lousteau en la conferencia de la UCR del miércoles (Luciano González)

La reacción de la Unión Cívica Radical (UCR) no se hizo esperar. En una conferencia de prensa, Gerardo Morales y Martín Lousteau consideraron de “irresponsable” y “vergonzoso” el pacto entre Bullrich y Milei, al tiempo que cruzaron a Macri. Todos consideran que la coalición no se rompió, sino que el expresidente y la antigua candidata presidencial la abandonaron.

En esa línea, el senador nacional señaló que “Macri dejó Juntos por el Cambio y fundó el macrimileismo o mileimacrismo, se fue a otro espacio”. “Decidieron unilateralmente, al revés de lo que hicieron todos los partidos que se reunieron y tomaron una postura colectiva. Ellos decidieron hacer una conferencia de prensa, sin avisar, diciendo que se iban con Milei, traicionando todo lo que dijimos en la campaña y lo que aspiramos a representar”, precisó antes de decir: “Me dio vergüenza”.

Sobre el trasfondo del anuncio, Lousteau contó que él se enteró en ese mismo momento, pero mencionó que intentó comunicarse con Bullrich una vez que tomó conocimiento de la reunión “secreta” que se dio el día anterior y que se anunció que la presidenta del PRO iba a dar declaraciones. “La llamé, le escribí y no me contestó. Lo llamé a Horacio Rodríguez Larreta y me dijo: ‘Sí va a haber una conferencia de prensa y que iba a ser algo a título personal’, pero lo primero que hicieron fue decir ‘estamos acá como fórmula que representamos 6 millones de votos’. Ahí dejaron a hablar a título personal”, cuestionó.

Patricia Bullrich y Javier Milei se mostraron juntos horas después del anuncio

Al hablar del rol que jugó el expresidente en el acuerdo, el senador además recordó el “coqueteo” que existió entre Milei y Macri durante toda la campaña electoral y el vínculo que ambos reconocen tener, por lo que expuso: “A pesar de que no tiene ningún cargo electivo en este momento, ni dentro de la coalición, ni de su partido, decide qué es lo que hace cuando no le gusta hacia dónde va la coalición”. Por esto mismo, propuso en cambio que “diga que no pertenece más a Juntos por el Cambio porque los valores que representan los que forman parte de la coalición no los comparte”. “Él no aceptó el lugar que le dio la gente”, sumó en otro momento de la entrevista.

En este contexto, Lousteau reveló que Bullrich recibió “presiones para sesgar su discurso del domingo mucho más de lo que lo hizo”, cuando la decisión de la coalición era “que sea equilibrado y no sesgado hacia un lugar”.

De cara al balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei, evitó sentar una postura a favor de algún candidato y expresó: “No sé bien qué voy a hacer la verdad, eso es del ámbito personal” tras explicar que ambos “representan lo mismo”.