María Eugenia Vidal: “Este Gobierno no tiene un plan ni un programa económico”

María Eugenia Vidal observa de cerca la producción de aceitunas en un establecimiento de San Juan

En una gira con “perfil productivo” en la provincia de San Juan, la diputada nacional María Eugenia Vidal visitó territorio cuyano donde se reunió con dirigentes de Juntos por el Cambio, que están envueltos en una disputa interna para ver qué sector se impone con una candidatura a la gobernación. En ese marco, aprovechó la oportunidad para cuestionar con dureza las políticas oficiales impulsadas para reducir la inflación, sobre las que pronosticó que “ya mostraron su fracaso” y no “resuelven el problema de fondo”.

“ La inflación no es producto de la guerra sino de la emisión descontrolada, este gobierno no tiene un plan ni programa económico ”, dijo en definiciones durante una recorrida por el distrito cuyano. “Se necesita un plan, un programa económico que tenga pasos, que nos diga hacia dónde vamos a ir y cómo vamos a ir. La Argentina no resiste más la improvisación”, agregó.

“El año pasado cerramos con el 51% de inflación. La Argentina tiene un promedio de 40% de inflación anual desde el regreso de la democracia, sin considerar el periodo de hiperinflación. Desde 1970 se firmaron 10 acuerdos de congelamiento de precios, por distintos gobiernos. Está claro que por ahí no es, tampoco es con más impuestos, aumentando las retenciones”, precisó en una rueda de prensa.

Con un marcado perfil orientado hacia la producción, la ex gobernadora bonaerense mantuvo un encuentro durante su visita con la Cámara Minera de la Provincia y recorrió una calera en Sarmiento. Además, conoció un emprendimiento que exporta aceite de oliva y conversó con productores de ajo y cebolla.

Según informaron sus colaboradores, la intención del viaje es adentrarse en qué es lo que se necesita que se haga para la provincia desde el Congreso. “Como diputada nacional, para poder representar mejor, tenés que conocer, recorrer y entender, para hacer bien mi trabajo”, sostuvo.

Al desembarcar en suelo sanjuanino, María Eugenia Vidal encabezó una conferencia de prensa con su colega del bloque Juntos por el Cambio, Marcelo Orrego. Asistieron otros referentes del espacio a esa mesa, como Susana Laciar, Enzo Cornejo y Fabián Martín.

La diputada nacional arribó a la provincia en un momento tenso en la coalición opositora, que busca dirimir sus diferencias para presentar una eventual candidatura a gobernador provincial en 2023. Dos referentes se disputan ese lugar: Marcelo Orrego y Fabián Martín. La derogación de las PASO locales, impulsado por el gobernador peronista Sergio Uñac, complicó el panorama interno.

“El mejor candidato surgirá de este equipo. No soy yo quien defina, sino respetar el trabajo. Si no se modifica esta ley, que no validamos jurídicamente, y no se ponen de acuerdo en una fórmula única, va a elegir la gente y yo voy a estar acompañando a este equipo, que va más allá de quien ocupe el cargo de candidato”, dijo Vidal de manera equidistante acerca de las aspiraciones de los dirigentes de Juntos por el Cambio.

En su segundo día de viaje, Vidal continuó la recorrida con un encuentro con una docente de escuela de frontera y visitó la casa natal de Sarmiento, al tiempo que se interiorizó en la actualidad y las problemáticas que enfrenta la industria fruti-hortícola y lechera de la región. Poco después, participó de otra reunión con referentes y dirigentes de Juntos por el Cambio y cerró su agenda del martes con una cena organizada por jóvenes PRO.

