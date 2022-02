Con los intendentes a la cabeza, el PRO bonaerense perfila candidatos para municipios donde gobierna el peronismo

Los intendentes del PRO en Mar del Plata

La construcción de candidaturas hacia la elección del 2023 ya empezó para el PRO bonaerense en lo que respecta a intendencias donde hoy gobierna el Frente de Todos e incluso los municipios del interior que comanda la Unión Cívica Radical. Así quedó blanqueado luego del encuentro de los intendentes del partido que a nivel provincial preside Jorge Macri. Es que a la reunión gestada por jefes comunales se sumaron los llamados “sin tierra” , dirigentes del espacio que hacen base en los municipios del PJ, en un gesto de apertura y paz interna.

“Nos convoca la coyuntura, pensando el año como intendentes, pero también sintonizando con los radicales: somos casi 60 intendentes de toda la provincia de Buenos Aires. Y también una construcción territorial para adelante porque pensamos que podemos ser 20 o 30 más en el 2023 y por eso estamos invitando a referentes territoriales de municipios hoy no gobernamos a nivel local y están acá”, remarcó el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela tras el encuentro celebrado en el tradicional restaurant Tío Curzio.

Son varios los dirigentes que actualmente son concejales o fueron funcionarios provinciales o nacionales durante el gobierno de Cambiemos. Hoy, algunos de ellos -llamados sin tierra- también ocupan también bancas legislativas. En las elecciones 2023 se perfilan como precandidatos a intendentes.

Martiniano Molina por Quilmes, Segundo Cernadas en Tigre, Ezequiel Pazos por José C. Paz son algunos de los dirigentes que este viernes se sentaron en la mesa de los intendentes. “Hombres y mujeres que vienen trabajando y tienen ganas de transformar sus ciudades”, amplió Valenzuela.

También se anotan en este pelotón el ex intendente de Morón -que buscará regresar a la intendencia- Ramiro Tagliaferro, Guillermo Sancho (San Pedro), Juan Manazzoni (Tandil), Joaquín Sanchez Charró (General Alvarado), Lucas Iturri (Lezama), Clarisa Armando (Villa Gesell), Juan Camio (Benito Juárez) y Beatriz Sotera (Chivilcoy). “La verdad es que fue un buen gesto”, admiten desde el sector de “los sin tierra”.

Hay un armado dentro de intendentes dentro del PRO que en principio busca expandirse: los jefes comunales de Lanús, Néstor Grindetti, y de La Plata, Julio Garro, están a la cabeza. Grindetti tiene el sello Hacemos. “Hemos decidido dar un paso más que es abrir y generar una nueva puerta de ingreso a Juntos, lo que significa buscar cierta identidad política que quizás hoy falta para terminar de conseguir esos cinco, seis puntos en la provincia que sin dudas se necesitan para el 2023 y nos garantice ganar la elección a nivel nacional y provincial”, explica Garro.

La línea que se bajó además es dar la discusión interna con los socios de la UCR, incluso en el interior donde -salvo en algunos municipios- el PRO aparece relegado frente a la estructura del radicalismo. Desde el 2019 en la provincia de Buenos Aires hay 71 intendentes del Frente de Todos, 60 intendentes de Juntos y cuatro de espacios vecinalistas.

Los intendentes que este viernes se reunieron en Mar del Plata fueron: Guillermo Montenegro, haciendo de anfitrión por General Pueyrredón y sus pares Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Néstor Grindetti (Lanús), Julio Garro (La Plata), Soledad Martinez (Vicente Lopez), Camilo Echevarren (Dolores), Ezequiel Galli (Olavarría), Francisco Ratto (San Antonio de Areco), Gustavo Perie (Ramallo), Javier Iguacel (Capitán Sarmiento), Javier Martínez (Pergamino), Jorge Echeverry (Lobos), José Luis Zara (Carmen de Patagones), Mariano Barroso (9 de Julio), Mariano Uset (Coronel Rosales), Martin Yeza (Pinamar), Sebastián Abella (Campana).

Gobernación y territorio

Pero, además, la mayoría de los intendentes del PRO muestran una foto de unidad que también busca, hacia la discusión electoral del año que viene, presentarse como una alternativa a la gobernación, ya que hay otras figuras dentro del espacio que no son intendentes, pero que no descartan disputar un lugar por el ejecutivo provincial: los diputados nacionales por Juntos, Diego Santilli y también el ex ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo van en esa dirección.

En el radar también asoma el sello de la presidenta del partido a nivel nacional, Patricia Bullrich. Desde hace semanas, resuena el nombre del ex titular de Vialidad Nacional y actual jefe comunal de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel, como el nombre bonaerense que pueda acompañarla en una eventual precandidatura. Bullrich en Nación, Iguacel en Buenos Aires. La semana pasada, con la nueva conformación de autoridades partidarias, el intendente de Capitán Sarmiento consiguió un lugar en la mesa ejecutiva del partido bonaerense. Bullrich fue quien trabajó para ello.

La determinación de incluir a los sin tierra también es también un gesto hacia el vidalismo en la provincia de Buenos Aires de parte de los intendentes. Es que luego del cierre de listas y la mudanza de la ex gobernadora a CABA, un número de legisladores quedaron sin su referencia directa para asuntos bonaerenses. Sin embargo todavía se sostienen en unidad. La situación quedó evidenciada cuando a fin del año pasado la Legislatura bonaerense habilitó a los intendentes a ir por un nuevo mandato en 2023, modificando la ley que limitaba las reelecciones indefinidas de jefes comunales.

En aquella sesión, los bloques de Juntos votaron divididos tanto en Diputados como en el Senado y quienes todavía responden a la ex gobernadora bonaerense y no descartan su proyección nacional rechazaron los cambios a la norma, mientras que legisladores que representan a los intendentes fueron quienes acordaron los cambios con el peronismo y el radicalismo para que la ley, finalmente, se modifique. La mayoría de quienes votaron en contra -sabiendo de antemano que iban a perder la votación- forman parte de la agrupación La Territorial.

