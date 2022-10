Elisa Carrió cuestionó la idea de Patricia Bullrich para que las fuerzas armadas puedan actuar en lugares como Rosario

Carrió Cuestionó La Idea De Patricia Bullrich Para Que Las Fuerzas Armadas Puedan Actuar En Lugares Como Rosario

La referente de la Coalición Cívica, y socia fundadora de Cambiemos, Elisa Carrió, cuestionó la idea de Patricia Bullrich -que también defiende Mauricio Macri y está estudiando el PRO- de utilizar las fuerzas armadas en conflictos como los que sufre la ciudad de Rosario con el narcotráfico.

La nueva diferencia expuesta en Juntos por el Cambio surgió luego de un análisis que realizó “Lilita” sobre la situación del país y el contexto mundial. Carrió percibe un escenario de “ebullición” en el que a fines de año o a principios de 2023 “hay posibilidad de crisis social” a partir de la crisis económica. Pese a sus cuestionamientos hacia Alberto Fernández, señaló que el Presidente “es la única personas que puede tener un rol y asegurar canales institucionales para que haya democracia” porque “la pelea de fondo en el mundo es entre democracia y dictadura”.

En declaraciones a Todo Noticias (TN), pese las internas que atraviesa la oposición, afirmó que “cree” que “Juntos por el Cambio llega unido a las elecciones”; pero que está “harta de hablar de esas cosas” y que le da “vergüenza” discutir candidaturas en este momento: “Veo la posible anarquía que viene, la anomia, el caos social... ¿Cómo organizamos una transición democrática? Hay fenómenos en todo el mundo... VOX en España, la que puede ser la victoria de Marine Le Pen en Francia, el presidente de la Cámara de Diputados que asume en Italia es pro Putin, y Putin está diciendo que va a utilizar mecanismos nucleares. Creo que Europa está en preguerra mundial”.

Y recordó que antes del último gran conflicto bélico, “la crisis por inflación en Alemania, la crisis en Italia... y la gente votó a un psicópata como Hitler, incluso parte de la población judía; y en Italia apareció “el Duce (Benito Mussolini)”.

En este marco, Carrió vinculó el contexto mundial con el diputado libertario Javier Milei: “Participan de un neo conservadurismo del tipo fascista, no creen en la democracia, no creen en la república; por un lado creen en una anarquía capitalista y en algunos valores tradicionales”. “El problema no es que gane, el problema es que no dura”, advirtió.

“El año que viene se va a jugar la responsabilidad individual de los votantes, más allá de a quien se elija. O se elige una democracia constitucional que valore la división de poderes, los derechos humanos y el desarrollo económico, o algún tipo de fascismo ya sea de izquierda o de derecha”, manifestó Carrió y planteó que “si Juntos por el Cambio llegara a tener candidaturas que se alían con el fascismo, yo me presentaría en la interna para que no sea culpable ni cómplice del fascismo que viene”.

“Veo a gente de clase alta que dice que le tiene bronca a los políticos y dicen ‘yo lo voto a Milei’. Después háganse responsables: del tráfico de niños, del fin de la democracia...háganse responsables”, enfatizó.

“El fascismo es una ola, y yo a esa ola no me subo. Puede subirse algún otro dirigente, mujer u hombre -porque la ola es la ola- pero a mí no me corren”, agregó y advirtió que “hay algunas personas que en Juntos por el Cambio pueden -por fama, poder u ola- prenderse de un emprendimiento fascista”.

Para la referente de la Coalición Cívica, “en campaña los candidatos dicen lo que la gente quiere escuchar y la gente quiere escuchar discursos extremos”, y allí envió otro mensaje hacia el interior de JXC pero fundamentalmente hacia Patricia Bullrich, Mauricio Macri y el PRO, que en las últimas semanas plantearon reformar leyes para que las fuerzas armadas puedan actuar en lugares como Villa Mascardi o Rosario.

Aclarando que no personficaba en la crítica, dijo que “es mentira que para combatir el narcotráfico van a poner a las fuerzas armadas”: “No hay ejército, un cabo o un suboficial gana 50 mil pesos, lo que estamos haciendo es entregar las fuerzas armadas a los narcotraficantes porque no nos ocupamos de dignificar y capacitar a las fuerzas armadas, entonces es una mentira”.

“Votaría a una persona que supiera que no va a ser anti republicana, que en ningún caso va a robar los recursos del estado ni empobrecer a los más pobres. No me importa si es o no de Juntos por el Cambio”, concluyó.

