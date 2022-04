Les denegaron la excarcelación a los sindicalistas de Camioneros que bloquearon una empresa e irán a la cárcel

Maximiliano Cabaleyro junto a Pablo Moyano

La jueza de Garantías de San Nicolás, María Eugenia Maitegui, les denegó este miércoles la excarcelación al titular del Sindicato de Camioneros de Camioneros de San Nicolás y concejal del Frente de Todos, Maximiliano Cabaleyro, y a Fernando Espíndola, secretario general del gremio en San Pedro.

Ambos están detenidos en la División de Investigaciones de la Departamental de la ciudad (DDI) desde el viernes pasado acusados por los delitos de turbación de la posesión, extorsión, extorsión en grado de tentativa y coacción por un bloqueo contra una empresa de distribuciones.

La magistrada le solicitó cupo al Servicio Penitenciario de la ciudad para que alojen a ambos dirigentes gremiales. En las próximas horas se resolvería el trasladó a la Unidad Penal N°3 ubicada en la ciudad bonaerense.

Pocas horas después de entregarse el gremio que conducen Hugo y Pablo Moyano decidió convocar a un paro de actividades por tiempo indeterminado, cortar la recolección de residuos y bloquear el ingreso de camiones a San Nicolás.

Hugo Moyano viajó a San Nicolás la semana pasada para apoyar a los sindicalistas que fueron detenidos

La medida de fuerza duró hasta el domingo a la noche cuando la empresa de recolección de residuos le comunicó al intendente local, Manuel Passaglia, que iban a comenzar a recolectar la basura que se acumuló en las calles de la ciudad durante tres días. Además, algunos transportistas le anticiparon que volverían a circular.

Con el conflicto en estado de ebullición, Passaglia, que formar parte de Juntos por el Cambio, anticipó que si no levantaban el bloqueo, iba a enviar camiones municipales a recolectar los residuos y advirtió que si continuaban con esas medidas iba a municipalizar el servicio.

Esa decisión sigue estando en la agenda del jefe comunal. Si el conflicto se recrudece y el sindicato de Camioneros vuelve a tomar medidas de fuerza que impidan el normal desarrollo de la recolección, entonces avanzará con su idea de absorber el servicio de recolección.

Mientras tanto, el intendente no quiere meterse en un conflicto con el sindicato de Camioneros. Por eso no salió a contestarle a Hugo Moyano, quien el lunes, durante una conferencia de prensa, aseguró que el bloqueo no existió.

“Desmentimos categóricamente que haya habido un bloqueo”, indicó el líder de Camioneros, al tiempo que remarcó “es una situación absolutamente política, creada por sectores que tienen la responsabilidad de hacer Justicia”. Los Moyano consideran que la decisión judicial está relacionada al macrismo y que existe una persecución contra ellos.

Por otra parte, la presidenta del Movimiento Empresarial Anti Bloqueo, Verónica Razzini, y la abogada de la empresa Distribuciones Rey, que fue la que Camioneros bloqueó en San Pedro y que derivó en la apertura de la causa judicial, Florencia Arietto, presentaron una denuncia con Hugo Moyano, Pablo Moyano y Julio Cabaleyro, padre del detenido y dirigente del gremio, por “coacción agravada”.

Ambas pidieron en la denuncia que el intendente Passaglia sea citado como testigo. Apuntan contra los sindicalistas por el bloqueo que tuvo lugar en la ciudad bonaerense y el corte de la recolección de residuos durante el último fin de semana.





Noticia en desarrollo....