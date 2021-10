Carla Vizzotti estimó que para fin de año estarán vacunados con dos dosis todos los mayores a 3 años

La funcionaria habló sobre la vacunación en nños

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, destacó este domingo el avance de la vacunación en niños y adolescentes y confió en que “antes de fin de año todas las personas mayores de 3 años de la Argentina” podrían “haber iniciado y completado su esquema”.

La funcionaria resaltó que en el país casi el 90% de los mayores de edad ha recibido al menos la primera dosis contra el coronavirus y más del 65 ya tiene las dos aplicaciones, por lo que en muchas provincias ya hay libre acceso a los inoculantes.

“Estamos trabajando para que durante octubre la gran mayoría de los adolescentes hayan iniciado el esquema y para que dentro de 28 días puedan completarlo, por lo que va a avanzar rápidamente”, explicó, en diálogo con Radio 10.

Al respecto, la titular de la cartera sanitaria precisó que “lo mismo ocurrirá con los niños y las niñas”, ya que cuenta el Estado cuenta “con un stock de vacunas” disponibles para ellos, pero aclaró que primero se llamará a “los priorizados, con factores de riesgo”.

Los menores de 11 años en la Argentina comenzarán a vacunarse a partir del 12 de octubre, según anunció el Gobierno (Foto 19 Digital)

Actualmente, el único inoculante que recibió la aprobación por parte de la ANMAT para su uso pediátrico es el del laboratorio chino Sinopharm, que fue autorizado por el organismo para menores de entre 3 y 11 años.

El Gobierno decidió otorgar esta habilitación teniendo en cuenta los resultados de ensayos clínicos de fase 1 y 2 realizados en niños en China y Emiratos Árabes, así como la experiencia de Chile donde se aplica la fórmula de otra empresa, pero que tiene igual plataforma.

La propia Vizzotti confirmó recientemente que esta vacuna comenzará a ser aplicada a partir del 12 de octubre en los menores de 11 años, con prioridad en aquellos que poseen algún factor de riesgo. “Tenemos la expectativa de avanzar fuerte para que antes de fin de año todas las personas mayores de 3 años de la Argentina tengan la posibilidad de haber iniciado y completado su esquema” , detalló este domingo.

Hace seis días aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza el último lote que llegó hasta el momento con vacunas Sinopharm: se trató de un total de 1.114.000 dosis, por lo que la Argentina recibió 29.970.000 inoculantes de este laboratorio.

Comparación con la situación en Estados Unidos

Estados Unidos mantiene la política de vacunación libre y optativa (EFE/Lenin Nolly)

Al ser consultada sobre la posibilidad de que en la Argentina haya vacunación libre, la ministra de Salud hizo una comparación con la actualidad sanitaria en Estados Unidos, donde eso ya ocurre, y aseguró que el país norteamericano “tiene un número muy importante de casos y muertes, sobre todo en los estados donde todavía muchos no se han vacunado”.

“No necesariamente lo que sucede allá es lo que tenemos que hacer acá. La situación epidemiológica de Estados Unidos no muestra que estén teniendo un buen resultado. Nosotros ya los hemos alcanzado en el porcentaje de personas que han iniciado su esquema y estamos en el 53% de esquema completo”, sostuvo.

Violaciones del aforo en las canchas de fútbol

El caso de River fue uno de los que más polémica generó, ya que en el superclásico contra boca hubo más gente en el Monumental que la permitida (REUTERS/Agustin Marcarian)

Por último, al referirse sobre las irregularidades en los protocolos sanitarios tras el regreso de los hinchas a las canchas, explicó: “Nosotros tuvimos una reunión después de la primera fecha. No sólo fue en el estadio de River ni tampoco en los estadios de fútbol, sino también en otros ámbitos donde cuesta mucho respetar los aforos y mantener el barbijo”.

“Hay dos situaciones: la primera es que tenemos que tratar de generar todos los esfuerzos para ir hacia medidas correctivas; la otra es que nuevamente la situación epidemiológica es tan favorable que el riesgo termina siendo menor, pero eso no quiere decir que nosotros no sigamos trabajando para no poner en peligro todo lo que hemos logrado”, agregó.

En este sentido, comentó que ha “encontrado en la AFA, en la Liga (Profesional de Fútbol) y en el Ministerio de Deportes el compromiso de seguir trabajando y reforzando” los controles hasta que se pueda “avanzar más con la vacunación y con los aforos”.





