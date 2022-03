La periodista que firmó las solicitadas a favor y en contra del Presidente: “Estoy de acuerdo con cosas que dicen las dos cartas”

María Seoane, periodista y escritora.

Después de haber firmado días atrás la solicitada mediante la cual referentes de la cultura, la política y la comunicación destacaron la importancia de mantener unido el bloque del Frente de Todos para evitar el retorno del neoliberalismo a la Argentina y Latinoamérica, llamó la atención que María Seoane, reconocida periodista y escritora afín al oficialismo, haya avalado ayer el comunicado titulado “Unidad del campo popular: moderación o pueblo”, bajo el cual distintos intelectuales ligados al kirchnerismo duro respaldaron a la vicepresidenta Cristina Kirchner y apuntaron contra el presidente Alberto Fernández. Sin embargo, ella misma hoy se encargó de despejar todas las dudas en torno a su postura y admitió que está de acuerdo “con cosas que dicen las dos cartas” .

“En cada una de las cartas están planteados dilemas de la política, frente a una realidad tan compleja que tenemos en la Argentina”, señaló Seoane, ex directora de Radio Nacional, durante un reportaje para Radio Con Vos.

En la misma línea, Seoane consideró que es necesario “tomar decisiones mucho más drásticas con respecto a los grandes poseedores de riquezas y a los responsables del saqueo que vivimos en la Argentina” , haciendo alusión a la deuda que el país mantiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI), a la cual calificó como “impagable” y “esencialmente política”.

Ante este escenario, la intelectual kirchnerista explicó por qué firmó las dos cartas difundidas por distintos sectores oficialistas: “Lo hice a propósito, porque estoy de acuerdo con cosas que dicen las dos cartas”.

No obstante, durante el reportaje Seoane diferenció los roles que hoy en día cumplen Cristina Kirchner y Alberto Fernández. “Creo que hay un liderazgo político en el Frente de Todos que está Cristina y el presidente tiene una función y ha sido elegido por la mayoría de los argentinos”, analizó.

A raíz de las fuertes críticas que recibió el presidente Fernández por el acuerdo alcanzado con el FMI, intelectuales identificados con el albertismo emitieron un documento el pasado 13 de marzo bajo el título “La unidad del campo popular en tiempos difíciles”, a partir del cual los firmantes remarcaron la importancia de mantener unido el bloque del Frente de Todos para evitar que la derecha vuelva a gobernar el país.

“Una pregunta nos convoca y nos exige encontrar las respuestas imprescindibles: ¿Cuál es la mejor estrategia para enfrentar en la etapa actual a las fuerzas de la derecha, la ultraderecha y el neoliberalismo que se muestran activas y con una fuerte capacidad de interpelación social?”, plantea el documento que lleva la firma de Lila Pastoriza, Claudio Marín, Cecilia Todesca Bocco, Roberto Follari, Ana Castellani - Jaime Sorín, Elina Malamud, Fernando Peirano, Sabina Frederic, Pablo Semán, Nahuel Sosa, Ricardo Rouvier, Lucía Perl, Claudio Ingerflom, Adrián Cannellotto y la mencionada Seoane, entre otros.

En contrapunto, ayer se conoció otra solicitada en la cual académicos y referentes de la cultura identificados con la Vicepresidenta salieron a responder la carta emitida por el sector más ligado al Presidente. Bajo el título “Unidad del campo popular: moderación o pueblo”, criticaron al mandatario nacional y afirmaron que “la ‘Unidad’ del Frente de Todos ya se rompió en noviembre de 2021″. También hicieron hincapié en que cuando “el mismo gobierno genera las expectativas y la defraudación de las expectativas, es el instante cruel donde la moderación se transforma en impotencia”.

La vicepresidente Cristina Kirchner (i), junto al presidente Alberto Fernández. (Natacha Pisarenko/vía REUTERS)

El comunicado, que también lleva la firma de Seoane, plantea en uno de los primeros párrafos: “Bienvenido el intercambio de ideas y la explicitación de los posicionamientos y matices sobre cómo avanzar en la construcción del programa político, económico, cultural, social y latinoamericano. El debate público es una fortaleza de todo proyecto político nacional y popular. Nunca es una debilidad”. También sostuvieron que“ la unidad no se mantiene porque se la nombre”, sino que “se mantiene si continúan activas las políticas que le dieron origen”, en alusión al reiterado pedido de “unidad” de parte del albertismo.

“La política gubernamental ha llegado a su punto más trágico: la preparación de escenarios de anuncios donde no se realizan anuncios. Es la práctica fallida de anticipar políticas que no se concretan: el mismo gobierno genera las expectativas y la defraudación de las expectativas. Es el instante cruel donde la moderación se transforma en impotencia. Deciden bajarle la intensidad a la política y, como efecto no deseado, suprimen a la política. Proponen ir despacio pero terminan inmóviles. Pretenden hablar suave pero se vuelven inaudibles. Todo lo que se presenta moderado termina siendo débil y sin capacidad transformadora. Es necesario recordarlo: los gobiernos no se evalúan por sus intenciones, sino por sus eficacias”, puntualizó el kirchnerismo duro en uno de los fragmentos más fuertes de la carta, luego de que el Presidente anunciara que el viernes pasado comenzaba “la guerra contra la inflación”.

En medio de este fuego cruzado, Seoane, quien respaldó ambas posturas, manifestó: “Los dirigentes del Frente de Todos deben hacer funcionar esa coalición”.

