Cristina Kirchner reveló que habló con Daniel Scioli un día después del cierre de listas: los detalles de la conversación

Daniel Scioli y Cristina Kirchner durante una reunión en el Instituto Patria

Cristina Kirchner brindó este lunes un discurso atípico que inevitablemente estuvo atravesado por el sorpresivo y frenético cierre de listas que invadió a Unión por la Patria. La Vicepresidenta quiso explicitar -en un mensaje que pareció destinado a la militancia- cómo fueron las negociaciones que derivaron en que uno de sus protegidos políticos, Eduardo de Pedro, tuviera que declinar su precandidatura presidencial para darle lugar a que Sergio Massa sea quien encabece una lista de unidad.

Sin embargo, el ministro del Interior no fue el único “herido” del oficialismo. Daniel Scioli, con quien iba a disputar las PASO que parecían cerradas hasta el viernes a la noche, también fue corrido de la contienda y poco se supo de cómo se definió ese proceso, que dejó al ex gobernador dolido y enojado con quienes, más en privado que en público, siempre alentaron su postulación.

No es casual que durante su presentación de esta tarde la Vicepresidenta nombrara al embajador en Brasil, contara que hablaron por teléfono y explicitara que nunca se le cruzó por la cabeza intervenir para que el ex motonauta se bajara de la contienda electoral.

La Vicepresidenta se mostró con Sergio Massa dos días después del cierre de listas. Defendió a "Wado" De Pedro y contó que habló con Daniel Scioli

“Anoche hablé con Daniel Scioli, con quien siempre me unió una relación de respeto mutuo, siempre. Tuvimos una charla excelente. No voy a repetir lo que hablamos, pero algunas cosas ya salieron publicadas hoy en algunos diarios, así que voy a obviar la tarea de contar lo que hablamos, pero quiero decirles que parte de esto también se debe a una suerte de intervención que hay. ¿Por qué está este escenario en nuestro espacio político?”, reveló la Vicepresidenta, deslizando que la realidad convulsiva del peronismo tiene un único responsable: Alberto Fernández.

Según pudo reconstruir Infobae del llamado del domingo, la sensación con la que se quedó el diplomático coincide plenamente con el diagnóstico de la ex mandataria. Impulsado por el abandono que sintió en la recta final de lo que para él era su revancha política, fue Scioli quien pidió hablar con la titular del Senado para dejarle en claro cuáles eran sus impresiones.

“Nunca me trataron tan mal como en esta negociación. Nunca nadie me trató tan mal como el albertismo”, le dijo el embajador a CFK. Fue, sin dudas, lo más fuerte de una larga charla que de ambos lados reconocen como “muy humana”, a pesar de las diferencias que los separaron en los últimos meses.

El destrato que se apoderó de Scioli está justificado y así se lo hizo saber a Cristina Kirchner. El ex gobernador le dio detalles de una cena que hubo en Villa La Ñata el jueves a la noche después del acto de lanzamiento que encabezó junto a Victoria Tolosa Paz y Nito Artaza. Además de la ministra de Desarrollo Social, estuvieron Alberto Fernández y Santiago Cafiero. Allí, los tres le dijeron al embajador que debía resistir las presiones para bajarse de la contienda presidencial, que tenía el apoyo de la Casa Rosada y que no le atendiera el teléfono ni a Cristina Kirchner ni a nadie del entorno de la ex mandataria. Por esas horas, se había instalado con fuerza la versión de una intervención de la titular del Senado para lograr una lista de unidad.

Daniel Scioli junto a Victoria Tolosa Paz en el acto de lanzamiento de su precandidatura presidencial (REUTERS)

“Me dijeron que no había manera de que me bajaran de las PASO”, le confesó Scioli a CFK Aún permanecía la euforia por el lanzamiento en el ND Ateneo, en donde el “Pichichi” había desafiado al kirchnerismo y anunciado que Hugo Moyano encabezaría la boleta de diputados en la provincia de Buenos Aires.

Pero el viernes, horas después de la cena en la que le habían garantizado un respaldo cerrado, el panorama mutó por completo. Cuando ya era una realidad que en Unión por la Patria estaban negociando una lista de unidad y se abrieron los teléfonos entre Cristina Kirchner, Alberto Fernández, Sergio Massa, “Wado” de Pedro, Máximo Kirchner y Juan Manuel Olmos como intermediario, Scioli fue dejado de lado.

El ex motonauta le contó a quien fuera presidenta mientras él gobernaba la provincia de Buenos Aires que durante todo el día llamó a los principales referentes del albertismo y ninguno le atendió el teléfono. Es decir que el fuerte enojo del embajador -que ya volvió a Brasil para la visita oficial de Fernández- está anclado en que el viernes, cuando se definió la fórmula presidencial que lo excluía, no pudo hablar con nadie del círculo presidencial que le había prometido apoyo.

Así y todo, hubo un último dato que terminó de encender la bronca de Scioli. Durante la charla con Cristina Kirchner, la Vicepresidenta le contó que ella ofreció colocarlo en el quinto lugar de la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires a cambio de que desistiera de la candidatura presidencial, algo que al ex gobernador nunca le comunicaron desde el albertismo. De hecho, trascendió que Scioli no había pedido nada para bajarse -algo que es cierto-, pero él nunca supo que la ex mandataria había avalado que ocupara un lugar que le aseguraba ser parte de la Cámara baja.

¿Habrá colaborado todo este derrotero para que hoy CFK fuera aún más dura contra el Presidente y su círculo íntimo? Sin dudas lo hizo para que, a su manera, reconociera en público a quien hasta último momento puso en jaque la estrategia electoral del kirchnerismo.

