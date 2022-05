Un sindicalista del Estado dice que no marchan los fines de semana porque “descansan y ven fútbol”

Las declaraciones de Oscar De Isasi, secretario general de ATE Provincia de Buenos Aires

A raíz del malestar social que generan los cortes de tránsito, un sindicalista fue consultado por la posibilidad de organizar esas protesas en días no hábiles como sábados o domingos. En esa oportunidad, Oscar De Isasi, secretario general de ATE provincia de Buenos Aires, aclaró que los trabajadores destinan ese tiempo para “descansar y ver fútbol” y defendió las medidas de fuerza que se implementaron este martes en Plaza de Mayo.

“En lugar de hacerlo un miércoles, por ejemplo, no se podía hacer un sábado una movilización de este estilo”, preguntó un periodista durante una entrevista a De Isasi para el portal Infocielo. La consulta fue en la previa a la movilización anunciada por la CTA Autónoma en la avenida de Mayo y 9 de Julio, para marchar hacia la Plaza de Mayo, donde realizaría -posteriormente- un acto frente al Cabildo.

En ese sentido, el sindicalista aclaró que “el sábado en general los trabajadores lo utilizan para el descanso”. “¿El domingo?”, repreguntó el conductor, por lo cual De Isasi repitió: “El domingo lo utilizan para el descanso y la mayoría puede ver fútbol, al equipo que pertenecen, y bien merecido lo tienen al descanso” .

Los periodistas insistieron en la posibilidad de trasladar las protestas a días que compliquen menos la jornada laboral. Sin embargo, el dirigente gremial cerró: “Nosotros tratamos que sea lo más masivo posible”. “Prefiero perder un día de clases si eso garantiza las transferencias provinciales antes que no hacer nada y esperar que el FMI nos vaya cortando el financiamiento”, agregó.

“La medida que tenemos los trabajadores cuando no somos escuchados es la medida de acción para garantizar la movilización. Si el FMI cogobierna la Argentina ni siquiera vamos a tener financiación para arreglar las escuelas que tanto se necesitan”, concluyó.

La consigna de la central que conducen Ricardo Peidro y Hugo Godoy para este martes era “Fuera FMI de la Argentina” y contó con la participación de la Corriente Clasista y Combativa, FeTERA, Pymes para el Desarrollo Nacional, Federación Nacional Campesina, Frente Popular Darío Santillán, Unidad Popular, Proyecto sur, Soberanxs, Partido Comunista y Grupo Bolivar, entre otros.

En el caso de ATE, conducida por De Isasi, tiene la representación de unos 30 mil auxiliares bonaerenses. Es por eso que no se pudieron garantizar las condiciones de higiene y salubridad en las escuelas, complicando así el dictado de clases. Como consecuencia, muchos establecimientos optaron por suspender la actividad pedagógica.

La jornada de protesta también incluyó manifestaciones en ciudades del interior del país, entre ellas en Mar del Plata, Azul, Olavarría, Paraná, Neuquén, Santa Fe y San Nicolás. También en Córdoba y Jujuy.

En las protestas reclamaron también “aumento de salarios, jubilaciones y asignaciones sociales por encima de la inflación; techo, tierra y trabajo; una ley de emergencia en violencia contra las mujeres”, y el rechazo “al monitoreo y el ajuste del FMI”.

El secretario general de la CTA Autónoma, Ricardo Peidro, sostuvo que la movilización es parte de “una jornada de lucha con paros y movilizaciones”. “Le estamos diciendo no al FMI. Es decirle no al ajuste para que se pueda construir una sociedad más igualitaria. Hay que actuar sobre los formadores de precios para que no dinamiten cualquier acuerdo que se haga”, reclamó.

