Resultados elecciones 2023 en Tierra del Fuego: Gustavo Melella ganó con más del 50% de los votos

Con una diferencia apabullante, Gustavo Melella se impuso en las elecciones de Tierra del Fuego y logró la reelección con el 52,95% de los votos superando por más de 40 puntos al candidato del PRO, Héctor Stefani, quien alcanzó el 10,19%. El alto porcentaje de votos en blanco representó casi la misma cantidad que toda la oposición sumada.

En tercer lugar quedó Laura Almirón, postulante de Republicanos Unidos y aliada de Javier Milei a nivel nacional, quien obtuvo el 7,38% de los sufragios dejando en cuarta posición a Juntos Por el Cambio, que compitió con el candidato radical Pablo Blanco y cosechó el 5,65 % de los votos. La lista la completó Zulma Fernández, del Frente de Izquierda, que sacó 2,76%.

“La clave del triunfo es el trabajo de todos los días, vos no inventas nada en un proceso electoral. Si no acompañaste a tu gente durante todo el tiempo, la gente no te acompaña”, manifestó Melella al momento de celebrar la reelección sin necesidad de haber ido al balotaje.

“El gran desafío es el acceso a la tierra y la vivienda, seguir generando empleo y la transformación educativa”, planteó de cara al futuro de la provincia.

Gustavo Melella fue reelecto gobernador de Tierra del Fuego

El mandatario provincial se refirió también al 21,36% de votos en blanco que representó casi el total de lo alcanzado por todos los opositores juntos. “Es llamativo”, señaló Melella. “Siempre tuvimos un alto nivel de voto en blanco para lo legislativo, no lo ejecutivo. Tenemos que reflexionar, a veces la gente se cansa de los proceso políticos, de tanta mala onda que tiramos, de tanta discusiones, tenemos que tener la humildad de reflexionar qué pasó”, planteó el gobernador del Frente de Todos.

Te puede interesar: Elecciones en Tierra del Fuego 2023: hubo más de 20% de voto en blanco y se impuso el gobernador Gustavo Melella

Melella también saludó a todos los gobernadores que hasta el momento fueron electos y reelectos, y destacó: “Todas las provincias son importantes, todos los votos de los argentinos son importantes y significativos”. En conferencia de prensa agradeció al Gobierno Nacional “por habernos acompañado” y “a los referentes de la oposición que nos han enviado sus mensajes”.

A través de su cuenta de Twitter, el presidente Alberto Fernández expresó su alegría por el triunfo de Gustavo Melella en los comicios de Tierra del Fuego. “Querido @gustavomelella, tu reelección como gobernador de nuestra maravillosa y productiva Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur es una muestra del compromiso que tenés con este pujante pueblo fueguino. Continuaremos por este camino: más producción y más trabajo”, escribió el jefe de Estado este domingo por la noche.

Además del Presidente, saludaron al gobernador reelecto el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro; el ministro de Economía, Sergio Massa; el embajador en Brasil, Daniel Scioli; el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; y el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, entre otros funcionarios y dirigentes del oficialismo.

Melella celebró el triunfo junto a la militancia oficialista de Tierra del Fuego en el búnker montado en el Centro San Martín de Río Grande.

En unas elecciones desdobladas temporalmente de las nacionales y distanciadas de los liderazgos del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, el jefe provincial de Concertación Forja liderará el Ejecutivo de la provincia durante los próximos cuatro años con un fuerte control sobre la Legislatura que le permitiría concretar su plan de reformar la constitución local.

A última hora de la noche de este domingo, Melella agradeció una vez más al pueblo fueguino, a la militancia y a los colaboradores; destacó la amplitud de Somos FORJA que “se amplió en voces, debates y consensos, y concluyó: “Hoy comienza un nuevo capítulo en la historia de la provincia, en el que continuaremos construyendo una Tierra del Fuego que mira al futuro, en crecimiento. Renovamos nuestro compromiso con nuestra querida provincia”.

Seguir leyendo: