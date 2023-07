Revelaron que Milagro Sala organizó y contrató propaganda para promover los graves incidentes en la legislatura en Jujuy

Un informe difundo en el programa Periodismo Para Todos (PPT - Canal 13) reveló que la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, estuvo detrás de la organización de los graves incidentes ocurridos la semanas atrás en Jujuy en el marco de las protestas por la nueva Constitución que impulsó el gobernador -y precandidato a vicepresidente- Gerardo Morales.

El jueves pasado la Justicia ordenó un allanamiento en la casa de la dirigente social, ubicada en el barrio Cuyaya de la capital provincial, donde Sala cumple con prisión domiciliaria. Según difundió este domingo Lanata, en la vivienda se encontraron 11 celulares, dinero en efectivo y un listado de personas con planes sociales. La información fue aportada por un testigo de identidad reservada que acotó que Sala recibió la visita de varias personas en las últimas semanas.

El allanamiento fue ordenado por el juez Rodolfo Fernández. Los investigadores sostienen haber encontrado indicios de que la dirigente habría cumplido un rol de instigadora en los sucesos. Tales evidencias surgen de mensajes de texto y audio, más movimientos advertidos en los alrededores del domicilio de Sala en las horas previas al ataque a la Legislatura, el 20 de junio, luego de la jura de la nueva Constitución.

El procedimiento judicial se determinó tras el testimonio de un imputado de identidad reservada. En las últimas horas, PPT dio a conocer las declaraciones de un comerciante salteño al que Sala recurrió para encargar banderas propagandísticas que, suponen, fueron utilizados en las manifestaciones contra Morales.

Semanas atrás durante los incidentes en Jujuy

“Mi local es público y me encargaron unas banderas para la Tupac, diciendo que las paga Sal”, comentó esta persona que agregó que luego le solicitaron banderas para ATE (Asociación Trabajadores del Estado). “Al momento de entregarlas le mandé un mensaje a Milagro para decirle que ya estaban y que me podía hacer una transferencia. Me responde que transferencias no está haciendo”, acotó.

El testimonio fue acompañado por un audio de WhatsApp en el que cual se escucha la voz de Sala decir: “Yo me cuido mucho con los cbu, haceme el favor de venirte acá para casa y te pago lo de las banderas ¿si?”.

“Fui hasta su domicilio, le entregué las banderas y me pagó de contado”, continuó el comerciante. En otro mensaje de voz, Sala dice le adelanta que “el lunes o martes” le iba a encargar “100 banderas más, pero de ATE”. “Te voy a contratar continuamente”, agregó la líder de la Tupac Amaru.

La persona de identidad reservada relató que al llegar a la casa de Sala se “sorprendió” porque la dirigente social tenía al alcance “teléfonos celulares y cosas que personas con prisión domiciliaria no tienen”. “Había mucha gente, era gente de visita, por ahí la policía hace la vista gorda. Había 20 personas mínimo”, contó.

Lanata informó que entre las personas que visitaron la casa de Sala en los últimos días se encuentran dos referentes de la agrupación: Juan Pablo Acuña y Juan Manuel Estigarribia.

“Me di cuenta al llegar a su casa que Milagro Sala sigue manejando todo”, remarcó el comerciante salteño.

Los incidentes en Jujuy dejaron como saldo 85 detenciones, con personas posteriormente imputadas en dos causas que corren en paralelo.

El primer episodio se vivió el sábado 17 de junio, luego de la aprobación en la madrugada previa, del nuevo texto constitucional en Jujuy. Allí la policía detuvo a 25 personas en el piquete que se había establecido en el acceso al pueblo de Purmamarca, en el cruce de las rutas nacionales 9 y 52.

Tras varios intentos fallidos de funcionarios de persuadir a los manifestantes, la policía decidió avanzar y se produjeron los incidentes. La investigación quedó a cargo del fiscal Walter Rondón, quien imputó a los detenidos por atentado y resistencia a la autoridad.

El otro hecho, que ocurrió en la Legislatura de Jujuy y alrededores, acaparó la atención de todo el país y fue transmitido en tiempo real por las canales de televisión, durante la jura de la nueva Carta Magna. Tras ello fueron detenidas otras 60 personas. Allí, la investigación implica, además, delitos como estrago, y se agrava porque en el edificio existen archivos históricos considerados de importancia para las instituciones jujeñas. En esa causa interviene el fiscal Diego Funes.

