Elecciones en Salta: ante una oposición que busca consolidarse, Gustavo Sáenz se encamina a lograr la reelección

A un día de las elecciones en Salta, Gustavo Sáenz busca la reelección con la estrategia de un gobierno pendular a nivel nacional

(Enviado especial) En menos de 24 horas, Salta comenzará un nuevo acto electoral en el que la población elegirá entre 12 candidatos a su gobernador para los próximos cuatro años. En este escenario, el mandatario provincial Gustavo Sáenz apunta a transitar una jornada sin mayores inconvenientes para poder lograr la reelección y gestionar hasta 2027.

Los opositores que intentarán vencer en las urnas a Sáenz son 11 en total: Miguel Nanni (Juntos por el Cambio), Emiliano Estrada (Frente Avancemos), Walter Wayar (Entre Todos), Claudio Del Pla (Frente de Izquierda MST-Partido Obrero), Lucio Paz Martínez (Frente Salta Avanza Con Vos), Mauro Sabbadini (Frente Salta Con Felicidad), Ramiro Escotorin (Instrumento Electoral Por la Unidad Popular), Marcos Tognolini (Movimiento Al Socialismo), Daniela Planes Saiz (Partido de Trabajadores Por El Socialismo), Violeta Gil (Política Obrera) y Lia Verónica Caliva (Salta Para Todos - Caliva Gobernadora).

Los 12 candidatos a la gobernación salteña

Con una estrategia pendular en lo que refiere a la relación con el gobierno de Alberto Fernández, Sáenz mantiene un discurso de cercanía y distancia con la gestión presidencial, aunque también lo hace con la oposición nacional. En su objetivo de no quedar estrechamente vinculado a la grieta que se plantea en el país, el mandatario salteño apunta a no ser arrastrado por el viento de cola que una crisis de esos espacios pueda generar.

En la última apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura local, Sáenz se encargó de reforzar esta idea de su gestión. “Argentina no empieza ni termina en la General Paz”, enfatizó aquella vez a manera de introducción para después sentenciar: “Cuando tengo que acompañar, acompaño; pero cuando tengo que levantar la voz para defender los intereses de todos los salteños, me pongo firme a pelear por sus derechos. Yo no soy delegado de ningún gobierno nacional”.

Encuadrado en el frente de gobernadores del Norte Grande, en su discurso hacia fuera de los límites del territorio salteño Sáenz plantea que “es necesario mantener las relaciones cordiales que correspondan” con Nación. “Como intendente lo hice con un gobierno nacional anterior (Mauricio Macri) y logramos grandes obras. Con este gobierno (Alberto Fernández) también lo hice y también logramos grandes obras para Salta”, supo señalar aquella vez el peronista. La estrategia de distancia y cercanía que alguna vez aplicó como intendente de la Ciudad de Salta, ahora la consolida a escala nacional como gobernador. Juntos por el Cambio, en este escenario, presentará por primera vez un candidato a gobernador en Salta y apunta a consolidar sus bases.

Bettina Romero y Emiliano Durand protagonizan la disputa del oficialismo salteño por la ciudad capital

La última semana de cara a las elecciones estuvo marcada por una escalada en lo que respecta a conflictos sociales: hubo importantes reclamos contra Sáenz por parte de trabajadores de la salud y la educación local. Con este contexto y con una oposición que en apariencia no logra pisar con firmeza, el gobernador apunta a lograr este domingo la confirmación de su segundo mandato.

Gustavo Sáenz nació el 14 de abril de 1969 en la ciudad de Salta y tiene cuatro hijos. Es abogado y antes de ser gobernador, fue senador provincial, concejal y luego intendente capitalino entre 2015 y 2019. En las elecciones presidenciales de 2015, vale recordar, cumplió el rol de compañero de fórmula de Sergio Massa por el Frente Renovador.

Este domingo, un total de 12.207 candidatos confirmaron sus postulaciones y serán 1.082.462 los electores habilitados para elegir entre los cargos en disputa: gobernador (1), senadores provinciales (11), diputados provinciales (30), intendentes (60) y concejales (343).

De ese total de postulantes oficializados, este 14 de mayo solo 12 apuntarán a la gobernación, mientras que 154 irán por el cargo de senador, 671 por el de diputado, 414 el de intendente y 10.944 el de concejal.

