Kicillof asistirá a los municipios para que paguen el bono salarial anunciado por Massa

Axel Kicillof y Sergio Massa

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, garantizará el pago del bono de $60.000 a trabajadores estatales anunciado por el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa. Además, instrumentará un fondo especial de $12 mil millones de ayuda para los municipios que anticiparon que tienen dificultades para cumplir con la medida, anticiparon fuentes oficiales a Infobae.

Este miércoles, intendentes de Juntos por el Cambio habían pedido asistencia del gobierno bonaerense porque -aseguran- no tienen fondos para abonar la suma fija anunciada el fin de semana por el gobierno nacional. Si bien aún no se publicaron las resoluciones que reglamenta la medida, en el caso de los trabajadores públicos el bono depende de una decisión voluntario de cada administración. De hecho, 12 provincias ya anticiparon que no pagarán.

Tras varios días de estudio de cómo aplicar la medida dispuesta el último domingo por Massa, finalmente en la gestión bonaerense definieron que se va a pagar sobre la paritaria en el caso de que el aumento del mes “de menor” a la suma de $60 mil. Se va a completar la suma fija de los dos meses: septiembre y octubre.

La novedad es que dispondrá de un Fondo de $12 millones para asistir a los municipios que decidan pagar la suma fija a sus trabajadores municipales y no dispongan de los recursos.

El tema de los municipios era complejo. Hay distritos que habían avisado que no podrían pagar lo dispuesto por Massa como ocurrió con los intendentes de la oposición. En lo que respecta a los distritos oficialistas solo dos -Ensenada y San Martín- habían oficializado que se harían cargo de la recomposición económica.

También, cuando emergen este tipo de discusiones, siempre se pone sobre la lupa los plazos fijos que tienen los intendentes.

En San Martín, distrito que gobierna internamente Fernando Moreira -que es el candidato local de UP-, se pagará la suma fija. Así lo había anunciado este martes en el marco de una recorrida junto al gobernador bonaerense. El jefe político del peronismo de San Martín es el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis.

“Estamos absolutamente de acuerdo con mejorar el salario de las y los trabajadores”, planteó Moreira y también -junto a Kicillof y en medio de un móvil televisivo- advirtió que “si nos ayuda el gobernador vamos a estar más contentos”. Lo que sugirió como una humorada del jefe comunal en realidad fue la demanda de varios intendentes tanto oficialistas como opositores. Kicillof dio lugar a ese fondo que será de $12 mil millones.

En la Primera sección electoral, algunos intendentes habían planteando que se debía crear un fondo especial “con fondos nacionales o provinciales” para la asistencia de los distritos. Lo mismo habían dicho los intendentes de Juntos por el Cambio. “Solicitamos se disponga de un fondo extraordinario que permita implementar la medida en cada uno de nuestros territorios sin desfinanciar a los municipios o alterar su funcionamiento en un momento donde es esencial que los mismos puedan mantener su capacidad de respuesta”, advirtieron este miércoles los intendentes de la oposición luego de reuniones que mantuvieron entre ellos e incluso con Kicillof como ocurrió el lunes último con los intendentes radicales.

“Quedamos a la espera de coordinar el impacto de lo que son las medidas que se han anunciado a nivel nacional, porque si eso tendría algún tipo de impacto…la verdad es que los municipios no tenemos capacidad para dar ese tipo de respuesta en lo que son los niveles municipales”, había dicho el intendente de Rauch y presidente del Foro de Intendentes de la UCR, Maxi Suescún, luego de la reunión con el gobernador bonaerense.

El martes, el intendente kirchnerista de Ensenada Mario Secco había anunciado anunció que su gestión pagará la suma fija anunciada por Massa. “Se pagará en dos partes con fondos propios y significa un importante esfuerzo de la Gestión Municipal para acompañar el bolsillo de cada uno de sus trabajadores. Esto nos convierte en el primer Municipio en otorgar este extra”, expresó el jefe comunal. Antes de ser intendente, Secco fue el secretario general de los trabajadores municipales de su municipio.

Además de la suma fija, el intendente K también firmó un nuevo convenio colectivo de trabajo con el sector municipal y lo hizo acompañado del ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa. La presencia de Correa en dicha firma también pareció definir un posicionamiento del gobierno bonaerense.

Desde el lunes a esta parte, Kicillof recibió a distintos representantes gremiales. Por su despacho pasaron representantes de UPCN, de la CTA Autónoma y de los Trabajadores.

En el medio, el gobierno provincial se encuentra en las puertas de una nueva negociación paritaria con el sector público para lo que resta del año. En septiembre se debe abonar un aumento del 15% según lo acordado. Es en esa nueva negociación en la que se pondrá sobre la mesa la discusión de una suma fija.

“Nosotros en la Provincia de Buenos Aires a todos los colectivos de trabajadores de la Provincia les hemos dado, a través de la negociación paritaria, aumento por encima de la inflación. En cada uno de los años de gobierno y también este año en lo que va del año, más allá de la aceleración de los precios, estamos por encima de la inflación en el tema paritario. Obviamente ahora con la devaluación que ocurrió hay que ver cómo se ubica la cuestión inflacionaria, pero nosotros tenemos esa garantía para los trabajadores y trabajadoras de la provincia que su sueldos no pierdan con la inflación”, había dicho Kicillof este martes al ser consultado sobre la aplicación de la suma fija al sector estatal.

Planteó también que cuando “se dan estas situaciones -la devaluación- hay que acompañarlas con medidas compensatorias. Nosotros desde el punto de vista de la provincia de Buenos Aires, no solo venimos ganándole a la inflación, sino que en septiembre teníamos pautado un aumento del 15% para los estatales del gobierno provincial. De todas maneras, la cuestión del bono nos parece muy interesante en la medida que tengamos posibilidades y que convenga en el terreno de una paritaria que funciona muy bien. Sin dudas algo vamos a implementar a nivel provincial, veremos qué”.

