“Si Evita te viera”: la fuerte reacción de los movimientos sociales contra la ministra Victoria Tolosa Paz

Pasado el mediodía, las organizaciones que protagonizaron la Marcha Federal comenzaron a llegar a Plaza de Mayo (Franco Fafasuli)

La Marcha Federal piquetera que desembocó en Plaza de Mayo este miércoles 17 de mayo y permanecerá allí al menos un días más, generó un contrapunto entre sus protagonistas y el gobierno nacional.

Ante la escena de cientos de personas, en buen número mujeres con sus hijos pequeños, en carpas montadas en los alrededores de la Casa Rosada, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, accionó formalmente, solicitando la intervención de la Defensoría Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para que los manifestantes eviten acudir a la protesta con menores.

Además, la funcionaria cercana al presidente Alberto Fernández, realizó una exposición de argumentos en su cuenta de Twitter en la que cuestionó las razones de los dirigentes para el reclamo en el espacio público, defendiendo las políticas asistencialistas del gobierno.

Los movimientos sociales le respondieron a la ministra Tolosa Paz. La diputada Natalia Zaracho, fue terminante en Twitter

Esa postura abierta y confrontativa desató una fuerte reacción por parte de dirigentes que sostienen la marcha. Por caso, la diputada nacional Natalia Zaracho, militante barrial y cercana al dirigente del Frente de Todos Juan Grabois, le dedicó un hilo de tuits sin eufemismos.

“Como se nota que nunca te cagaste de hambre Victoria Tolosa Paz, como se nota que no tenés ni idea de lo que pasa en la provincia...”, abrió sin vueltas. “Si Evita te viera...”, ironizó más adelante.

La dirigente, oriunda de Lomas de Zamora en la provincia de Buenos Aires, contó que concurrir a las marchas con sus hijos en la mayoría de los casos para las mujeres no es una opción. “Nadie quiere ir con su hijo a pasar frío a movilizar y si llegas a eso es porque no tenés más opción. Cuando no teníamos espacio de cuidado en las cooperativas cartoneras salíamos familias completas a trabajar. A mi mama la acusaban de ser mala madre por no dejarnos en casa. No sabían que el barrio era peligroso a esa hora”, contó.

“Estás muy confundida si pensás que los chetos de ese country donde vivís te van a votar haciendo esta campaña. Ellos nunca te van a votar y los de abajo menos porque el pueblo será pobre pero no boludo y sabemos bien quien nos caga y quien no”, continuó Zaracho, quien forma parte del Frente Patria Grande en la Cámara Baja.

Antes, Eduardo Belliboni, había invertido los argumentos de la ministra, asegurando que lo que saca a la calle a los niños es la falta de contención en los comedores organizados en los barrios, que el gobierno desfinancia según el dirigente del Polo Obrero.

Desde la Izquierda, el diputado Gabriel Solano, cruzó a la funcionaria y al gobierno nacional. “Hay miles de niños durmiendo en las calles por la responsabilidad de este gobierno, por su pacto con el FMI y por el ajuste en la asistencia social”.

El diputado del Frente de Izquierda, Gabriel Solano, criticó a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz

Marcha, vigilia y permanencia en la plaza

La Marcha Federal partió el lunes desde distintos puntos del país. Eduardo Belliboni, con el Polo Obrero, viajó hacia La Quiaca en el inicio de la semana para recorrer distintas ciudades del país sumando organizaciones que se plegaban a la protesta.

En el sur, Puelo y Comodoro Rivadavia, fueron otro de los puntos de referencia de la travesía simbólica para dejar el reclamo expreso.

La dirigencia asegura que el gobierno tiene en carpeta avanzar en un recorte de los planes Potenciar Trabajo por exigencia del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Afirman, además, que las altas en ese programa de asistencia de 38 mil pesos para los desocupados o trabajadores en negro que completan con eso sus ingresos, está congelada.

El jueves habrá nuevos reclamos en el centro porteño

Además solicitan que los montos sean revisados por el desfasaje que provoco en cualquier ingreso fijo el proceso de inflación que vive el país.

Luego de un acto frente a la Casa Rosada en el que cada uno de los dirigentes del interior del país describió situaciones locales de cada región, comenzó una vigilia.

En la jornada del jueves 18 de marzo, por primera vez, confluirán los distintos sectores de movimientos sociales que expresan distintas posiciones políticas. Tanto los más cercanos al gobierno, como el Movimiento Evita y la UTEP, como las organizaciones piqueteras y sectores de izquierda, preparan una manifestación contundente con críticas generalizadas al gobierno nacional.

La reacción contra la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, representa en ese contexto, un anticipo de lo que expresarán en la siguiente jornada.

