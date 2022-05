Tenso cruce entre José Luis Espert y Christian Castillo: “Si querés ir más allá vamos más allá”

Tenso cruce al aire entre José Luis Espert y Pablo Duggan

Un tenso cruce se vivió en la televisión entre el economista José Luis Espert y el Dirigente del PTS/FIT, Christian Castillo al discutir sobre política, economía y sobre todo al explicar la causa de la aceleración de la inflación.

El debate comenzó ‘picante’ cuando Espert criticó a Roberto Feletti, ex funcionario del Gobierno: “ Yo creo que la Secretaría de Comercio no debería existir, así que directamente Feletti me parece un inútil en una secretaría inútil, así que esta bien. No creo que haya que pedirle a la gente que pague un impuesto para que haya una Secretaria de Comercio . Los problemas de inflación se arreglan de otra manera en el mundo. Dejando de emitir y generando confianza para que la gente quiera tener pesos. Comparado con lo que hay en frente a Guzmán, lo que sería el kirchnerismo duro, Guzmán es Einstein”. “Ah suavecito arrancaste”, comentó Pablo Duggan al comenzar la charla, en su programa Desafío 2022, como si vaticinara la discusión que estaba por venir.

Poco a poco el clima de la discusión subía entre respuestas, repreguntas y sobre todo interrupciones. El ánimo en el estudio comenzaba a caldearse, hasta que en un punto la situación no tuvo retorno cuando Castillo lanzó: “ Una cosa que repiten todos los economistas liberales es que dan una sola causa para explicar la inflación ”.

Espert: No, está demostrado hombre, hay una sola causa y no me grite.

Castillo: ¿Espert usted se puede callar un minuto? ¿Se puede callar un minuto? ¿Se puede callar un minuto? Se pone en teletubbi.

Espert: Es una estupidez lo que está diciendo (agarrándose la cabeza y se tapa los ojos).

Castillo: Si a Espert le gusta meter tiros, balas porque no le gusta escuchar porque no acepta la refutación de sus argumentos que son los argumentos berretas que tienen los liberales, como si ahora la inflación en el mundo está aumentando por mayor emisión y no porque hay una guerra, solo a Espert se le puede ocurrir que hay una sola causa.

Espert: Pero eso puede ser en un país desarrollado, no en argentina hombre, estás diciendo una estupidez grande como una casa.

Castillo: Las empresas que usted nombró son monopolios y le cobran…escúcheme, ¿puede un minuto callarse la boca?

Espert: No porque decis boludeces sin parar.

Castillo: No, usted no deja hablar.

Espert: Sabes qué, yo no te voy a escuchar, si me gritas no te escucho. Pero si gritas yo te grito más fuerte, si querés ir más allá vamos más allá.

Castillo: No, usted no deja hablar. No me hable encima.

Espert: No me voy a callar, si me gritas me voy a callar menos.

Castillo: Cállese, cállese, cállese, cállese Espert. No no, ya me está sacando, cállese, estoy hablando yo. Cállese, cállese, cállese, cállese.

Espert sostuvo que para frenar la inflación se debe dejar de emitir dinero y generar confianza

Con la ‘charla’ totalmente desvirtuada, gritos e interrupciones el conductor decidió intervenir y pidió mutear al diputado para que no pudiera hablar. Sin embargo, Espert siguió respondiéndole.

Buscando continuar con el debate Castilló dijo: “¿Espert me puede escuchar? Todos los estados capitalistas subsidian a sus empresas, los monopolios extranjeros que vienen acá vienen en general subsidiados por sus países. El problema que usted plantea es falso, el problema que hay en el sistema que usted defiende”.

“Para tu tranquilidad acá se subsidian las empresas nuestras desde toda al vida y le cagamos la pobre vida a la gente que labura , yo daría cero subsidios. El sistema es de competencia. ¿Qué está mal competir? “, retrucó Espert.

Sumándose a la crítica hacia el diputado, otro de los panelistas englobó la actitud del economista con característica de su inclinación política: ”Fijate lo que vende la derecha, dos o tres consignas que las grita y las impone para su propio público para fidelizarlo y es lo que está haciendo acá. No tienes la valentía de escuchar lo que yo digo”.

“Es berreta lo tuyo ¿Qué valentía? Me tenés las pelotas llenas con tu etiqueta pedorra”, le respondió el diputado.





