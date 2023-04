Rodríguez Larreta: “La unidad del PRO y de Juntos por el Cambio está más garantizada que nunca”

Horacio Rodríguez Larreta habla durante el acto de reconocimiento a miembros del Grupo Especializado de Rescate (GER), perteneciente al Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires

La interna del PRO parece haber alcanzado su punto de ebullición, pero Horacio Rodríguez Larreta optó por enfriar las especulaciones que se hacen sobre un virtual y definitivo quiebre del espacio opositor.

“No participo de discusiones internas, puede haber diferencias, pero la unidad del PRO y de Juntos por el Cambio está más garantizada que nunca”, garantizó el jefe de Gobierno, un día después de una serie de duros cruces públicos entre los referentes del espacio opositor, a partir de su decisión de desdoblar las elecciones de CABA para que se vote el mismo día que la presidencial, pero con boleta única electrónica.

Te puede interesar: Qué son las elecciones concurrentes, el sistema elegido por Rodríguez Larreta en CABA

Al ser repreguntado sobre los cuestionamientos de Mauricio Macri, que habló de una “profunda desilusión”, Larreta tomó distancia de la polémica y optó por diferenciarse de su ex jefe político: “Jamás me han escuchado, ni me van a escuchar, criticando a a otro miembro de Juntos por el Cambio. Si hay una diferencia, la discutimos”.

En cuanto a la decisión de implementar elecciones concurrentes en el distrito porteño, Larreta resumió: “En la Ciudad de Buenos Aires el código electoral es clarísimo cuando dice que se vota con boleta única. Luego uno puede decidir si es de papel o electrónica, pero la ley es muy clara”.

Horacio Rodríguez Larreta estuvo acompañado por el ministro de Seguridad porteño, Eugenio Burzaco, y por Waldo Wolff, secretario de Asuntos Públicos de CABA

NOTICIA EN DESARROLLO