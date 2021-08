Santiago Cafiero, sobre el cumpleaños de Elisa Carrió: “Estamos esperando sus disculpas”

Elisa Carrió, la líder de la Coalición Cívica y ex diputada nacional, fue acusada de violar la cuarentena al haber realizado su fiesta de cumpleaños con más de 70 invitados a fines del año pasado y en relación a ese asunto, el jefe de Gabinete fue crítico. “Estamos esperando sus disculpas”, señaló Santiago Cafiero.

“Todavía no escuchamos las disculpas ni de Carrió, ni de (Mario) Negri, ni de (Diego) Santilli, ni de (Horacio Rodríguez) Larreta por participar de un evento social no permitido”, enfatizó el funcionario del Gobierno nacional sobre las réplicas a propósito de lo que fue el festejo organizado por Carrio en diciembre pasado.

Carrió habló luego de ser acusada por el kirchnerismo de violar la cuarentena durante la fiesta de su cumpleaños número 64 y se defendió: “Por primera vez en mi vida sentí ‘me quiero ir de este país’. Me dio mucha tristeza por nuestra nación y por mí misma”, dijo la referente de la oposición, en diálogo con el periodista Marcelo Bonelli por radio Mitre, aunque inmediatamente aclaró: “No me voy a ir, voy a seguir luchando pero tuve la sensación de irme”.

En ese sentido, Carrió lamentó la acusación porque considera que, “si alguien cumplió estrictamente con la cuarentena decretada por el gobierno nacional, fue ella”. Además, comparó su festejo con el cumpleaños de la primera dama Fabiola Yáñez, ocurrido en la Quinta de Olivos en julio de 2020, cuando regía en todo el país un confinamiento estricto.

Justamente en contraposicióncon el festejo en Olivos, Cafiero insistió: “El presidente Alberto Fernández no pasa por alto sus errores, se le exigió muchísimo y está bien que así sea, pero es bueno también ver como los dirigentes que se horrorizaron por la foto en Olivos, nada dijeron de lo que hizo Carrió en un cumpleaños ”.

El jefe de Gabinete también se refirió a los detalles de la celebración en la casa de la ex diputada en Capilla del Señor. “Estamos esperando las disculpas de todos de esos dirigentes, que hicieron una fiesta con mariachis incluidos”, dijo en sus declaraciones a Radio 10.

“Nosotros nos equivocamos y pedimos disculpas. Ahora estamos esperando las disculpas de todos ellos que hicieron una fiesta con mariachis incluidos”, enfatizó Cafiero en declaraciones radiales este sábado.

“Mi cumpleaños fue al aire libre, había gente de 80 años, no fue un cumpleaños de políticos, lo hice consultando con el intendente de Capilla del Señor. Todos vinieron testeados. El cumpleaños de diciembre del año pasado fue público y hubo fotos en todos los diarios. Ayer me sentí muy triste”, dijo Carrió. Explicó que en aquel entonces, para llevar adelante el festejo, le preguntó al intendente local cuántas personas podía invitar y bajo qué condiciones, aunque no precisó cuál fue la indicación del funcionario. “La mayoría de la gente eran amistades mías de toda la vida. (...) Todos tuvieron que venir testeados”, remarcó.

Una de las fotos que publicó Infobae del cumpleaños de 64 de Carrió.

Entre los 70 invitados convocados había varios ex funcionarios y legisladores. Estaban, entre otros, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, el ex ministro de Economía Alfonso Prat Gay, y su vice, Pedro Lacoste, el ex diputado Adrián Pérez y Mario Quintana, ex vicejefe de Gabinete, Maximiliano Ferraro, y los diputados nacionales Juan Manuel López, Toty Flores, Paula Oliveto, Mariana Zuvic, Mónica Frade, Marcela Campagnoli, Carmen Polledo, Pablo Torello, Lucila Lehmann y Mariana Stilman. También la senadora bonaerense Elisa Carca y el legislador porteño Agustín Forchieri, vicepresidente 1° de la Legislatura. Concurrieron además varios referentes de la UCR: Mario Negri, jefe del bloque de diputados; Daniel Salvador, ex vicegobernador de María Eugenia Vidal y actual titular del radicalismo bonaerense y el ex embajador en Uruguay de Cambiemos Mario Barletta.

Durante el reportaje, le consultaron además a la líder opositora si consideraba que la acusación por parte del kirchnerismo era un intento por tapar el escándalo de Olivos. Al respecto, Carrió contestó con dureza: “No lo sé, pero creo que ser canalla no es una buena calidad humana. Canallas son los que denunciaron ayer y los que están detrás de eso. Yo no fui crítica a las restricciones de la pandemia, ni de las del Gobierno nacional, ni de las de la Ciudad. Canalla es quien no tiene moral, no tiene consciencia, no tiene vergüenza”, insistió.





