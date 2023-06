Hubo acuerdo y los movimientos sociales formarán parte de la alianza oficialista en la provincia de Buenos Aires

Gildo Onorato y Daniel Menéndez

Después de varios días de discusiones y tensiones internas, La Patria de los Comunes —el partido político de los movimientos sociales que integran el Frente de Todos— logró un acuerdo con La Cámpora para formar parte de la alianza justicialista en la provincia de Buenos Aires. Su incorporación ya fue refrendada por representantes del Evita y Somos Barrios de Pie, las dos principales organizaciones que forman parte del flamante espacio que aún no cuenta con aval nacional.

Hasta ayer, las principales organizaciones que que integran la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) amenazaban con abandonar el oficialismo bonaerense si no se les permitía competir con “boleta corta” en las intendencias donde tienen decidido disputar espacios de poder a intendentes peronistas y opositores, como, por ejemplo, en La Matanza y Tres de Febrero.

Sin embargo hoy a media mañana Emilio Pérsico, uno de los referentes del Movimiento Evita junto a Fernando “Chino” Navarro —ambos funcionarios nacionales— y Gildo Onorato, secretario gremial de la UTEP llegaron a un entendimiento con Máximo Kirchner, uno de los líderes de La Cámpora y presidente del PJ bonaerense para permanecer dentro del oficialismo.

Es más, un chat de Pérsico le confirma al diputado nacional que ya firmaron la pertenencia a la coalición oficialista. Onorato y Menéndez fueron los encargados de refrendar la alianza antes del cierre previsto para la media noche de hoy.

Emilio Pérsico y Máximo Kirchner acordaron que La Patria de los Comunes, la agrupación política de los movimientos sociales forme parte de la alianza oficialista en la provincia de Buenos Aires

En diálogo con Infobae, el secretario gremial de la UTEP ratificó: “En el día de hoy en mí carácter de presidente del partido La Patria de los Comunes de la Provincia de Buenos Aires junto a Daniel Menéndez, vicepresidente del partido a nivel nacional, firmamos la inscripción en la alianza que encabeza el Partido Justicialista”.

Allegados a La Cámpora le dijeron a este medio que a partir de ahora viene el debate por las candidaturas y la presentación de boletas en las paso y, al igual que los principales dirigentes sociales, entienden que “la unidad” es el objetivo principal para enfrentar “a la derecha”.

Menéndez, después de reconocer que existieron días de arduas negociaciones con La Cámpora “seguimos apostando a la unidad y la participación para construir la victoria electoral en las próximas elecciones, tanto a nivel nacional como provincial”.

Menéndez, coordinador nacional de Somos Barrios de Pie, apoya la reelección de Axel Kicillof como gobernador de la provincia de Buenos Aires. El Evita, que preside La Patria de los Comunes, aún no definió la cuestión. Es más, hay dirigentes de primera línea de esa organización que se inclinan por que el mandatario provincial, en caso de haber PASO a nivel nacional, se presente como precandidato presidencial, para competir contra Sergio Massa, el ministro de Economía, en caso de no lograr una lista de unidad. Ese también será un tema que deberán saldar antes del 24 de junio, fecha en la que deben presentarse los nombres de los precandidatos.

La Patria de los Comunes, es el partido político de los principales movimientos sociales oficialistas

En cambio, La Patria de los Comunes, no formará parte de la alianza electoral oficialista al no recibir el reconocimiento federal por parte de la justicia electoral. El tiempo les jugó en contra y no consiguieron presentar los papeles para unificar los seis partidos políticos —se necesita un mínimo de cinco— que ya consiguieron avales suficientes en las provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Corrientes, Misiones, San Luis y Chaco.

El siguiente paso será unificar cada uno de esos sellos en uno solo, La Patria de los Comunes, tal cual es el nombre que lleva en el territorio bonaerense. “Cómo no teníamos un nombre para disputar en internas la candidatura presidencial no salimos corriendo a presentar los avales a la justicia electoral que además esta avocada a las próximas elecciones”, detalló un destacado dirigente del espacio social y político.

Hasta ahora, los movimientos sociales no se muestran alineados detrás de ninguno de los posibles precandidatos que ya demostraron interés por competir: Sergio Massa, Daniel Scioli, Juan Grabois, Agustín Rossi y Eduardo “Wado” de Pedro. En cambio, se muestran propensos a consensuar una lista nacional de unidad.

Desde los espacios sociales también integrarán el hasta ahora Frente de Todos los partidos Frente Patria Grande, que conduce el precandidato presidencial y líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois y el Partido del Trabajo y el Pueblo (PTP), liderado por el diputado nacional y referente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) Juan Carlos Alderete.

