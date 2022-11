Juicio por la obra pública: Julio De Vido hablará hoy en el inicio de la última etapa antes del veredicto

Báez y De Vido adelante y Cristina Kirchner al fondo en la primera audiencia del juicio por la obra pública. Los dos primeros tendrán hoy la posibilidad de hablar por última vez antes del veredicto (AFP)

El ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido hablará hoy en el juicio oral por la obra pública en el que está acusado junto a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, y otros imputados. Será en el inicio de la etapa de las palabras finales que es la última antes del veredicto, cuya fecha dará a conocer el Tribunal Oral Federal 2 el próximo martes después de que también tenga la posibilidad de hablar la ex Presidenta.

La audiencia comenzará a las 9:30, será virtual y es el comienzo de la etapa de las últimas palabras. Es el momento en el que los acusados en un juicio pueden hablar frente al tribunal antes del veredicto. Hacerlo no es una obligación, sino optativo. Los jueces del Tribunal Oral Federal 2, Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, decidieron dividir las últimas palabras de los 13 acusados en tres audiencias y por orden alfabético de los imputados, como fueron los alegatos.

Así, hoy tendrán la posibilidad de dirigirse a los jueces los primeros cinco acusados: el empresario Lázaro Báez; los ex funcionarios de Vialidad de Santa Cruz Mauricio Collareda y Raúl Daruich; De Vido; y el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala.

Cuando los jueces le pregunte a De Vido si quiere hablar, el ex ministro dirá que sí. Así se lo adelantaron a Infobae allegados a la defensa del ex funcionario que fue ministro durante los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Será la primera vez que De Vido hable en el juicio ya que durante el proceso optó por su derecho de no hacerlo.

Cristina Kirchner en una de las audiencias del juicio por la obra pública

“Hay una chance de que Báez hable. Lo estamos resolviendo”, le dijo a este medio un allegado al empresario. Báez sí declaró en el juicio cuando fue su indagatoria. El otro ex funcionario nacional que podrá hablar es Fatala y por estas horas analizaba qué iba a hacer.

El tribunal no fijó un límite de tiempo para que se expresen los acusados que quieran hacerlo. “Se entiende que por la naturaleza de las últimas palabras suele ser algo corto. Veremos si alguien se extralimita ”, analizó una fuente judicial.

Así se espera una audiencia breve. La siguiente será el martes cuando otros cuatro acusados tengan la posibilidad de hablar. Son: Cristina Kirchner; el ex presidente de Vialidad de Santa Cruz Héctor Garro; el ex funcionario del Ministerio de Planificación y primo del ex presidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner; y el ex secretario de Obras Públicas José López.

Cuando finalice ese audiencia los jueces darán la fecha del veredicto. Será para las palabras finales de los últimos cuatro acusados —Raúl Pavesi, José Raúl Santibáñez, Juan Carlos Villafañe (los tres ex titulares de Vialidad de Santa Cruz) y Nelson Periotti, ex director de Vialidad Nacional— y para la decisión final.

El Código establece que una vez que el último acusado habla ante el tribunal los jueces ese mismo día deben dar el veredicto. Para eso pasarán a un cuarto intermedio para deliberar —en rigor es una decisión que ya vienen trabajando— y fijarán la hora en la que leerán el veredicto.

El fiscal Diego Luciani

El juicio comenzó en mayo de 2019 y se juzgan las presuntas irregularidades en las 51 obras públicas que las empresas de Báez recibieron para Santa Cruz. “Néstor Kirchner y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional una de las matrices de corrupción más extraordinarias que se hayan desarrollado en el país”, dijo el fiscal Luciani en sus alegatos en los que consideró probadas las irregularidades y pidió condena para los 13 acusados.

Para la Vicepresidenta, Luciani solicitó 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por considerarla jefa de una asociación ilícita y por administración fraudulenta. Lo mismo para Báez. Y 10 años de prisión para López, De Vido y Periotti, entre los principales acusados.

“Hoy más que nunca la sociedad reclama justicia y ustedes, señores jueces, son los encargados de dar a cada uno lo que corresponde. Una sentencia ejemplar puede ser el primer paso para restaurar la confianza de la sociedad en las instituciones. Nuestro único objetivo fue buscar la verdad. Señores jueces, este es el momento. Es corrupción o justicia. Y ustedes tienen la decisión”, había dicho Luciani en su última audiencia de alegatos.

La defensa de Cristina Kirchner pidió su absolución. “No es corrupción o justicia. Hay un solo camino, justicia. Las acusaciones fueron desmanteladas, destruida. No hay otro camino”, respondió Carlos Beraldi, abogado de la vicepresidenta.

